Se llevó a cabo en Salto Jornada de Seguridad del Paciente

Lic. Andrea Princisgh y los Dres. Mario Godino y Marcelo Barbato

Este viernes se llevó a cabo en el Palacio Córdoba una jornada académica en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente que se celebró el pasado 17 de setiembre, organizado por la Comisión de Seguridad del Paciente y el Comité de Educación del Centro Médico. Por ese motivo, EL PUEBLO dialogó con la Lic. Andrea Princisgh, integrante de la Comisión de Seguridad del Paciente del Centro Médico, y con los expositores de la actividad, los Doctores Mario Godino y Marcelo Barbato, médicos intensivistas del Hospital Maciel, que integraron el Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud Pública.

LIC. ANDREA PRINCISGH

– ¿Qué tipos de acciones lleva adelante el Centro Médico para dar voz a los pacientes?

– Hay varias estrategias que se vienen desplegando en los últimos años y que toman mayor auge a partir de este año cuando desde la Organización Mundial de la Salud se selecciona el eslogan de “Demos voz a los pacientes” por la Seguridad de los Pacientes, y en ese sentido hemos tratado, en primera instancia, de llegar a los pacientes a través de todos los medios institucionales que tenemos para que puedan acercarse, por supuesto que de manera individual. La idea que tenemos con este trabajo a partir de ahora es que empiecen a conformarse grupos de pacientes en alianzas. En el país ya existen algunos movimientos al respecto, y que eso permita justamente a los usuarios, en este caso los pacientes que han transitado por diferentes experiencias, tener voz y participación.

En este sentido, nosotros trabajamos ampliamente en lo que son las notificaciones de eventos adversos, lo que se supone que son aquellas cosas que dentro del sistema sanitario no tienen un resultado esperable. Esto dispara, por decirlo de alguna forma, un análisis de las situaciones que nos permite mejorar los procesos a punto de partida de aquello que el usuario notificó. Pero para eso también es importante, como veíamos hoy en esta jornada, de poder alfabetizar a los pacientes. Es decir, que el paciente en principio entienda acerca de los procesos asistenciales, de que errores en realidad dentro de los prestadores asistenciales van a ocurrir, pero lo que justamente busca la seguridad del paciente es aprender de esos errores, mitigar las consecuencias y evitar que vuelvan a ocurrir.

– ¿De qué forma los usuarios pueden acercarse a esta Comisión para plantear alguna consulta que tengan respecto a lo que entienden puede ser su seguridad?

– Pueden hacerlo ya sea a través de nuestro correo electrónico (cosepacam@smqs.com.uy), a través de nuestro teléfono (473 31000 interno 338) o de forma presencial, trabajamos de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas en Centro Médico, preguntan por integrantes de la Comisión de Seguridad del Paciente. De alguna manera estamos tratando de informar en las áreas quirúrgicas, en las áreas de internación a través de diferentes herramientas que hemos utilizado para llegar a brindar la información al paciente en esto de que necesitamos que el paciente esté informado y se empodere del rol que puede protagonizar dentro de las instituciones.

BARBATO Y GODINO

– ¿Por qué se conmemora esta fecha?

Barbato- Todos los 17 de setiembre a partir del año 2019, la organización Mundial de la Salud insta a todos sus Estados miembros a conmemorar el Día de la Seguridad del Paciente, y se pide para ese día que se realicen jornadas difusivas, de capacitación o la promoción de lo que se llaman retos globales de seguridad del paciente que cada año va cambiando. Este año es el reto global de la atención comprometida de los pacientes y familias en su propio cuidado.

– ¿Qué significa trabajar la Seguridad del Paciente?

Godino- La Seguridad del Paciente es toda una movida y todo un movimiento que en los últimos años se ha tomado una agenda internacional bien importante, y que se solidifica en un trabajo bien importante que publica la Organización Mundial de la Salud, que es un plan de acción con la mirada al 2030 con diez años para trabajar en mejorar la seguridad en el paciente. La seguridad del paciente son todas aquellas estrategias o herramientas, la gente que trabaja para disminuir el daño que puede provocar la asistencia sanitaria. El sistema sanitario ha avanzado y evolucionado mucho técnicamente, es más eficiente, pero conlleva también otros riesgos, y muchas de las cosas, procedimientos y tratamientos que hacemos con la finalidad de mejorar al paciente, a veces en lugar de mejorarlo, lo daña. Es un evento adverso que muchas veces puede estar vinculado a un error no intencional, pero que en definitiva, es algo que salió mal, que no salió como uno lo había planificado. Bueno, trabajar para evitar esos errores y ese daño, porque mucho de ese daño es prevenible, hace a todas las estrategias vinculadas a la seguridad del paciente. O sea, trabajar cada vez mejor con los pacientes, y sobre todo, el objetivo de este último año es no solo trabajar para el paciente sino trabajar ahora con el paciente. Que el paciente sea un socio en sus asistencia, eso también da mucha seguridad.

– ¿Es importante que el Centro Médico cuente con una Comisión de Seguridad del Paciente?

Barbato- Mario se refería recién a los socios en acción, y los socios acá son los gobiernos, las rectorías sanitarias como el Ministerio de Salud, son las instituciones que prestan los servicios de salud, son los profesionales y trabajadores de la salud, las organizaciones de pacientes y las organizaciones profesionales. Por lo tanto, institucionalizar todas esas estrategias para minimizar los riesgos de daño son competencias de los prestadores sanitarios, por lo que, que el Centro Médico se aboque a eso, lo promueva y tenga una Comisión de Seguridad del Paciente, es una herramienta muy importante para poder tener éxito en dichas estrategias.

– El lema de este año es «Dar voz a los pacientes», ¿qué significa?

Godino- Ese es un poco el desafío, el empezar a tener una visión del sistema sanitario y empezar a rediseñar el sistema sanitario pensando en el paciente, pero además, con el paciente pensando con nosotros en cómo mejorarlo. O sea, el paciente deja de ser ese objeto pasivo, de ahí la palabra paciente, pasivo, esperando que el centro sanitario le dé la asistencia, que el médico defina su futuro, su tratamiento, pasando a ser un sujeto más activo, más comprometido. Por supuesto que esto es fácil decirlo, pero es muy desafiante para realizarlo porque para lograr pacientes comprometidos con su asistencia, que puedan participar, que tengan opinión sobre su tratamiento, que puedan cumplir su tratamiento de forma adecuada, necesitamos trabajar mucho con los pacientes en conjunto, necesitamos alfabetizar en salud mucho a los pacientes, es decir, necesitamos pacientes expertos. Y los pacientes expertos no son siempre el usuario, porque el usuario del sistema sanitario puede ser una persona que fue a la policlínica y ese usuario también que es socio de la institución. Entonces, este trabajo está pensado para los pacientes que realmente han pasado por el sistema sanitario, con buenas y malas experiencias. Todas son útiles y bienvenidas. Pacientes que han estado en diálisis, que han sido operados, que han tenido internaciones prolongadas, son los que conocen mejor de adentro mismo el sistema. Son esos los pacientes que necesitamos para hacer un sistema mejor.

– ¿Cómo ven a Salto, concretamente al Centro Médico trabajando en este tema?

Barbato- Nosotros no trabajamos para el Ministerio de Salud, nosotros trabajamos en una iniciativa que es una fundación de Seguridad del Paciente que se llama “Sepa Usted”, que tiene el objetivo inclusive de tener datos con respecto a la seguridad del paciente. Y de lo que nosotros hemos visto con respecto a toda la movida del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, ésta ha sido la institución que ha realizado más movida con respecto a esta temática. Así que nos parece que tiene un desarrollo interesante que tiene a gente comprometida en dicho trabajo, y que las autoridades del Centro Médico también están comprometidas. Son condiciones necesarias para poder avanzar en todas estas estrategias. Así que pensamos que está ubicado bien.

– ¿Cómo evalúan la jornada que se realizó hoy en Salto?

Barbato- Creo que ha sido muy satisfactoria para nosotros que venimos como docentes invitados y que la participación de los funcionarios ha sido muy buena. Han generado talleres, ideas, propuestas, pero en definitiva, lo dirán ellos, porque además hay una evaluación que está en curso con respecto a eso por parte de la Comisión de Seguridad del Paciente de esta institución.