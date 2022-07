Se las toma en serio

No hay caso con River Plate. Aquí en el Campeonato Salteño, como en la Copa de OFI. Alienta la consigna, juega, propone y sabe de eficacia.

Por eso goleó ayer, superando las dudas a partir del gol de Marcelo Soria en Chaná a los 4′. Pero cuando a los 21′ Facundo Pereira decidió con el empate, pasaba a quedar en claro que este equipo de Alejandro Torrens se la toma en serio. Y como tiene disciplina desde los táctico y el guión parece bien aprendido y mejor aplicado, asalta al enemigo y se queda con todo el terreno libre para que funcione la artillería pesada a partir de Gabriel De Souza.



Cuando en los 8′ del segundo tiempo, la mano en el área determinó el penal en la sanción de Marcos Caballero, la ejecución de Gabriel De Souza para situar el 2 a 1 y fortalecimiento de la fórmula clave: que circule la pelota, para que la sorpresa se incluya en el repertorio.

Chaná se quedó a contramano, con heridas generales en la estructura y sin reacción temperamental, menos táctica. De Souza llegó al tercero y a cinco minutos del final, el frentazo de Dalmao fue último guiño en la noche.

River se rearmó y fue certeza en los movimientos. Se la toma en serio desde el orden y en el plano de la ejecución. Facundo Pereira hilvanó desde el arte que no le falta y con De Souza-Acevedo arriba, los temblores rivales se convierten en pesadilla, a la cuenta esta vez de un Chaná que arrancó para ser confiable y que terminó agobiado de dudas.

River Plate fue el reverso de la moneda. Cuando pasó….pasó para ganar.

No vacila y se la toma en serio nomás. Ganó la primera rueda.

Los 27 puntos de 33 posibles.

¿Cómo no suponer que la B tiene un postulante de revelada dimensión?

Lo tiene. Y bien que se sabe, cual es.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido correspondiente a la 9ª fecha de la primera rueda.

Campeonato Salteño de la Divisional B.

Árbitro central: Marcos Caballero (Regular).

Asistentes: Sebastián Samit-Ignacio Sañudo.

RIVER PLATE (4)- Joquín González; Gastón Ferreira, Jorge Dalmao, Juan Ignacio Rodríguez, Jairo Prado; Diego Summers, Benjamín Pereira Das Neves, Agustín Custodio, Facundo Pereira; Gabriel de Souza, Agustín Acevedo. Ingresaron: Negrïn, Arzaguet, Leal, Berreta y Argain.

Director Técnico: Héctor Alejandro Torrens.

CHANÁ (1)- Gabriel Ximeno; Gustavo López, Jonathan Tavella, Juan Manuel De Souza, Valentino Legnazzi; Mateo Silva, Fabricio Añasco, Sebastián Da Cunha, Franco Irazúm; Marcelo Soria, Bautista Curbelo. Ingresaron: Cardozo y Bordenave.

Director Técnico: Ruben González.

GOLES: 14′ Marcelo Soria (Ch); 21′ Facundo Pereira (R.P). Segundo tiempo: 8′ de penal, y 28′ Gabriel de Souza (RP); 40′ Jorge Dalmao (RP).

EXPULSADO: 38′ del segundo tiempo, Leal (RP)-

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gabriel De Souza- Facundo Pereira.

EL MEJOR DE CHANÁ: Gabriel Ximeno.