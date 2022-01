Se larga la Aventura del Parque del Lago.

La primera carrera de mountain bike del año en nuestro departamento se

correrá hoy domingo 30 de enero en el circuito ubicado en la zona del Parque

del Lago, un circuito de 9 km.



Los horarios de largada serán a las 8:30 y 9:30 horas, ello según la categoría y

la premiación será de 1 a 3 cada categoría.

El costo de la inscripción será de $ 250. Categoría KID gratis. Inscripciones a

partir de las 7:30 am.

Cabe agregar que se sumará una categoría Debutantes, la misma es para

aquellos bikers que nunca corrieron una prueba hasta el momento.

ASI SE CORRE

Los detalles en cuanto a vueltas al circuito y las categorías:

Manga 1 Hora: 8:30 (2 vueltas al circuito 18 km)

Categorías:

Promo 1 (hasta 35 años)

Promo 2 ( desde 36 años)

Damas Promo 1 (hasta 35 años)

Damas Promo 2 (desde 36 años)

Juveniles (hasta 18 años)

Manga 2 – Hora: 9:30 (4 vueltas al circuito 36 km)

Categorías:

Sub elite (hasta 29 años)

Elite libre (libre)

Master a (30 a 39 años)

Master b (40 a 49 años)

Master c (50 a 59 años)

Master d (60 en adelante)

Damas elite (libre)

Damas master (desde 35 años)