Se lanzó el Uruguay Open

Por Nicolás Caiazzo

Con la confirmación de la presencia de dos tenistas locales en el cuadro principal del Uruguay Open, más el regreso a las canchas de Guido Pella luego de casi un año de inactividad, se realizó el lanzamiento de la edición 21 del torneo profesional más importante que se realiza en el país y el más antiguo del continente.

Diego Pérez, director del torneo, anunció los nombres de los tres invitados al cuadro final del torneo que se desarrolla desde siempre en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club.

Franco Roncadelli e Ignacio Carou recibieron estas invitaciones y los integrantes del equipo de Copa Davis ingresarán directamente al torneo de individuales, pero además Carou defenderá su condición de finalista de dobles de la edición anterior.

Pella, campeón y finalista en Montevideo, regresará al torneo y también al circuito internacional.

Se hizo el lanzamiento del popular torneo y con nombres interesantes

Reconocimientos

Tanto Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, como Sebastián Bauzá, secreatario nacional de Deportes, resaltaron la importancia del torneo que pone a Uruguay en el foco del calendario internacional.

También resaltaron la importancia del programa Tenis Para Todos, que desde hace una década permite a niños de hogares de INAU acceder dos veces por semana a la práctica de este deporte, y que en 2022 incluyó a hogares con niños con discapacidades.

Martín Hughes, presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis, resaltó la importancia del torneo para generar interés en el ambiente de este deporte y motivar a las nuevas generaciones a acercarse a su práctica.

Por otra parte, Mario Amelotti, en representación del Carrasco Lawn Tennis Club, valoró lo que significa la historia compartida en estos 21 años de realización del evento en sus canchas.

El Uruguay Open comenzará el lunes 7 de noviembre y se disputará hasta el domingo 13. El torneo volverá a presentar un cuadro de altísimo nivel de tenis masculino, además de innumerables atracciones musicales y gastronómicas en el entorno del estadio de Carrasco.

GRANDES NOMBRES EN COMPETENCIA

Nuevamente el torneo profesional masculino más importante que se disputa en Uruguay tendrá presencias estelares.

Luego de confirmados los tenistas inscriptos, la edición 21 del challenger más antiguo de Latinoamérica contará con varios tenistas ubicados en los 100 mejores del mundo, destacándose las presencias de Federico Coria, Tomás Martín Etcheverry, Marco Cecchinato (semifinalista de Roland Garros 2018) y Facundo Bagnis, quien el fin de semana se impuso en el challenger de Ambato, entre otros.

También regresará el finalista de la edición 2021, Juan Ignacio Londero, los conocidos Renzo Olivo y Juan Manuel Cerúndolo.

Campeones de torneos ATP, de decenas de challengers, jugadores que dieron la nota en torneos de Grand Slam y campeones de la Copa Davis forman parte del listado de estrellas que disputarán el evento.

Restan confirmar los invitados al cuadro final, entre ellos las presencias de jugadores locales.

El Uruguay Open regresa a las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club entre el 6 y el 13 de noviembre para disputar su edición 21.

El challenger ATP más antiguo de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo, ofrecerá una renovada propuesta de tenis, entretenimiento y diversión.

Con un espacio VIP ampliado, la presencia de renombrados DJs, y diversas atracciones para disfrutar durante la semana, el torneo promete superar nuevamente lo presentado durante las 20 ediciones previas.

Listado de jugadores

(Ranking al cierre de la lista)

71 Federico Coria (Argentina)

87 Tomás Martín Etcheverry (Argentina)

98 Marco Cecchinato (Italia)

103 Daniel Almaer (Alemania)

114 Facundo Bagnis (Argentina)

126 Camilo Ugo Carabellil (Argentina)

156 Juan Manuel Cerúndolo (Argentina)

162 Franco Agamenone (Italia)

163 Felipe Meligeni Alves (Brasil)

164 Santiago Rodríguez Taverna (Argentina)

183 Renzo Olivo (Argentina)

187 Riccardo Bonadio (Italia)

189 Juan Ignacio Londero (Argentina)

199 Matheus Puccinellil de Almeida (Brasil)

202 Nicolás Kicker (Argentina)

211 Gastao Elías (Brasil)

215 Nick Hardt (República Dominicana)

218 Sumit Nagal (India)

220 Francisco Comesaña (Argentina)

225 Jesper de Jong (Holanda)

227 Daniel Dutra Silva (Brasil)

HABLÓ DJOKOVIC

El serbio Novak Djokovic está decidido a hacer historia en el tenis a pesar de asumir la irrupción de nuevos jugadores que luchan por hacerse con el dominio en el circuito que hasta ahora mantuvo junto a Rafael Nadal y Roger Federer.

El serbio piensa darle pelea a los más jóvenes.

El serbio de 35 años, ganador de 21 títulos del Grand Slam (uno menos que Nadal), pretende aprovechar el tiempo que aún le queda en su carrera para superar este registro y ser el jugador a batir, a pesar de la llegada de nuevos adversarios como el español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner, el danés Holger Rune o el canadiense Felix Auger Aliasime, según dijo en una entrevista con Eurosport.

“Alcaraz definitivamente parece alguien que tiene la intención de dominar el juego en los próximos años”, destacó el serbio, quien disputa esta semana el Masters 1.000 de París.

“Creo que es bueno que haya algunas caras nuevas, pero no me rendiré. ¡Me aseguraré de ganarles todo el tiempo que pueda! Quizá me ganarán el a veces, pero con suerte, será menos de lo que yo ganaré ante ellos», indicó el balcánico, que insiste en que no se rendirá. “En primer lugar, tengo que decir que tengo una muy buena relación con todos ellos”, aclaró.

“Tengo un gran respeto por cada jugador de tenis, particularmente por los que están alcanzando la cima en el mundo del tenis porque entiendo cómo se sienten y qué es necesario hacer para lograr esas cosas», añadió.

“Se necesita mucho compromiso, dedicación y trabajo duro, así que respeto a todos estos muchachos. Creo que es muy bueno para el tenis que tengamos muchachos jóvenes como Alcaraz, el número uno del mundo, liderando el camino y ganando un Grand Slam este año. Holger Rune, que se acerca, y, por supuesto, Jannik Sinner”, destacó Djokovic, quien también subrayó el alto nivel de otros jugadores de una generación anterior.

“También hay otros un poco mayores como Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, que ya se han establecido entre los cinco primeros, los 10 primeros del mundo y también han ganado títulos del Grand Slam”, recordó el nacido en Belgrado.

Djokovic considera como algo natural la llegada de nuevos jugadores que ocupen el lugar en el que han estado instalados durante muchos años Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray o Juan Martín del Potro, entre otros.

“Creo que es algo que era inevitable que sucediera después de los 15 años de dominio de Nadal, Roger Federer, yo mismo, Andy Murray, Stanislas Wawrinka y Juan Martin del Potro. Han liderato este deporte y, por supuesto, habrá una nueva generación”, apuntó Djokovic.

“A muchas personas les preocupa si el juego está en buenas manos y si la gente presenciará este nivel y rivalidad después de la ‘era dorada’, por así decirlo. Pero también hubo una ‘época dorada’ con Bjorn Borg, John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi y Boris Becker, y aun así surgieron nuevos jugadores”, recordó el actual número siete de la clasificación mundial.

Djokovic realzó todo lo conseguido por su generación y lo logrado junto a Federer y Nadal. Registros que han superado a todo lo anterior. Aunque no descarta que en el futuro esos logros sean alcanzados por otros. “Por difícil que parezca romper todos estos récords que hemos hecho, creo que siempre es posible”, concluyó.