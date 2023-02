Se incautó 790 litros de combustible argentino, hubo 13 personas emplazadas y 4 ya están condenadas

Llegó Policía desde Montevideo para los procedimientos

En la tarde de ayer, en el Juzgado Penal de calle Artigas 1080, autoridades del Grupo de Inteligencia de Respuesta Aduanera (GRIA), es decir un grupo policial que trabaja específicamente en asuntos vinculado a contrabando, junto al Juez Dr. Paulo Aguirre, dieron a conocer detalles de los allanamientos realizados el jueves en Salto, en procura de dar con expendio de combustible de procedencia argentina. El Subcomisario Álvaro Martínez, Segundo Jefe del GRIA, explicó que este grupo está compuesto por 12 efectivos en todo el país y que la llegada a Salto este jueves se debió “a solicitud y por denuncias de comerciantes del litoral del país”; agregó que arribaron a esta ciudad “por orden del Director Nacional de Aduanas” y que “se conformó un equipo encabezado por el Juez y apoyado por Jefatura de Policía de Salto y la Administración de Aduanas de Salto”.

Informó entonces que así, “se logró detectar diversos centros de comercialización de combustible de procedencia argentina”.

14 ALLANAMIENTOS, 4 PROCESADOS, 790 LITROS DE COMBUSTIBLE INCAUTADO

“Se realizaron 14 allanamientos lográndose la incautación de 790 litros de combustible y el emplazamiento de 13 personas ante la Justicia”, expresó Martínez para luego dar la palabra al Dr. Aguirre, quien señaló: “con investigación a cargo de la Fiscalía Letrada de Salto de Tercer Turno, con la Dra. Sánchez, hoy (ayer viernes) se cerraron acuerdos de proceso abreviado de cuatro personas.

Estas cuatro personas ya resultaron condenadas por un delito continuado de contrabando.

Por ser primarias, a esas personas se le impuso libertad a prueba consistente en ocho meses que deberán cumplir las obligaciones que establece la ley, sin perjuicio que quedan otras personas en carácter de emplazadas y que las investigaciones continuarán además de las derivaciones por infracción aduanera”.

Los efectivos presentes, Martínez y el Suboficial González, recordaron que “esta es la segunda etapa de la presente investigación, la primera etapa la culminamos en octubre del año pasado”.

Por otra parte, dijeron que la forma en la que llega el combustible “es en vehículos de pequeño porte que hacen un trasiego constante por la frontera.

Muchas veces lo hacen cambiando de vehículos para no ser detectados tanto por la Dirección Nacional de Migraciones, que está atenta a los movimientos, como por la Dirección Nacional de Aduanas. Estas personas no es que crucen varias veces al día, pero sí hay vehículos relacionados con ellas y otras personas también vinculadas a ellas”.

TAMBIÉN SE ENCONTRÓ COMBUSTIBLE URUGUAYO

Cabe señalar que en algunos de los allanamientos realizados se comprobó que el combustible era uruguayo.

Explicó Aguirre que en ese caso «no hay delito de contrabando, será una falta administrativa frente a Ancap o quien sea el ente regulador y controlador de ese expendio y de la forma como se expende combustibles en el territorio nacional.

Será un trámite administrativo, será una multa, pero no es un delito desde el punto de vista del Código Penal.

Así que no compete al fuero penal, será comunicado a las autoridades de Ancap y ellos harán las actividades administrativas que correspondan”.

Asimismo se informó que lo incautado “pasa para consumo de las autoridades intervinientes, en este caso Policía y Dirección Nacional de Aduanas”.

LOS VEHÍCULOS

Aguirre fue consultado además si se trata de vehículos comunes o preparados especialmente para trasladar combustible, y respondió: “tenemos de las dos modalidades, hay algunos vehículos a los que se les amplía, se les agranda el tanque o se les pone un tanque extra, y hay otros que son tanques originales, pero entre esos hay algunos que son grandes, que llevan gran cantidad de combustible, que si se lo lleva casi vacío y vuelve lleno, tiene un buen margen…”.

Finalmente, confirmaron que, independientemente de lo ya mencionado, en la mañana de ayer “hubo otro procedimiento porque llegó a Aduana la denuncia sobre un local que vendía mercadería posiblemente de procedencia extranjera, pero se hizo la inspección, se corroboró el lugar y no se constató infracción, era mucha mercadería comprada legalmente en remates”.