Se inaugura muestra de retratos de Juan Manuel Blanes

Museo María Irene Ollarreaga Gallino

Las asociaciones de Amigos del Museo María Irene Ollarreaga Gallino y Amigos de las Nubes, y la Intendencia de Salto, presentan una muestra de retratos de Juan Manuel Blanes. Las obras llegan a Salto gracias a integrantes de la familia Blanes, quienes las conservaron en Concordia primero y en Bahía Blanca después, y estarán presentes en la inauguración de la exposición.

En conferencia de prensa, el Dr. Pelayo Díaz, integrante de las mencionadas asociaciones, celebró la realización de esta exposición y repasó lo historia de las obras, que se remonta a 1856, cuando Juan Manuel Blanes se traslada a la ciudad de Salto invitado por su hermano, Gregorio Blanes, quien fuera funcionario de la Jefatura Política y luego de la Junta Económica Administrativa. «Durante su estancia en Salto, Juan Manuel Blanes pinta varios retratos que actualmente están en el Museo Nacional de Artes Visuales o en el Museo Blanes, en Montevideo». Además, señaló, su hermano Gregorio fue quien hizo las conexiones para que Blanes se pusiera en comunicación con Urquiza, para quien pinta en el Palacio San José las principales batallas y la capilla. Posteriormente, de regreso en Montevideo, Blanes comienza a pintar retratos y miniaturas, y tras su viaje a Florencia, pinta los gauchos, paisajes y grandes retratos que tanto conocemos, así como los cuadros paradigmáticos para la historia nacional, Artigas en la puerta de la Ciudadela y el desembarco de los Treinta y Tres Orientales, «obras que demuestran que Juan Manuel Blanes fue el pintor académico más importante de Latinoamérica», dijo Pelayo Díaz.

Por su parte, Martha Peralta, asesora cultural de la Intendencia, señaló que Blanes «es el constructor plástico de nuestra nacionalidad, no podemos imaginarnos a otro Artigas que no sea el de Blanes, o un desembarco que no nos retrotraiga al cuadro de Blanes. Hemos incorporado el arte para expresar nuestra propia creación de la sociedad uruguaya». Además, Peralta explicó que esta actividad se enmarca en una reformulación del museo, que contará en el correr del año con una galería de retratos y una sala destinada a José Cziffery sus alumnos.

El secretario general de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff, dijo que «es un honor contar con estas obras en nuestro museo» y remarcó que «nuestro objetivo es poner a disposición de la población de Salto estas expresiones culturales tan valiosas».

La inauguración tendrá lugar el miércoles 10 de mayo a las 18.30 en el museo María Irene Ollarreaga Gallino (Uruguay 1067).