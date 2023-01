«Se hacen goleros»;firmado: Luis Lima

«Arrancamos el 2023 a full ,impresionante sin palabras, gracias a todos por el apoyo . Hacer las cosas bien ,nunca sale mal».

******

De puño y letra de LUIS LIMA, una manera de apuntalar la reflexión en este inicio de temporada en la escuela para arqueros. Las tomas gráficas, una manera de reflejar la aceptación de la propuesta de quien fuera golero de varios equipos del medio, tras aquella llegada años atrás desde su Bella Unión natal.

Más allá de la nueva condición de Director Técnico que habita en Luis Lima, no hay dudas que siente una singular predilección por esa especialidad: la del UNO debajo de los palos.

UNA APERTURA AL MAÑANA

El lunes pasado se inició el nuevo ciclo, con carácter de mixto. Pueden asistir varones y mujeres. Después de todo, el fútbol femenino en Salto, es parte de su evolución y asentamiento. Por eso, niñas y adolescentes, igualmente se han sumado.

Un hecho no menor es que no se ha producido cierre alguno en las inscripciones. la posibilidad de hacerlo, está el alcance, a través del 09937-1775. La ocasión es imperdible. El puesto de arquero necesita de una técnica de base. Luis Lima y el alumnado….bien que lo saben-. Y no hay mejor receta que cultivarlo.