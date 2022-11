Se habilitaron los lácteos al Líbano.

El MGAP informó sobre la habilitación del Líbano de productos lácteos.

Esta semana se dieron dos hechos importantes para las exportaciones de productos nacionales, uno vinculado a la lechería y otro la ganadería vacuna.

Por un lado, se informó sobre la habilitación del Líbano para productos lácteos, y por otro se concretó el envío de lengua de vacuno a Japón.

Exportaciones de lácteos a Líbano.

El mercado libanés de productos lácteos quedó habilitado desde el 10 de noviembre.

Acordado el correspondiente certificado sanitario por autoridades de ambos países, se habilita a Uruguay a exportar productos tales como leche en polvo, UHT, leche condensada, quesos blandos y queso análogo, entre otros.

El MGAP destacó que si bien hay antecedentes de exportación de productos lácteos a ese país, la misma se realizaba a través de un certificado sanitario genérico, aprobado por la ex OIE, sin embargo no se habían acordado los requisitos en forma bilateral.

Tambo de San José en la mira del mundo por autosustentable.

El tambo Rincón de Albano recibió la visita del CEO del Fondo Mundial para el Medioambiente para interiorizarse de su proyecto de economía circular y energía limpia. La iniciativa también fue presentada en Europa en la principal feria relativa al tema.

El establecimiento ubicado en la zona de Rodríguez está promoviendo el proyecto sobre economía circular y energía limpia por el que implementa un sistema de biodigestión de los efluentes generados en el tambo para la producción de biogás, el que luego es aprovechado para la generación de energía eléctrica.

La iniciativa, declarada de Interés Departamental y una de las primeras en el país en el desarrollo de experiencias de economía circular, ya ha cosechado distintos galardones a nivel nacional y ahora también es objeto de interés a nivel mundial.

En ese marco, días atrás, el establecimiento josefino recibió la visita del ministro de Ambiente, Adrián Peña, y Carlos Manuel Rodríguez, CEO del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF en sus siglas en inglés), considerada la entidad financiadora más importante a nivel mundial de iniciativas para protección de la biodiversdad, disminución de contaminación y respuestas al cambio climático en países en desarrollo; para conocer de primera mano los detalles del emprendimiento.

Paralelamente, el proyecto del tambo josefino fue presentado esta semana en la Feria Ecomondo, el mayor evento europeo relacionado a la economía circular y las energías renovables que se llevó adelante en Venecia, Italia. Fue la única empresa de uruguaya convocada a dicha instancia.

Pablo Pérez, titular del tambo Rincón de Albano, dijo al programa Procampo (Radio 41) que ambas instancias reafirman la importancia de desarrollar acciones en pro de una producción más sustentable y amigable con el medioambiente, ya que es “el camino a seguir” en el mundo.

“Es el camino que elegimos y el que hay que seguir. Producir nuestra propia energía, no contaminar, no liberar las aguas, recircularlas. Acá hay un compromiso ambiental y social nuestro muy grande. Son reconocimientos que le caen muy bien al establecimiento, pero también al departamento y al país. No hay mucho más nuevo en el mundo, estamos en el top de lo que se está haciendo en este tema y tenemos que seguir hablando y probando cosas con una visión a futuro porque hoy los tiempos son cada vez más cortos”; reflexionó.

En ese sentido, Pérez adelantó que el proyecto de Rincón de Albano apunta ahora a construir una planta de compostaje de última generación para hacer más eficiente dicha tarea, a la vez que ya se trabaja certificar la huella hídrica y la huella de carbono del establecimiento.

Sin cambios en los precios, las ventas de quesos artesanales fueron totales.

Siguen los problemas de salida de la mercadería por falta de consumo, los tambos tienen un 25% o 30% menos de leche y no se nota en las ventas.

En la zona de Ecilda Pauller las lluvias del domingo fueron de unos 30mm sobre 48mm que cayeron unos 15 días antes, lo cual permite empujar algunos maíces y las alfalfas han respondido notablemente, dijo Eduardo Mesa.

Sobre el mercado de quesos siguen los problemas de salida de la mercadería por falta de consumo, los tambos tienen un 25% o 30% menos de leche y no se nota en las ventas.

La concreción de los negocios sigue siendo telefónicamente los días previos a la feria, llegada ésta se concreta lo que se habló antes.

VALORES.

Los precios no tuvieron modificaciones.

Queso Colonia de primera calidad entre los $ 180 y $ 200. Queso Colonia de marca reconocida y estacionados, entre $ 200 y $ 260.

Dambo y Quartirolo, entre $ 180 y $ 190. Queso Sardo de $ 180 a $ 200.

Quesos para rallar de $ 180 a $ 190. Magros con y sin sal de $ 180 a $ 190.

Mantecas caseras de $ 160 a $ 170.

Muzzarella común de $ 170 a $ 180. Muzzarella de marca impuesta en el mercado entre $ 180 y $ 210.

Roquefort nacional $ 380. Quesos de cabra $ 440. Provolone parrillero, $ 180 a $ 200.

Precio de la leche al productor es 6,5% más bajo en octubre, dicen en Brasil

En comparación con el mismo período del año pasado, el valor es un 15,5% superior

El precio de la leche recolectada en septiembre y pagada a los productores en octubre cayó un 6,5% frente al mes anterior, a R$ 2,8481/litro en el neto «Brasil Medio» del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada. Con relación al promedio de octubre del año pasado, el valor es un 15,5% superior, ya ajustado por inflación.

«La reversión del movimiento alcista, que se prolongó de febrero a agosto, estuvo ligada al debilitamiento de la demanda de productos lácteos -que viene presionando los precios a lo largo de toda la cadena- y al aumento de la oferta -tanto por el aumento de producción y por el crecimiento de las importaciones», dijeron en una nota.

Por el lado de la demanda, el consumo de lácteos no reaccionó en el último mes, lo que atribuyen al menor poder adquisitivo de la población. “Con ventas débiles y mayor presión de los canales de distribución, los lácteos tuvieron dificultades para negociar derivados. En São Paulo, la encuesta mostró reducciones del 18,9% en el precio promedio de la leche de larga duración (UHT) de agosto a septiembre, 17,7% para mozzarella y 12,8% para leche en polvo fraccionada (400g), en términos reales”.

La oferta de leche, por otro lado, creció, impulsada por las importaciones. La producción de leche también se ha recuperado. “El crecimiento de la producción de leche se debe a mayores inversiones en la actividad -que, a su vez, fueron posibles por el aumento expresivo de los precios al productor (sobre todo entre junio y agosto) y por la caída de los costos de producción”, explican.