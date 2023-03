Se ha mostrado en un corto plazo los cambios que muchos uruguayos esperaban”

Germán Coutinho, Senador del Partido Colorado

Se cumplieron 3 años de la marcha del gobierno encabezado por el Presidente Luis Lacalle Pou, por ese motivo EL PUEBLO dialogó vía zoom con el Senador Germán Coutinho, uno de los principales referentes parlamentarios del Partido Colorado horas antes del discurso presidencial dado ante la Asamblea General.

– El 1° de marzo el gobierno nacional cumplió 3 años de su mandato. En líneas generales, ¿qué balance realiza de esta gestión?

– Este no puede ser un balance más al tener un escenario totalmente distinto a los balances comunes históricos porque en el medio sufrimos una pandemia de una magnitud impresionante que generó muchísima incertidumbre y tristeza, que nos hizo vivir situaciones y cosas que jamás imaginamos, como la pérdida de miles de compatriotas. Esa situación fue un ejemplo de cómo se manejó la pandemia, Uruguay terminó siendo un ejemplo de cómo apostó a lo científico con el GACH, de cómo apostó a la libertad de los ciudadanos, de cómo manejó el sistema de vacunas y de cómo pudo salir de esa difícil situación. Por lo tanto, el primer contexto en un balance de tres años es imposible no ver y no ponerse en la situación de algo que fue parte de la historia reciente, tan triste y dura.

En lo político, quedó consolidado y demostrado de que no fuimos cinco partidos que nos unimos para sacar del gobierno al Frente Amplio, sino que demostramos en los hechos y en los temas más importantes del país que fuimos una coalición con un programa de gobierno y un compromiso país que fuimos cumpliendo y desarrollando, que hemos demostrado en cada una de las instancias con los 18 votos en el Senado en 31 y con los 56 votos de los 99 en Diputados. Sumado al comportamiento que ha tenido la coalición respaldando al Presidente como una buena herramienta y que además se ha mantenido en unidad, donde se ha podido ir cumpliendo varios objetivos claros, más allá que todavía queda mucho por hacer y que tenemos la sana expectativa de poder concretar. Hemos hecho un nuevo presupuesto nacional, hemos hecho nuevas Rendiciones de Cuentas, hemos cambiado la seguridad a través de leyes que han sido contundentes, hemos generado la posibilidad de estar trabajando en la reforma educativa y de la seguridad social. Por tanto, se va avanzando generando cosas positivas, como los 40 mil nuevos puestos de trabajo, se bajaron los impuestos a jubilados y trabajadores de ingresos medios bajos, subió el poder de compra en un 3,54%, recuperación del salario, no se aumentaron los impuestos, en estos 3 años se ha dado la mayor inversión pública de los últimos tiempo. Muchas cosas muy positivas y que entiendo que hay que seguir por ese camino.

– Mencionó que hubo recuperación del salario, que es la principal crítica que tiene la oposición y el PIT CNT justamente por la pérdida del poder adquisitivo y del salario real, ¿podría explicar lo que dijo?

– Hubo un crecimiento de la economía en torno del 5% y se cerró el 2022 con menor desempleo que en 2019, junto a lo que han sido los últimos aumentos que seguramente se van a desarrollar en este año en donde se pudo mejorar a la policía, a los maestros, que estaban pendientes y que significa mucho para Uruguay. Es verdad que hubo importantes mejoras en los gobiernos del Frente Amplio, y que estamos confirmando ese rumbo con aumentos importantes. Al policía ya lo pusimos en la Rendición de Cuentas, a los maestros al arrancar el año con un crecimiento importante que los propios maestros han destacado y valorado.

– ¿Cuál ha sido la principal fortaleza del gobierno en estos 3 años, más allá de la pandemia?

– Creo que ha tenido muchas fortalezas, pero principalmente ha tenido un liderazgo de un Presidente que ha estado a la altura, que es Lacalle Pou. Ha mostrado estar en los estándares presidenciales en muy corto plazo. Todos teníamos expectativas que hiciera una gran gestión y una gran presidencia, pero creo que superó las expectativas de todos, y que este Lacalle Pou presidente es mucho más que aquel Lacalle Pou candidato, y tomó esa talla presidencial en forma inmediata.

Segundo, es un gobierno sin traumas. Recuerdo durante años cuando llegaban los proyectos de ley del Poder Ejecutivo, los presupuestos, las rendiciones de cuentas, y acá los legisladores oficialistas no podían tocar nada, y este gobierno ha mandado una Ley de Urgente Consideración para que se tomaran rápidamente varias medidas, y de cuatrocientos y pico de artículos, pudimos cambiar más de 200. Le hemos podido agregar al presupuesto nacional iniciativas propias que han terminado siendo beneficios para los CAIF, para el MIDES, para los que menos tienen. Hemos podido agregar aditivos en rendiciones de cuentas y nunca ha existido ningún trauma. Esa humildad en el intercambio en la negociación mostró una cualidad importante.

La gente reclamaba un cambio en aspectos como en la seguridad, y la seguridad se cambió, hoy hay un Uruguay más seguro. Se quería más eficiencia en las empresas públicas, hoy son mucho más eficientes. Estoy convencido que en varios aspectos se ha mostrado en un corto plazo los cambios que muchos uruguayos esperaban.

– Y por otro lado, ¿cuál es la principal debilidad que tiene el gobierno?

– Los plazos para temas pendientes. Se nos viene la cuarta legislatura, se nos vienen los plazos y en verdad la pandemia nos llevó mucho tiempo en cosas que no nos han permitido generar profundidad en algunos temas. En lo personal, hay temas que espero más. Hoy tenemos un departamento en obras gracias al gobierno nacional. Igualmente hay un Uruguay que sigue siendo distinto y que requiere mucho más apoyo, el norte y el interior en comparación con el desarrollo que históricamente ha existido en el Sur y Este del país. Nos quedan temas pendientes como política de frontera, solucionar los temas como el proyecto de ley que he presentado en su momento sobre deudores en Unidades Reajustables, donde hay 23 mil familias que están teniendo problemas. Tenemos que armar una lista de prioridades de problemas a encarar como coalición para fortalecer la unidad y poder así contemplar muchísimas más cosas que a veces los mismos socios de la coalición no se sienten contemplados. Nos queda afinar mecanismos para poder generar más cambios que teníamos previstos y que todavía no se han notado en todo su esplendor.

– Mencionó la necesidad que los socios de la coalición armen un programa que los unifique, quien se negó fue Cabildo Abierto a través de declaraciones de su principal referente, el Senador Manini. Usted acaba de decir en el programa Buscadores que eso es entendible porque Cabildo está buscando su perfilamiento dentro de la coalición, pero que eso le puede dar rédito en octubre de 2024 pero hacerles perder la elección en el balotaje. En Salto puede verse un perfilamiento bastante similar de la dirigencia local de Cabildo cuando se le ha hablado de formar una coalición departamental para ganar la Intendencia en 2025, que casualmente lo ha tenido a usted como protagonista en ambas situaciones. ¿Cómo evalúa esa postura de Cabildo?

– Arranco por la nacional. Los gobiernos desgastan, porque siempre falta, nunca es suficiente, no se puede hacer todo y más cuando tenés una oposición que es profesional como es el Frente Amplio, que es un partido mucho mejor en la oposición que gobernando. En ese escenario se generan los desgastes. La responsabilidad del Partido Colorado y que nosotros hemos tenido toda la vida, como tuvimos en 2004 con el Presidente Batlle y cuando algunos éramos candidatos por primera vez y veníamos a hablar con Batlle para ver qué más podíamos decir y hacer, cómo podíamos generar alguna expectativa. En ese momento Jorge fue muy claro, teníamos como prioridad al gobierno, lo que tenemos que hacer es gobernar. Por eso se tomaron las medidas que eran necesarias y que en muchos casos fueron antipáticas, y no tuvimos problema en pagar el costo electoral que terminamos pagando. Lo mismo vamos a hacer ahora, nosotros somos Compromiso País, somos coalición, este gobierno también es nuestro, y si despegarse podría ser una opción para tener un mejor perfilamiento, nosotros no lo vamos a hacer. Tenemos 186 años de historia, puede ser que Cabildo lo vea así y que busque marcar su propio perfilamiento porque es un partido reciente, consiguiendo los votos para octubre, pero creo también que ese perfilamiento puede ser peligroso para la elección de noviembre, cuando tenemos que estar todos unidos de vuelta para ganar el gobierno nacional.

A nivel departamental, ya lo he dicho hasta el cansancio, el que no lo quiere entender es porque ya tiene decidido lo que va a hacer. Ya he dicho que esto fue un tema personal con Albisu, con el cual después de ese error de setiembre de 2020, los dos principales protagonistas de ese error, comenzamos a recorrer el camino de cerrar esa etapa para empezar otra. Pero ese error era nuestro, no era para hablarlo con el resto de un error del que no fueron parte. Unos no estaban porque no fueron candidatos y otros estaban en sus casas. Por lo tanto, cerramos esta etapa con Albisu, decidimos ir juntos, le pusimos esa connotación personal, pero no desconociendo al resto, que por supuesto que es fundamental de que esté Cabildo Abierto con la capacidad que tiene el Diputado, con la experiencia que tiene Cecilia Eguiluz que trabajó 20 años conmigo, con lo que pueda aportar el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Con lo motivante que va a quedar la interna porque fíjese que estamos construyendo una coalición en donde yo que quiero volver a ser candidato a Intendente por Salto, si no gano esa interna no seré candidato, porque antes en otro lema era entre 3, ahora me obliga a salir primero.

Esto lo estamos haciendo para todos, y hasta públicamente he manifestado que ojalá se empiecen a reunir los diferentes compañeros que están en Salto, del partido, del sector y de todos los partidos para armar una muy buena y fuerte coalición, que marque una hoja de ruta que yo me voy a sumar a eso y a ellos para poder volver a recuperar el departamento de Salto en lo que llegó para quedarse en todo el país, que es la coalición.

——————————————-

PERFIL DE GERMÁN COUTINHO

Casado, tiene cuatro hijos (Carlos Martín, María del Pilar, Ianina y Germancito).

Es del signo de Aries.

De chiquito quería ser político.

Es hincha de Universitario y de Nacional de Montevideo.

¿Alguna asignatura pendiente? Volver a ser Intendente de Salto.

¿Una comida? La milanesa con huevo frito y papas fritas.

¿Un libro? “La sociedad de la nieve”.

¿Una película? “El mayordomo del presidente”

¿Un hobby? Disfruto de estar en mi casa con mi familia.

¿Qué música escucha? Me gusta la cumbia.

¿Un día de la semana? Los jueves.

¿Qué le gusta de la gente? La calidez, la solidaridad, la empatía, la amabilidad.

¿Qué no le gusta de la gente? El egoísmo.