Se fue Papino, con la música a otra parte…

En la tarde de ayer, la noticia del fallecimiento de Ruben “Papino” Ciocca Breventano golpeó duramente. No precisa demasiada presentación: “Papino”, el “Pariente” (porque así acostumbraba él a llamar a todos), tenía una larga trayectoria en el canto popular, sea integrando grupos musicales o como solista, así como en la militancia política y muy especialmente en el carnaval.

Murguero de alma, su nombre estuvo y seguirá siempre estando indisolublemente junto al de “Punto y Coma”, su murga, la del Cerro, la que junto a Nacional (donde fue cantinero en los últimos años e hincha fiel de toda la vida) conformaba un solo amor en su corazón. Claro que, como el carnaval era su vida, cuando no pudo estar en “La Punto”, estuvo también en otras, cantando, dirigiendo, formando nuevos grupos (Murga “La Parentela” por ejemplo), dando una mano dónde y cómo fuese con tal que el carnaval fuera, como solía decir, “una gozadera total”.

El 3 de enero de este año, EL PUEBLO se comunicó con él para comentarle sobre la nueva sección, titulada “Hoy Carnaval”, que empezaría a salir los sábados en contratapa y solicitarle parte de la valiosa información que tenía, principalmente sobre Punto y Coma. Nos respondió con la amabilidad y sinceridad que lo caracterizaban: “Me parece muy lindo, muy buena idea, hay mucha gente ávida de carnaval y más de aquellos tiempos. Te voy a pasar el número de Daniel García, que está desde el comienzo de la murga y tiene mucha chispa. Igual, no quita que yo te mande algo; pero pasa que la medicación, de a ratos, me deja sin ganas, me entra una sueñera bárbara y ahí voy…Por eso no quiero comprometerme mucho. Pero después sí te voy a mandar algo, y voy a mandar también parte de la presentación, para que a través de ustedes la gente pueda saber un poco más de las letras, porque a veces en el parque pasa todo tan rápido…y creo que es una letra que tiene lindo color, tiene buen perfume de esas épocas y creo que está interesante…”.

En una nota que le dedicara EL PUEBLO en el Carnaval 2022, contaba Papino: “Fueron veinte años en “Punto y Coma”, luego paré un año y luego salí un año en “La Clarinada”. También formé “La Parentela”. Después dos años en “La Nueva”. En 2019 tuve la oportunidad de ganar el concurso, pero solo cantando, no dirigiendo ni arreglando el coro, en otro rol pero muy disfrutable, ese rol solamente de cantor fue realmente muy disfrutable, gocé de la vida y de la fiesta del Carnaval”. En esa misma nota decía que para él, Carnaval era “la posibilidad de expresar, manifestar, plantear, romper rutinas, olvidar aunque sea por momentos situaciones complicadas de diferente índole. Etimológicamente, popular significa algo que viene del pueblo. Allí nacen manifestaciones que básica y mayoritariamente tienen su eje en zonas grandes, en barrios. Un día leí algo que me quedó a fuego y adopté como mejor definición: Carnaval es la fiesta magna popular por excelencia”.

Que en paz descanse, Papino. A su familia y amigos, vayan nuestros más sentidos pésames.