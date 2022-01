Se fue Horacio Lepera, quedó una huella musical en Salto

El personaje Horacio estaba formado por una bohemia incorregible, combinada con voz notable para el canto, conocimiento exquisito de letras de canciones (y pronunciaciones en más de un idioma), cultura musical, y un humor finísimo, inteligente. En tanto la persona, era Roberto Horacio Lepera Domínguez, nacido en Buenos Aires el 11 de abril de 1958. Falleció este sábado 15, aquí en Salto, donde vivía desde adolescente.

En su pieza de pensión de calle Misiones al 400 se encontró su cuerpo. El cuerpo de Horacio, que solía caminar por nuestras calles con termo y mate, cigarro y hasta radio encendida, el que estaba siempre dispuesto a algún mandado, como lo hacía para el Salón El Vasco (porque Elena y el Vasco le daban, por encima de todo, afecto). Pero es el mismo Horacio Lepera que había sido mucho, pero mucho más para Salto: había marcado una época como músico, cantante, animador, showman de primera línea. Puso voz a la Banda Departamental y a varios conjuntos (las actuaciones con Néstor Balbuena son de las más recordadas), al tiempo que hacía inolvidables actuaciones como solista (el Horacio Showman será imborrable del recuerdo).

No andaba nada bien desde hacía años. Estaba desmejorado. La bohemia como estilo de vida, tarde o temprano, pasa factura. No somos de los que pensamos que siempre, en casos así, todo Salto le dio la espalda. Al contrario, a Horacio fueron muchos, muchísimos los que lo ayudaron o intentaron hacerlo al extremo de sus posibilidades; tampoco faltaron reconocimientos públicos (el último fue en 2017, en el Día del Cantor Nacional, a cargo de ASDEMYA). Pero no es fácil cuando hay patologías mentales y adicciones de por medio. Lo importante es no juzgar. Haya paz en tu tumba, Horacio.

El adiós a Horacio

Daniela Repetto: “Sin dudas viviste a tu manera, querido Horacio “Loco” Lepera. Tuviste la rebeldía y el coraje que muchos quisieran, tu propia filosofía de vida, hiciste de tu andar un templo bohemio y solo tuyo, en una libertad admirable, muchas veces poco comprendida. El mejor showman de todos los tiempos, de antes, de ahora, de siempre. El mejor, sin dudas. Inigualable y único, irrepetible y original. Feliz viaje eterno, el Universo se gana una estrella con brillo propio y sello mágico”.

Ruben “Papino” Ciocca: “Pobrecito! Le tenía mucho cariño. Compartimos tiempo en una banda, era el cantante. Un crack! Tremenda afinación y muy buen gusto para interpretar. Un loco lindo! Bonachón, bohemio, solidario…QEPD”.

Lidio “Bacho” Da Col: “QEPD…Qué tristeza su partida, fue a cantar junto a los músicos que se fueron antes. Gran Showman en su juventud, muy buen intérprete, además imitador, un artista por naturaleza. Así lo recordaré siempre”.

Néstor Balbuena: “Querido amigo, compañero de buena música y de ruta, te tocó seguir el camino del Rata, nuestro eterno sonidista ante que a mí. Fuiste el único showman que conoció nuestra ciudad, y juntos los tres dejamos una pequeña huella en la música de mi Salto Oriental. Ahora estarás por el cielo cantando con el Rata, el Toto, Nicola, y tantos músicos que se nos han ido en estos tiempos. Sigue cantando frente a Dios como lo hacías en la tierra y que él te guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta siempre Horacio QEPD”.

Olivio Díaz: “Me siento triste, y con mucho dolor. Dos grandes amigos, hermanos de la vida y compañeros de trabajo en esta bendita profesión de la música, se me alejan en poquitos días. Ayer en nuestra querida ciudad de Salto, Uruguay, esta maravillosa persona a quien yo admiraba, respetaba y adoraba, porque cuando yo comenzaba con el canto, aprendí mucho de él, me enseñaba y aconsejaba muchas cosas, y también trabajamos juntos en unos cuantos escenarios. Llegamos a forjar una inmensa, maravillosa y grandiosa amistad. Salto entero lo quería, es que era como todos lo llamaban cariñosamente y con respeto, “un loco lindo”. Mi querido amigo, mi hermano, mi ídolo, el grandioso cantante Horacio Lepera. Ya nos encontraremos de nuevo para cantar juntos y reírnos tanto como lo hacíamos antes. Estoy seguro que Dios te recibió con el micrófono de oro, y el mejor sonido del querido y grandioso «Rata Nan», para integrar la grandiosa Orquesta del Cielo, bajo la dirección de tu querido maestro Bautista Peruchena. Hasta pronto, Horacio. Q.E.P.D.”.

Yony Rodríguez: “Se nos fue en busca de nuevos caminos, de esos aplausos que en la década de los 80 y principio de los 90 supo cosechar…En principio su pasaje por Paysandú y luego llegó con su padre instalándose en Salto…En lo personal hasta la fecha conocí dos grandes Showman, el Gordo Nicola y Horacio Le Pera. Incursionó con varios músicos del departamento, integrando como vocalista en Grupo Avanzada, grupo que integré y acompañe, Fórmula Uno, así también integró la Banda Municipal, integro tríos, etc. Fue realmente un destacado vocalista que asumió su vida como un salteño más, pero la vida fue dañina para con él, solo, lejos de su familia biológica, teniendo muchos que supieron estar al lado de él en su época de esplendor, y en sus últimos años, enfermo, trotamundos por las calles de Salto, unos pocos estuvieron a su lado. La vida lamentablemente tiene estas cosas. Horacio, te fuiste en busca de tu gente que te estaba esperando, ellos no podían ver más esa «vida» que estabas llevando, y decidieron llevarte y esperarte con el sonar de muchos instrumentos, para que tu voz continúe llenando almas y corazones…QEPD”.