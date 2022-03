Se estima que ya se han juntado unas 6.000 firmas y se aspira a alcanzar las 10.000

Reclamo del pueblo de Salto ante UTE

Como es sabido, sobre fines del año pasado y por iniciativa de un grupo de salteños, se redactó una carta dirigida a UTE, donde se le solicita al ente una rebaja en las tarifas para los meses de verano en los departamentos del norte del país. La misma irá acompañada de la mayor cantidad de firmas posible, por lo que en este momento se está en plena recolección de firmas por diferentes puntos de la ciudad y localidades del interior del departamento. Asimismo, se han hecho llegar planillas a departamentos vecinos.

EL PUEBLO conversó con Luisa Bernasconi, escribana y abogada, que fue la encargada de redactar la solicitud y quien, además de estar abocada a la campaña de recolección de firmas, estuvo al frente del primer conteo, que se hizo el 15 de febrero. Aquí parte medular del diálogo:

-¿Cómo va la campaña y qué indicó el primer conteo?

Se están juntando muchas firmas, por distintos barrios y localidades. El 15 hicimos un conteo y teníamos alrededor de 4.000 firmas. En este momento, por datos que estamos recibiendo, ya habría unas 6.000 aproximadamente. Nos propusimos seguir más o menos un mes más, aspirando a llegar a unas 10.000 firmas.

-Usted se muestra muy convencida de que UTE tiene las potestades para acceder al pedido, sin embargo hay quienes dicen que no…

UTE se maneja por sí y ante sí, eso tiene que quedar claro, no tiene que rendir cuenta nada más que ante el Tribunal de Cuentas. Además, como es un organismo que hoy por hoy da superávit, el Tribunal de Cuentas ni siquiera le va a «tirar la oreja» por nada, porque recauda mucho más de lo que tiene que recaudar, por lo tanto no tiene a nadie por encima…

-¿Ni el Presidente de la República?

Ni el Presidente de la República, ni ministros, ni legisladores…

Depende solo del Directorio, y el Directorio tiene que hablar con los técnicos, porque acá hay un asunto técnico. Ellos fijaron las tarifas y son esas que hay que pagar, y listo.

-Por eso es que el pedido va directamente a UTE…

Exacto; a quien tenemos que pedirle es a UTE, y evidentemente hacerlo con una cantidad de firmas como respaldo, porque si yo hago una carta por mí sola, me escucharán y me dirán: sí vamos a ver, vamos a estudiarlo. Pero no es lo mismo que un pueblo entero le diga: por favor, nosotros necesitamos que nos bajen las tarifas. Y pensamos que el costo de las tarifas que se puede bajar es en los escalones, en esas «escalas» que ellos manejan. Si nos dijeran, por ejemplo: vamos a bajar un 30% en tal escala, ya sería una belleza. La gente va a consumir lo mismo o más, porque estamos hablando de la gente de clase media para abajo, que es la que trabaja todo el día y en kilowats (kw) va a gastar lo mismo, pero si el precio le baja la gente va a notar la diferencia.

-El propio Vicepresidente de UTE, Julio Luis Sanguinetti, dijo que se necesita una ley, si no, imposible… ¿Usted en cambio dice que sin ley se puede igual?

Se puede. Porque en este momento, le repito, UTE es un ente autónomo, es el organismo comercial, es el ente comercial del Estado, el que vende, vende y vende…Vende para nosotros, vende para el exterior… Vende y maneja los costos. En este momento para el Uruguay existen cuatro sistemas distintos de cobro, sistemas fijos son cuatro diferentes. Es decir que entre vecinos de al lado, podemos estar pagando por distintos sistemas.

-¿Cómo es eso?

Un sistema es el de Tarifa de Consumo Básico Residencial, la famosa TCB, es la que está más subsidiada por los otros sistemas, y es la que si el hogar gasta poco (hasta 100 kw) por mes, tiene un costo fijo, hay así 360.000 hogares. Esto se hizo sin requisitos, por eso hay en ese sistema ricos y pobres, de todo, el plan nació en 2010, se paga 700 y algo de pesos; es cierto que hay que hacer un gran sacrificio para solo gastar solo esa cantidad de kw, pero es así.. Otro sistema, en el que hay unos 100.000 hogares y se estudia que pase a 140.000, es el de los hogares que están con el bono de Mides, que también pagan poco, y me parece que está bien que exista, porque hay gente que no puede pagar, no estamos en contra de nada. Después, como otro sistema, están los 900.000 hogares que son los que tenemos la Tarifa Residencial Simple, que es la de escala que está con problemas y para el que estamos pidiendo este beneficio de rebaja. El otro sistema es el que está más de moda, que es la famosa Tarifa Inteligente.

-Disculpe la insistencia, pero ¿hay ejemplos, como antecedentes, que demuestren que UTE puede decidir por sí sola estas cosas?

Sí, los hay. Para que la gente entienda que UTE puede hacer lo que quiera con las tarifas, le pongo como ejemplo lo que pasó en la zona que hubo incendios grandes hace poco, en Río Negro. Esa gente va a tener una tarifa especial, en este tiempo la UTE los va ayudar bajándole las tarifas, y no precisó ley, ni nada, repito que la UTE es un organismo independiente que decide por sí. Lo que dijo Sanguinetti no es verdad y se lo digo a él mismo. Se precisa ley para algunas cosas, pero para esto no, porque es como un comercio, que vende y recauda con sus propios criterios.