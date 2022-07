El experto dijo que los primeros tres días de la próxima semana continuarán las altas temperaturas. Pseudoveranillo. Así define el meteorólogo José Serra lo que será el fin de semana, aunque advierte que tanto el sábado, el domingo y los primeros tres días de la próxima semana habrá «inestabilidad».

«Un veranillo que no viene acompañado por mucho sol, pero si con temperaturas totalmente fuera de estación. Que, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles van a situarse en los 20 ºC las temperaturas máximas, mientras que las mínimas rondarán los 9 a 12 ºC, promedialmente sobre nuestro país.

Serra dijo a Montevideo Portal que habrá cielos nubosos y cubiertos, con algunas precipitaciones sobre todo en la región norte y este del país nacía el domingo a la tarde y entrada la noche. «Como fenómeno significativo, nieblas muy densas a la mañana y hacia entrada la noche. Algo totalmente atípico en este mes de julio. Generalmente las temperaturas alcanzan valores más bajos. Tengamos en cuenta que el valor medio de las temperaturas para nuestro invierno es de 11,8 ºC y en este período vamos a superar ampliamente los 20 ºC», comentó.

«En el norte llegaremos a los 24 ºC grados promedialmente», agregó. En referencia a la inestabilidad, dijo que eso puede traer, precipitaciones en la noche del sábado y el domingo. «No descarto alguna tormenta aislada hacia la noche del día domingo», apuntó.

Qué invierno este invierno

El meteorólogo dijo que la evidencia confirma que se está cumpliendo que es un «invierno corto, frío y seco».

Remarcó que el invierno meteorológico inició el primero de junio y que ese mes fue «muy frio, con temperaturas muy inferiores y hasta tres olas de aire frío de origen polar».

Señaló que el mes de junio las temperaturas estuvieron en una media de entre 2 y 2,5 ºC por debajo de lo normal. «Cosa que se contrapone con el mes de julio, donde las temperaturas promedio a la fecha han estado prácticamente 1 – 1,5 ºC., por lo pronto, por encima de lo normal».

Dijo que en este invierno «las precipitaciones han estado por debajo de lo normal en la región sur y oeste» aunque «no así en la región norte y este del país, donde las precipitaciones han superado más del 100% del valor medio normal». Opinó que las anomalías que se están sufriendo desde el inicio del invierno son «algo bastante relevante en función del incipiente cambio climático y el calentamiento global».

Verano, qué verano

Serra expresó que, como el fenómeno de La Niña sigue presente y tiende a permanecer hasta la primavera, esto daría lugar a tener un «verano seco, bastante seco y con un arrastre de un déficit hídrico significativo».

«El fenómeno de la Niña no quiere decir que no llueva, sino que las precipitaciones no son suficientes para los requerimientos hídricos de los cultivos. Es decir que no serían muy buenas perspectivas. En caso de que La Niña permaneciese sobre la región durante la primavera, eso sería muy bueno para el turismo, pero muy malo para el agro», manifestó el experto. Montevideo Portal