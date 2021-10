Se eriza la punta

Son cuatro partidos en la «A», pero cualquiera de ellos, sabe de gravitación en función de una tabla con algunas señales de esclarecimiento. Pero no en toda la línea, desde el momento que algunos equipos suman menos partidos. Por lo tanto, no es una clasificación real. Será cosa que Universitario, Ferro Carril y Ceibal se vayan poniendo al día, mientras Gladiador se sube a la cima con 9 puntos. Una perfecta calculadora de sumar. El hecho es que River Plate, está ahí nomás. Con 3 puntos menos. Por esa razón el enfrentamiento de los dos, se transforma en partido especial. Los dos partidos en el estadio bien que valen la pena, porque de arranque será la hora de El Tanque y Nacional. En la pasada fecha, la primera imposición trico.En cancha de Saladero, segundo partido de Salto Nuevo bajo el mando de Rodolfo Aguirre, después de la sentencia a Ferro Carril 3 a 1, mientras Sud América-Salto Uruguay conviven con una misma consigna: recuperar la memoria, después de la pasada derrota en ambos casos.

A LA CANCHA

Domingo 3 de octubre. Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.Hora 15- El Tanque vs Nacional. Terna: José de los Santos, Robert Agurre, Ricardo González,Hora 17- River Plate vs Gladiador. Terna: Marcelo Izaguirre, Robert Aguirre, Ricardo González.*********Domingo 3 de octubre. Campo de juego: Saladero.Hora 15- D. Artigas vs Salto Nuevo. Terna: Fernando Samit, Rolando López, Carlos Gómez.Hora 17- S. América vs S. Uruguay. Terna: Ruben Ferreira, Rolando López, Carlos Gómez.**********Parciales de Nacional River Plate, Deportivo Artigas y Sud América, al sector Oeste;; El Tanque, Gladiador, Salto Nuevo y Salto Uruguay al sector Este. Menores de hasta 11 años, no pagan la entrada. De 12 años en adelante, 150 pesos la entrada, tanto caballeros como damas.