Se cumplió edición 2022 Rural Schools Spring Festival

Se llevó a cabo la edición 2022 de Rural Spring Festival. El festival contó con la participación de más de 300 estudiantes de 19 grupos de escuelas rurales que forman parte del programa de enseñanza de inglés de Ceibal.

En su apuesta por un constante enriquecimiento a través de diferentes estrategias de interés para toda su comunidad y que motiven a aprender la lengua extranjera, la propuesta de Ceibal en Inglés invitó a estudiantes y sus docentes a aprender inglés a través del teatro y la creatividad. En su apuesta por un constante enriquecimiento a través de diferentes estrategias que atraigan el interés de toda su comunidad y que motiven a aprender la lengua extranjera, la propuesta de Ceibal en Inglés invita a estudiantes y sus docentes a aprender inglés a través del teatro y la creatividad.

Cuando aprendemos un idioma en el colegio, desafortunadamente, la lengua no se aprende de forma muy viva. Se aprenden las palabras, se aprende la conjugación, se aprende a escribir… Pero no se aprende a contextualizarla, a vivirla en una situación real. Los alumnos, en vez de aprenderla, la asumen. En cambio, para aprender un idioma es necesario hablarlo. La finalidad de aprender mediante el teatro es que nos acerquemos de forma comunicativa a un idioma mediante acciones.

Después de haber descubierto que es posible aprender idiomas gracias al teatro, podemos profundizar sobre este argumento.

Aprender un idioma es un juego de niños – La dramatización es un método británico para aprender basado en el teatro. Este es un nuevo método de aprendizaje que se basa en la técnica teatral y que se usa, sobre todo, cuando se enseña un nuevo idioma. Gracias al nacimiento de nuevas asociaciones como Act Out (para niños) o ACTion English Theatre (para adultos) se pueden aprender idiomas de forma interactiva y eficaz, ya que la lengua “se vive y no se estudia”.

¿Cuál es el objetivo de esta forma de aprendizaje?

Crear, junto a los alumnos, un proyecto teatral en el que todos desempeñen un rol.Este método permite aprender divirtiéndose y dramatizar el aprendizaje de idiomas para que sea menos formal. De esta forma, aprender un nuevo idioma en el colegio será mucho más divertido que escuchar al profesor repetir 100 veces la misma palabra.

Gracias al teatro, los alumnos desarrollan actitudes importantísima para aprender un nuevo idioma. Estas actitudes son la escucha, la curiosidad, la atención, la memorización y, sobre todo, la confianza en nosotros mismos: Muchas veces se suele decir que el peor enemigo para aprender otro idioma es la vergüenza, pues para aprender es necesario hablar. Una de las ventajas del teatro es que te permite perder la vergüenza porque se tiene que hablar delante de decenas de personas.

Otra ventaja de este método es que desarrolla la creatividad y ayuda a afrontar diferentes situaciones en nuestro día a día. Además, se usan y memorizan infinidad de nuevas palabras.

Desde un punto de vista técnico, este método permite a los alumnos absorber rápidamente un acento correcto y una buena entonación. El oído se familiariza con la pronunciación correcta para acabar pronunciando como un nativo. El teatro permite aprender con gran facilidad y ayuda a vivir el idioma sin dificultad.