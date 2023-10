Se convoca a Plaza Artigas a marchar por la Paz

Hoy desde las 18 horas

La tecnología nos permite conocer qué pasa del otro lado del mundo en tiempo real. El ataque de Hamas a Israel y su posterior respuesta militar caló hondo en nuestra sociedad al extremo que la Junta Departamental de Salto el pasado jueves realizó un llamamiento a la paz tras rendir tributo a las personas fallecidas, tanto israelitas como palestinas. En consonancia con eso, la Comisión que apoya al Pueblo Palestino está convocando a marchar en nombre de la paz este viernes a partir de las 18 horas en Plaza Artigas.

DECLARACIÓN JUNTA DEPARTAMENTAL

En la pasada sesión del legislativo departamental del jueves 19, se aprobó por unanimidad luego de un sinfín de cuartos intermedios donde se buscaba alcanzar una redacción de consenso, la siguiente declaración.

“Visto: Que se ha agudizado el padecimiento de las y los habitantes en la zona del levante por el conflicto entre Israel y Palestina. Resultando: Que los números revelan la crudeza de los hechos en el territorio de Gaza e Israel. Considerando: Que la ONU ya advirtió que las reservas de alimentos alcanzarán para no más de cuatro o cinco días”, se decide emitir la siguiente minuta de comunicación dirigida a la comunidad Palestina en Salto e Israelí en Uruguay, a la Comisión de Derechos Humanos “con el fin de que emprenda acciones de solidaridad y por la paz” y a la Comisión Asesora de Internacionales del Congreso Nacional de Ediles.

Declarando “a) … su consternación por la pérdida de vidas humanas. b) Hacer saber que todas las vidas importan, todas las vidas de niñas y niños, mujeres y hombres palestinas e israelíes que nada tiene que ver con los intereses económicos y políticos de algunos. c) Que por parte de la presente Corporación se realizó un minuto de silencio por las víctimas y manifestar su anhelo para alcanzar la paz entre los pueblos. d) Hacer un llamado a respetar los límites territoriales propuestos por la ONU en 1947”.

MARCHAR POR LA PAZ

Tras esta declaración y a raíz de los últimos acontecimientos bélicos que se vienen registrando en la zona conflictiva y donde están muriendo civiles, es que se decidió a convocar a una marcha por la paz en la jornada de hoy, comenzando la concentración en Plaza Artigas a la hora 18, según explicaron miembros de la organización Ahmad Ayeish y Sergio Cunha quienes dialogaron con EL PUEBLO.

“Primero que nada –comenzó expresando Ayeish- permítame agradecer a la Junta Departamental de Salto por todo ese apoyo a la vida. Venimos pidiendo por una manifestación por la paz, por la vida de mucha gente inocente, tanto palestinos como israelíes. En esto, no le quepa ninguna duda que la marcha será sobre esos términos, pero también somos conscientes que los palestinos y los ciudadanos libres uruguayos vamos a protestar contra la injusticia que está pasando en Palestina, contra los poderosos que aplican su arma y con fósforo blanco, que es lo que hoy están usando en Palestina y en Gaza”, pero además, “imaginen a la población sin agua, sin luz ni nada de remedios, algo que pasa a ser un crimen de guerra porque no se puede usar ese producto del fósforo blanco ni siquiera en ninguna guerra”.

“El pueblo palestino lucha para tener su patria y su propia tierra, que por resoluciones de Naciones Unidas se coloca al pueblo palestino que tiene que tener su territorio, su propia tierra con una frontera reconocida con Jerusalén Este como capital de Palestina, y queremos que en esa tierra haya una convivencia pacífica con una frontera especialmente con Israel, que hoy está apoyada por un plan imperialista sionista colonialista. Israel no pretende la Franja de Gaza, pretende todo el territorio palestino y acercarse cada día a todos los países árabes”.

Por su parte Cunha sostuvo “que la misma gente que llama a condenar a Hamas es la que no habilita a que entren camiones con ayuda comunitaria, veta resoluciones de alto al fuego. Entonces, es una hipocresía total, que fundamentalmente la hace occidente, y en esto tenemos que ser claros, porque si no, seguiremos por los siglos de los siglos con un conflicto que no vamos a entender”.

“En realidad, ambas comunidades son víctimas de manipulaciones. En el caso del pueblo judío, el sionismo ha copado las decisiones, el gobierno de Netanyahu, que estaba al borde de ir a la justicia por denuncias de corrupción, por lo que para tapar eso, ese hombre decidió la guerra, porque siempre que se vio complicado por algo, Netanyahu ordenaba una matanza de palestinos y luego venía la respuesta o viceversa. En este caso, ni Netanyahu ni el sionismo representa al pueblo judío. Pero agrego, Hamas tampoco es el pueblo palestino”, concluyó.