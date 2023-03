Se conmemoró el Día Mundial de la Poesía

POR: Jorge Pignataro

Como cada 21 de marzo, pasó otro Día Mundial de la Poesía. Cabe recordar que ese día fue propuesto en 1999 por la Unesco. Se celebra con el propósito de consagrar palabra esencial y reflexión sobre nuestro tiempo. Dice precisamente la UNESCO:

“El Día Mundial de la Poesía, celebrado cada año el 21 de marzo, conmemora una de las formas más preciadas de la expresión de identidad y lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, transformando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo y la paz.

La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la

música y la pintura, y aumentar la visibi-lidad de poesía en los medios. A medida que la poesía continúa uniendo perso-nas en todos los continentes, todos es-tán invitados a unirse.

EN URUGUAY

En nuestro país, la actividades más importantes fue la organizada por la Academia Nacional de Letras, con el siguiente programa:

Día Internacional de la Poesía 2023 – Homenaje a “Ediciones de UNO”. La Academia Nacional de Letras realizó la celebración del Día Internacional de la Poesía en homenaje a Ediciones de UNO. Abrió el acto el Presidente de la Academia, Wilfredo Penco. La presentación estuvo a cargo de Luis Bravo y Gustavo Wojciechowski (Maca). Lectura de Silvia Guerra y Miguel Ángel Olivera; Magdalena Thompson, Álvaro Ferolla y Diego Techeira; Luis Bravo y Gustavo Wojciechowski (Maca). Cerró el acto el académico Rafael Courtoisie. Se exhibieron libros, plaquetas, volantes y demás materiales editados por Ediciones de UNO.

La actividad se realizó el mismo martes 21 a las 18:30 horas en la Sala Idea Vilariño del Teatro Solís, con asistencia libre y el apoyo de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Montevideo

“Revolución del Quebracho”

(Colaboración especial del Mtro. Ramón Ariel Rosconi)

Terminaba el siglo XIX, 1886, Uruguay vivía bajo el rigor de la dictadura de Máximo Santos. Por supuesto no se vivía en libertad.

He leído mucho, he escuchado mucho sobre “la Revolución del Quebracho”, esto me permitirá realizar una síntesis de lo ocurrido el 30 y 31 de marzo de 1886 sin dejar de lado lo histórico y las consecuencias de aquel enfrentamiento entre colorados, blancos y constitucionalistas contra el régimen dictatorial del gobierno de Santos.

Ese acontecimiento casi desconocido por muchos uruguayos, permitió un cambio radical en nuestra rica historia, tanto historia nacional como del Partido Colorado. La generación de los intelectuales como reconoce nuestra historia nacional a ese grupo de estudiantes universitarios, profesionales recién recibidos que fueron los que movilizaron a otros uruguayos, principalmente jóvenes con ansias de libertad y de democracia.

Aunque en el campo de batalla fueron derrotados y muchos muertos, su sacrificio no fue en vano. Se iniciaron diálogos de reconciliación y se pudo volver a la democracia. Esos jóvenes marcaron el fin del militarismo en nuestro país.

Hubo protagonistas muy importantes en esa batalla, estuvieron allí, futuros presidentes de la república: José Batlle y Ordoñez, Claudio Williman y Juan Campisteguy

Sin lugar a dudas el líder natural de esos jóvenes era Teófilo Gil, abogado, profesor, periodista, amigo de los amigos. Él contagió a sus compañeros el sentimiento de PATRIA, a ella dedicó su talento y también dio su vida por ella, el 31 de marzo de 1886, porque fue uno de los tantos muertos en el campo de batalla, también otro de sus

hermanos, en esos mismos campos, murió el día anterior luchando contra la tiranía.

Considero que nosotros los no tan jóvenes, las actuales y nuevas generaciones de uruguayos deben saber que hubo jóvenes orientales que lucharon y murieron por la libertad pública.

Hoy quiero honrar y admirar a esos valientes.

En aquellos campos de batalla se improvisó un cementerio donde aún están los restos de muchos de aquellos 200 gloriosos jóvenes.

Los restos de su líder: Teófilo Gil luego de 3 años, o sea en 1889, fueron trasladados a un cementerio de Montevideo donde descansan actualmente.

Permanece en el lugar una cruz identificando donde fue su sepultura y que pide un rezo, una plegaria por él y los otros uruguayos que murieron defendiendo una causa que creyeron justa.

En más de una oportunidad he estado en ese campo de batalla, haber tocado con mis manos esa cruz, símbolo de LIBERTAD, aunque se muera en el intento.

Allí no fueron palabras, fueron hechos

Maestro Ramón Ariel Rosconi