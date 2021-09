Se avanza en la vacunación y se recomienda continuar con medidas de prevención

Dra. Rosa Blanco – Directora Departamental de Salud Pública

A propósito de lo que son los controles sanitarios, ante la eminente apertura de la frontera con la República Argentina a partir del próximo 1º de octubre, la Directora Departamental de Salud Pública, Dra. Rosa Blanco, se refirió a la realización de la vacunación que se viene implementando, sobre todo, la tercera dosis, explicando que quien no pudo por diferentes motivos acceder, puede hacerlo en los vacunatorios; también, resaltó la importancia de continuar con los cuidados, tales como el uso del tapabocas.



ACTUAL SISTEMA DE VACUNACIÓN ESTARÁ HASTA NOVIEMBRE

Los horarios en este momento, va cambiando de acuerdo a la disponibilidad de agenda que tenemos, es decir, teniendo en cuenta cuánta gente se anotó. En este momento, básicamente estamos dando segundas dosis y dosis de refuerzo.

Por ahora, está funcionando el vacunatorio de Soca y Brasil, a la tarde, de las 12:00, aproximadamente, 12:30, a las 20:00 horas. Y, jueves y viernes, está atendiendo el Centro de Agudos, en horas de la mañana.

Eso más o menos, se va a mantener hasta noviembre, donde daremos, quizás ahí, un punto final a ese tipo de estructura que sostiene la vacunación COVID, y pasemos a otra que sea un poco más aleatoria, y tendremos, quizás, otro lugar, o se mantenga, pero una vez a la semana, por ejemplo, de acuerdo a las decisiones que vaya tomando el gobierno.



QUIEN NO SE VACUNÓ PUEDE HACERLO

El que ya tiene agenda, y por alguna causa no estaba en la ciudad, o no pudo irse a vacunar, por el motivo que fuere, y ya tiene su dosis guardada, digámoslo así, puede ir en la tarde al vacunatorio de Soca y Brasil, o en la mañana los jueves y viernes al del Centro de Agudos, y se les da su tercera dosis.

Antes, en lo posible, salvo algunos casos que, son de fuerza mayor, o gente que tiene una intervención quirúrgica, que tiene que viajar a Montevideo por algún estudio, o, situaciones que se van planteando (a veces es difícil englobarlas a todas), antes, intentamos de no darlas, aunque hay excepciones.

La idea es que la gente se vacune. Es decir, hoy lo que queremos, es que se vacunen. Igual, si alguien se desagenda, y se vuelve a agendar, no hay sala de espera, por lo tanto, va a tener para la semana siguiente, ya, el nuevo horario.



USO DEL TAPABOCAS

Creo que, como siempre hemos apelado a la responsabilidad de los individuos, por ejemplo, para trabajar en lo que significan los eventos sanitarios, por un buen tiempo, pero no solamente por el COVID, las interacciones sanitarias, se ven muy prolijas con el uso del tapabocas.

Al aire libre, en las actividades, sobre todo cuando uno se reúne, que es cuando más interacción hay, uno puede flexibilizar más el uso.

En los ambientes cerrados, considero que, por ahora, y se ha hablado con las autoridades sanitarias, sobre todo las personas que comparten muchas horas, todavía es una precaución usarlo.

Es una precaución que ya la tenemos integrada, y que está bueno que podamos seguir, sobre todo, con quines compartimos muchas horas en lugares muy cerrados.