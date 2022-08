Se anuncia fin de ciclo para los Centros de Atención Ciudadana

Las oficinas conocidas como Centros de Atención Ciudadana han transformado sin dudas el concepto de la atención personalizada en las oficinas públicas. Fuimos los primeros en retirar los molestos mostradores donde se mantenía una distancia antipática con los ciudadanos. “Este acierto indiscutido del gobierno, surgió con la necesidad creciente de la expansión del estado a los lugares donde los servicios eran escasos o inexistentes” – aseveró a EL PUEBLO el Ejecutivo de Atención Prof. Oscar Medina. Pretendían desde el poder, como versaba su icónico slogan “acercar el estado a la ciudadanía” en un mega-programa que ponía manos a la obra, toda la capacidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la imaginación e inventiva de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC).





Esta estrategia se contextualizó en una era pos-modernista, en un lugar preponderante en Latinoamérica, con una economía que se proyectaba sostenible y en crecimiento. Fue entonces que nuestro Uruguay emprendió el desafío de iniciar la era del Gobierno Digital. Así mismo no fue sino 10 años más tarde, en el segundo gobierno del ilustre Taberé Vázquez que alcanzamos el reconocimiento del Índice Global de Gobierno Digital (IGDI) de las Naciones Unidas (ONU) posicionando al Uruguay en el puesto 26 del ranking mundial. Ascendimos 12 posiciones en un lapso de tiempo relativamente corto para un país en pleno desarrollo. Competimos con países del primer mundo como Finlandia y la China, exponentes en tecnología y ciencias aplicadas. Ese mismo año nos colocamos segundos en América, solo detrás del coloso del Norte Estados Unidos y por delante de Canadá.



LA REALIDAD LOCAL



Aquí en Salto, el CAC de Barrio Artigas es un fiel reflejo de una modalidad que se desvanece en el cambio de la marea. Y desde el mismo centro de poder que otrora crease una modalidad única de gestiones gubernamentales, reivindicando la elocuencia de los funcionarios como servidores públicos, nucleando al Correo, Intendencia, Antel, Mides, BPS y otros organismos, se está reconfigurando la estrategia y pensando que el costo es más importante que el servicio.



Ya no le resulta tan atractiva la idea a la OPP de mantener sus trámites y vínculos con las comunidades más alejadas de los centros poblados, porque esa era la idea original; llevar trámites del gobierno a aquellas localidades más alejadas. Ahora se pretende dejar a consideración de las Intendencias y el Correo Uruguayo los trámites, la operativa y los funcionarios que supimos concursar para un cargo de ejecutivo de atención quedamos a la deriva.

Luego del 31 de diciembre cesan los pases en comisión y con ello se termina una inversión sin precedentes en función de brindar un servicio de calidad en las zonas más alejadas de las ciudades.



En una época que presenta un nuevo paradigma, (el paradigma digital) donde se pretende crear ciudadanía digital (esto implica información y educación al servicio de la gente para crear una conciencia crítica colectiva) por un lado, pero por otro se cierran los únicos locales gubernamentales de asesoramiento de trámites. Esto creemos desde la interna de los Ejecutivos de Atención Ciudadana a nivel nacional, que es contraproducente y paradójico. Queremos educar a la gente en los trámites del estado pero le cerramos las únicas oficinas que brindan información y realizan los trámites.

Defendemos lo que se nos enseñó a defender. Quizás somos un grupo minoritario de funcionarios públicos en un universo burocrático enorme, pero sin dudas que tenemos la capacidad de reflexionar sobre estas cuestiones y ser la voz de muchas personas que no solo No tienen los medios para poder expresarse, sino que su voz pareciera que nadie la escucha.



EL PROBLEMA DE PLATÓN

Parafraseando al filósofo griego ¿cómo con tan poco se puede hacer tanto?, diremos que es cuestión de vocación de servicio, conocimientos y empatía. Así describo la tarea de mis compañeros en todo el país, que hace más de 15 años se mantienen con el mismo espíritu desde el primer día, de atender y dar respuestas responsables, soluciones y no derivaciones, desentrañar los casos más complejos y cooperar en el entramado institucional de las distintas zonas, para que el crecimiento se sostenga con voluntad y compromiso desde las competencias institucionales que nos involucran. ¿Valor agregado? yo diría más bien compromiso con el propósito por el cual fuimos convocados.



En Salto tenemos sobrados argumentos para sostener nuestras afirmaciones. Solo en Barrio Artigas tenemos registros de más de 24.000 gestiones anuales, con más de 250 trámites a disposición, de los cuales se realizan periódicamente alrededor de 80 entre ellos las renovaciones de licencia de conducir, que desde el año 2021 a la fecha han devenido en un constante aumento y en lo que va del año se han realizado alrededor de 1.000, sin mencionar que tuvimos condicionados por la pandemia.

TODAS LAS CALLES LLEVAN A ROMA

Para suerte de los ciudadanos y controversia de la burocracia centralista de que todo los trámites del gobierno nacional tienen que realizarse en Montevideo, somos las únicas oficinas del departamento conjuntamente con el CAC de Colonia Lavalleja que se puede gestionar el alta presencial, modificación de datos etc, del usuario gub.uy, requisito excluyente para realizar los trámites en DGI y otros organismos, que en unos meses al retirarse la OPP del programa no sabemos si se seguirán realizando.

¿QUE ES EL CAC DE BARRIO ARTIGAS?

Es un Centro de descentralización de múltiples trámites del estado, en su mayoría municipales, que cuenta con una ventanilla del Correo Uruguayo, con una oficina de Antel, con la presencia del BPS y la cooperación del Programa Uruguay Crece Contigo del Mides. Atendemos de lunes a viernes de 8:30 a 15:00hs. Y desde el año 2010 somos una de las pocas oficinas en el departamento, que mantienen una coyuntura entre el gobierno departamental y el nacional en una colaboración por servicios que en estos tiempos no sabemos si son considerados prioridad.