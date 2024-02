¿Se afila o no?

En las últimas horas trascendió el nombre de Marcelo Méndez para asumir en la sub-20, pero lo cierto es que no hubo un acercamiento oficial, sino solamente charlas informarles con el exentrenador de Progreso, Danubio, Liverpool, Atlético San Luis y Defensor Sporting. “Es un candidato de hierro para mí por la forma en que desarrolla el fútbol, por cómo lo ve y la experiencia que tiene”, dijo este jueves Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la AUF, a 100% deporte de radio Sport 890. Al ser consultado acerca de si la AUF está en condiciones de pagarle, explicó: “Ahí está el otro tema: si nos ponemos de acuerdo o no. Hoy la AUF no puede pagarle, pero le da otro tipo de cosas que te llevan a catapultar como director técnico a nivel internacional, y eso es un valor agregado”.