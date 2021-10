Se abre el diálogo entre los Ex Obreros de Salto Grande y el Poder Ejecutivo

En un día especial para los Ex Obreros de la Represa de Salto Grande, ayer se cumplió en Salto la tan anhelada reunión con el Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou.

Fué en horas de la mañana, que los mismos contaron con la posibilidad de hacerle entrega en mano al señor Presidente de una carta. Solicitando en la misma, una Ley Reparatoria por sus haberes adeudados.

Adhiriendo demás en la solicitud, las firmas de un número importante de personas, relacionadas muy de cerca con la causa, ya que se hicieron presente, no solo los interesados, prestadores de servicios en la mencionada Represa, sino familiares directos de los mismos.



En esta instancia, queda abierto un diálogo ansiosamente esperado, deseando a su vez, sea productivo.

La expectativa se centra en esta presentación.

Ya que el mayor deseo, es que a partir de aquí otras puertas se abran para este grupo de personas, sumándose posibilidades de cumplir con el sueño. En una historia cargada de matices, incluida la emoción, por ser la primera vez que los ex trabajadores de Salto Grande, cuentan con la posibilidad de que un Presidente de la República, los reciba.

Deseando, que la lucha de tantos años quede atrás en este justo reclamo de una Ley Reparatoria y puedan plasmarla como una realidad.

Teniendo en cuenta que muchos de ellos, han fallecido con el corazón cargado de esperanza por verla cumplida.

A continuación, compartimos con ustedes el texto completo de la mencionada carta, donde se brindan detalles del reclamo:



Señor Presidente de La República Oriental del Uruguay

Luis Lacalle Pou

Presente

De nuestra mayor consideración:

Somos los Ex Obreros Uruguayos que construimos la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande. Una de las empresas que le otorga al día de hoy, más del 40 por ciento de la energía al país.

Es de conocimiento público y notorio que la citada Represa Hidroeléctrica fue construida y gestada durante la administración de gobierno de facto (1973-1983), motivo por el cual ha generado desde siempre en el colectivo de los ex obreros, la incertidumbre jurídica sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales tanto por parte de las empresas constructoras como parte de la administración. A estos efectos podemos mencionar cuantiosos procesos laborales contra la empresa Constructora Salto Grande, y empresas pares a esta, reclamando diferentes rubros, los cuales ninguno ha prosperado en el tiempo.

Todos fuimos testigos presenciales de aquellos momentos, en lo cual realizar reclamos y exigir derechos significaba estar no solo sujeto a eventuales amenazas de despidos, sino también de tortuosidad que hubiese significado estar sujeto a un proceso judicial reclamando haberes impagos o incumplimientos contra la administración de facto.

En la actualidad ha transcurrido mucho tiempo, en cambio este movimiento que nuclea un grupo importante de ex trabajadores es un fiel reflejo de aquellas incertidumbres que han perdurado hasta nuestros días. Al presente, sin perjuicio del tiempo pasado, ha surgido nuevamente el espíritu de investigar e indagar sobre la existencia de eventuales irregularidades cometidas durante la construcción de la Represa, acrecentado las mismas por declaraciones públicas vertidas en entrevista a Diario “EL PUEBLO” de Salto de la época, se entrevistó al representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Sr. Wiston Elutchanz, coordinador laboral uruguayo para las obras de Salto Grande: donde se le pregunta ¿cuáles fueron las principales conquistas aprobadas por los trabajadores? , Aclarando que para el caso de los despidos se interpretó que correspondía pagar la indemnización por despidos y incluyendo el promedio de horas extras trabajadas.

Con el advenimiento de la democracia, hubo algunos intentos de reeditar los reclamos a nivel judicial. Pero los rubros laborales prontamente prescribieron de acuerdo a los plazos que terminaron las leyes de prescripción de la época. Fue así como estos rubros laborales murieron definitivamente y entonces de allí en más solo la voluntad de estado, plasmada en una ley de reparación puede solucionar la grave injusticia de que fuimos objeto y a la que hemos estados condenados por espacio de varias décadas.

En conclusión: con los créditos prescriptos la vía judicial se encuentra cerrada totalmente a reclamos por cualquier concepto derivado de estás relaciones contractuales extintas.

Es por ese motivo que desde la legislatura 2005 al 2010 se compartió nuestro criterio, enviando dos minutas de comunicación al Poder Ejecutivo de esa época y en el 2012 también el Ex Ministro Jorge Larrañaga, legislador en ese año envío otra minuta de comunicación al Poder Ejecutivo ( solicitando enviar el proyecto de ley para resarcir económicamente a los ex trabajadores de Salto Grande).

En la actualidad se presentó en la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, un proyecto resolución entre los tres Diputados por Salto. También se realizó gestiones ante la Junta Departamental de Salto, solicitando una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo Nacional. En otra gestión se le solicito por intermedio de los diputados por Salto , un pedido de informes a BPS: solicitando información actualizada ¿cuántos serían los posibles beneficiarios de una ley reparatoria para resarcir económicamente a los Ex Obreros de la Represa de Salto Grande, por concepto de despidos, francos compensatorios y horas extras que no fueron liquidadas en su oportunidad?, además de otros datos para seguir trabajando en el tema.

Entendemos que esté reclamo es demás justo, creemos que todos los partidos políticos en mayor o menor medida tienen su responsabilidad, por lo que tanto desde el Poder Ejecutivo y Legislativo donde están todos representados debe salir la solución a esta injusticia.

Le solicitamos abrir un camino de diálogo, articulando una instancia de coordinación con el Poder Ejecutivo. Esperando que nos puedan recibir en Torre Ejecutiva para intercambiar información y buscar una solución a este justo reclamo que lleva más de cuatro décadas, quedamos a la orden dejando un número de contacto para coordinar fecha de reunión.

Sin otro particular, saludamos muy atte.

Movimiento Ex Obreros de Salto Grande

Contacto: 096129461

Mario De Los Santos coordinador del movimiento.