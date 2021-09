Santiago Urrutia: el «uno» entre nosotros

Automovilismo

En acto realizado por el Ministerio de Turismo y la Secretaría Nacional del Deporte, Santiago Urrutia confirmó que por primera vez competirá en Uruguay en un auto de carrera. Hasta ahora, solamente lo hizo en karting. Su última presentación en Uruguay fue en noviembre 2020 en la Final del Nacional de Karting en San José.

Al anuncio asistieron las más altas jerarquías del Ministerio de Turismo y de la Secretaría Nacional del Deporte encabezadas por el Ministro Tabaré Viera y el Director Nacional de Deportes Sebastián Bauzá, respectivamente.

El hecho histórico se producirá en oportunidad de la llegada del TCR South América al autódromo de Rivera el próximo 11 y 12 de setiembre.



Santiago Urrutia competirá en un Lynk & Co 03 TCR bajo la estructura del equipo argentino PMO Motorsport que lidera Pablo Otero, piloto que además conducirá el otro Lynk & Co, autos similares a los que compiten en el FIA WTCR.

Los dos Lynk & Co 03 TCR que llegaron en julio a Argentina, se estrenarán el fin de semana del 11 y 12 en Rivera.

Santiago Urrutia no aseguró si podrá competir en la siguiente presentación del TCR South América prevista -tras cambio en el calendario- en el autódromo de El Pinar el 2 y 3 de octubre junto a las categorías del club en el marco de una nueva doble Fecha del Nacional de Pista.