Santiago Urrutia correrá en Rivera

Por Nicolás Caiazzo

El receso en el Campeonato Mundial de Turismos FIA WTCR le ha permitido a Santiago Urrutia poder competir en Uruguay.

La oportunidad se presenta con la llegada del TCR South América a Uruguay; concretamente al autódromo Eduardo P. Cabrera de la ciudad de Rivera este sábado y domingo.

Para Santiago Urrutia, que conducirá uno de los dos Link & Co del equipo argentino PMO Motorsport, es cumplir un anhelo que comenzó a madurar cuando inició su recorrido en Europa. El Lynk & Co que manejará el coloniense es el que condujo en el Mundial de Turismos Thed Bjork. Además, el PMO Motorsport contará con el apoyo de un ingeniero de pista de Cyan Racing que trabajará junto a Santiago Urrutia en la puesta a punto de los autos que se estrenan precisamente en Rivera.

Urrutia competirá en Uruguay aprovechando el parate en el Mundial de Turismos



F1: VERSTAPPEN PASÓ LA POSTA

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) llega al Gran Premio de Italia de Fórmula Uno como líder del mundial con tres puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton (Mercedes) tras ganar la carrera en su país hace cuatro días, aunque no confía en poder luchar con la marca de la estrella en el circuito de Monza.

“No sé si seremos capaces de luchar contra Mercedes este fin de semana. Hemos hecho nuestro trabajo y esperamos ser competitivos en Monza. Eso sí, no creo que todo sea igual que en Zandvoort”, comentó en la rueda de prensa oficial según recoge la web SoyMotor.com.

Advertisement

Un Gran Premio de Italia para el que Verstappen aseguró que no van a montar una unidad de potencia nueva, lo que le haría tener una sanción en parrilla: “El motor que estamos usando es relativamente nuevo. No hemos decidido aún el circuito en el que penalizaremos, pero en ningún caso nuestro plan es hacerlo este fin de semana”, desveló.

“No estoy seguro de que haya muchos adelantamientos en este circuito. El año pasado en la carrera nos quedamos atascados en un tren de DRS. Espero no tener que adelantar mucho esta vez”, dijo Verstappen, quien llega tras ganar ante sus aficionados el Gran Premio de Países Bajos, en una de sus victorias más especiales.

“Fue una de las mejores. Siempre es complicado superar las emociones de la primera victoria, pero esta vez, todos esperaban que yo ganase, por lo que no acabar primero iba a ser decepcionante. Fue un gran fin de semana, todo el apoyo que recibí fue fantástico. Fue una carrera importante para el automovilismo de Países Bajos”, ponderó.

Hoy se llevará a cabo la segunda práctica a las 7 y desde las 11:30 se realizará la clasificación sprint. La carrera está prevista para el domingo a las 10.

BOTAS AL FRENTE EN EL SPRINT

Mejorando su tiempo en mas de tres décimas, Valtteri Bottas hizo 1.193555 para comandar la grilla mañana (11:30 por ESPN3) en la Carrera Sprint, a 100 kilómetros, cuyo resultado repartirá puntos extra (3-2-1) y determinará al Poleman del GP de Italia, el domiongo a las 10:00.

Esta vez los Mercedes dominaron Q1, Q2 y Q3 con muy buena velocidad final que puede hacer la diferencia. El motor Mercedes les da margen, y eso quedó más en evidencia con Norris y Ricciardo clasificando cuarto y quinto. Muy bueno lo de Gasly (otra vez), y las Ferrari no dieron para ilusionar a los «tiffossi» quedando prácticamente a un segundo del finés.

Bottas cambió de motor y saldrá en la última posición el domingo pese a liderar el sprint



Igualmente, según detalla la web motor.com, Valtteri Bottas no podrá disfrutar al máximo del mejor tiempo que ha hecho en Q3, porque antes de iniciar la clasificación de Monza, el finlandés ha montado un nuevo motor, turbo, MGU-H y MGU-K, por lo que saldrá último en la parrilla del salida del domingo. La penalización se aplica a la carrera y en ningún caso a la clasificación al sprint, por lo que mantendrá la primera posición el sábado.

La FIA ha confirmado que Mercedes ha montado un nuevo motor, turbo, MGU-H y MGU-K en el monoplaza de Bottas y comenzará la carrera del domingo desde la última posición de la parrilla, tras los cinco puestos de sanción por cada uno de esos cuatro componentes. La sanción que ha recibido no altera las posiciones de salida en la clasificación al sprint que se disputará el sábado, por lo que Valtteri comenzará desde la primera plaza.

Los de Brackley debían montar una nueva unidad de potencia en sus dos monoplazas en algún momento de la temporada. En el caso de Bottas, han decidido que la mejor opción era Monza, un circuito en el que van bien y pueden tener oportunidad de remontar.

Lewis Hamilton probablemente también deberá montar su cuarto propulsor en alguna de las carreras que quedan por delante para terminar la temporada, por lo que también penalizaría. Toto Wolff, jefe del equipo, cree que es la mejor opción para evitar una rotura de motor y el consiguiente abandono.

«Creemos que entre la primera y la segunda posición, con la vuelta rápida, si abandonas, necesitas al otro chico en cuatro carreras para ponerte al día. Eso es brutal. Puedes permitirte terminar cuatro veces en la segunda posición. Por tanto, sólo necesitas ir a lo seguro sin renunciar al rendimiento», ha afirmado en declaraciones al canal de televisión británico Sky Sports F1.

Monza es un circuito que suele ofrecer buenas oportunidades de adelantamiento y, por tanto, una de las mejores pistas para penalizar. Red Bull está en la misma situación que Mercedes con Max Verstappen.