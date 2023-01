Sangre de Campeones, otra breve historia del fútbol uruguayo

Alejandro Giménez Rodríguez (Montevideo, 1961) es profesor de Historia egresado del Instituto de Profesores Artigas (IPA) con una trayectoria profesional vinculada a museos, al patrimonio, al periodismo y, también, al turismo. Es autor de varios libros sobre hechos históricos del país y hace unos pocos meses publicó “Sangre de campeones”, atractiva lectura para todo público en el cual el lector se encontrará con un valioso material donde el autor hace un completo repaso del fútbol de nuestro país, desde la llegada del deporte con los ingleses hasta nuestros días.

¿En qué te inspiraste para escribir tu nuevo libro “Sangre de Campeones”?

En primer lugar, me inspiré en mi experiencia de que soy de la zona de Malvin, donde tuve los primeros “picados” de la calle. Mis recuerdos sobre esos momentos de mi infancia futbolera fueron un factor que me llevaron a escribir este libro. Por otro lado, desde que ingresé al IPA, siempre quise hincarle el diente al tema del fútbol. En 2007 salió mi primer libro “La pasión laica, breve historia del fútbol uruguayo”, libro que se reeditó en 2014. En 2022, a Alvaro Risso se le ocurre sacar este libro. En realidad fue a fines de 2021, cuando estábamos controlando los resultados de Uruguay en la Eliminatoria. Si no hubiera clasificado a Qatar, el libro era muy difícil que saliera. Uruguay clasificó, y el libro se editó y se presentó en octubre en el Centro Cultural España. El prólogo es del Profesor Gabriel Quirici y en la presentación estuvo también Sergio Gorzy, que es un gran lector de historia y de historia de fútbol, además integra la Asociación de historiadores e investigadores del futbol uruguayo, que también me digno a integrar.

Afortunadamente el fútbol está siendo considerado por la academia, luego de que fuera tomado como algo de segunda. En realidad la historia del fútbol acompaña la evolución de la historia del Uruguay. El fútbol ha sido aceptado definitivamente por la academia y por quienes escribimos de fútbol y sin dudas está muy vinculado con nuestra identidad como uruguayos. Hoy el fútbol es un objeto de estudio.

¿Con qué se va a encontrar el lector, la lectora, al leer este libro?

El viernes 13 en Maldonado (desde las 19.30) en la Azotea de Haedo, vamos a presentar junto al escritor Juan Antonio Varese este libro. Y te cuento esto porque Varese en realidad no se considera un gran aficionado al fútbol y yo le dije “justamente por eso quiero que hables”. Creo que el aporte que se puede hacer desde otras miradas es importante porque creo que el fútbol es un elemento democratizador y unificador de los pueblos.

Es un elemento de integración. Fijate que en el ´24, en el ´28, en el ´30 por primera vez todos los inmigrantes gritaron juntos “Uruguay campeón”. Y eso se corona con el Maracanazo, acompañado del país batllista, tiempos en que éramos considerados la Suiza de América.

El batllismo fue un gran aglutinador de los inmigrantes, los trabajadores que necesitaban esparcirse, hasta la creación de la Comisión Nacional de Educación Física en 1911 para tal fin, y fue en el periodo batllista que se fomentó al fútbol como un deporte que une a todos los uruguayos.

En fin, a grandes rasgos, el recorrido que se hace en el libro es desde la llegada del fútbol con los británicos, pasando por los primeros clubes, la liga uruguaya de 1900 y el fútbol del interior, donde Rómulo Martínez Chenlo hace un valioso aporte.

¿De dónde sale lo de la “garra charrúa”?

El fútbol en Uruguay tiene un componente genético de “garra charrúa”, aunque es raro en un país que no conservó a sus indígenas. Yo creo que esa descripción sí tiene que ver con la descripción del gaucho, que han hecho Daniel Vidart o Alberto Zum Felde. Tiene que ver con el coraje que el gaucho tenía y que se identifica mucho con futbolistas como Nasazzi u Obdulio.

En el caso del título del libro, “Sangre de campeones” tiene como origen a la canción “Vayan pelando las chauchas” que previo a la final de 1928, el jugador y capitán Álvaro Gestido cantaba a sus compañeros. Esa canción luego se convirtió en un himno popularizado en la voz del Canario Luna.

Por otro lado, respecto a la foto de la contratapa del libro, en la cual aparece la selección participante del mundial 2010; yo que fue éste el último gran hito de la selección. Aquel cuarto puesto significó un festejo con características similares a las de haber ganado un mundial.

Desde el desembarco de la de cuero al siglo XXI, esta historia es un recorrido por 150 años de una pasión que nos identifica como nación. De ilustre prosapia británica, el fútbol se fue consolidando como una tradición uruguaya a partir de su apropiación por aquella sociedad híbrida de americanos y europeos. Con privilegiada mirada de reconocido historiador y periodista deportivo, el Prof. Alejandro Giménez describe en este libro los escenarios, hazañas y héroes celestes, con el fútbol como factor democratizador y de unificación de todo un pueblo.

Entrevista y Foto: Juan Pardo