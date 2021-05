Sancionar en serio, para que no siga ocurriendo

No vale la pena insistir sobre una nefasta publicación específica, puntual, que se robó estos días buena parte de la atención de los salteños, publicación de un dirigente político que faltaba el respeto a la memoria del Ministro Larrañaga apenas un rato después de saberse que había fallecido. Pero sí vale la pena decir que se trata de un hecho que reafirma lo que hemos sostenido en este espacio innumerables veces: hay de todo en todos lados. Sí; actos y actitudes de la más baja ordinariez también están en los representantes del pueblo (nada menos que un legislador departamental en este caso), y no hay, además, límites que señalen que en este partido están los buenos, o los respetuosos, y en aquel los malos y atrevidos. Sea dicho nuevamente: en todos lados hay de todo. Porque a no olvidarse de gente que festejó la muerte de Tabaré Vázquez, por ejemplo. Recordemos tan solo un ejemplo: cuando circuló la noticia que Vázquez estaba grave, un docente salteño (amén de varias burlas más) preguntaba reiteradas veces en sus redes: «¿Y… falta mucho?».

Ahora bien, lo que sí creemos que debe hacerse hasta por una cuestión de cuidar la convivencia, y ni que hablar por respeto a la memoria del fallecido y a su familia, es castigar a quien incurre en semejantes bajezas.

Será un Jefe, o un Director, será una Junta Departamental, quizás un Partido Político, o la propia Justicia, depende el caso, pero que alguien debe actuar y no permitir que estas cosas continúen ocurriendo casi que con normalidad, no hay dudas.

Y decimos actuar en serio, y sin mentir. O sea, no como hizo Andrés Lima con aquellos dos jerarcas que celebraron públicamente la muerte de Jorge Batlle y cuando quisimos acordar, pese a anunciar que serían sancionados, apenas los “escondió” un breve tiempo (como se dice en la jerga popular: “para tapar el ojo”) y enseguida siguieron tan campantes en altos cargos de su gobierno.