SAN RAFAEL, VASCO PAMPEANO Y CORAPI CON FUERTE PRESENCIA EN LA EXPO PRADO

En diálogo con Matias Burutarán, señaló a EL PUEBLO, que este año se ha logrado una buena participación en la Expo Prado. Los animales en su totalidad ya han ingresado. Llegamos con Angus, Brangus y Hereford y en ovinos participamos con la Raza Poll Dorset, presentando 4 hembras , dos PI y dos PO. Hay un animal que pertenece a una Sociedad de San Rafael y Margaret Maglio, una cordera que se vendió en el remate de San José y la trajimos a exponer. En Angus participamos con un Toro Jóven, un Junior y una vaquillona, que luego para a participar en el Remate de Campeones, este domingo a la tarde, donde vendemos el 100% de ese aniomal. Es una vaquillona Junior, que tiene 15 meses y ya está con servicio, que tiene un PI interesante , una buena familia materna, que es la primera vez que la traemos al Prado , un animal que nos gusta mucho, y como es el primer remate, decidimos poner la mejor ternera de la generación 2022. El ejemplar pertenece a Vasco Pampeano. También participaremos con Vasco Pampeano el la pista de Brangus con una ternera. En lo que hace a Corapi, viene con 4 animales Brangus que entrarán a pista.

PREPARACIÓN.

En lo que hace a la preparación y estado de los ejemplares que van al Prado, tienen una preparación diferente se los alimenta con raciones, por lo que en definitiva, no reflejan la realidad de los ganados generales. Los animales recién empiezan a acomodarse, algunos campos que habían quedado cerrado, están brotando, están lindos y los de Cabaña, no dependen que el clima sea lluvioso o seco. La preparación es diferente. Diferente es lo que ocurre con esos ejemplares en campo que aún tienen falta de volúmenes de forraje en los campos. No así los verdeos, que la verdad que en los años que yo manejo la Cabaña, ha sido de los mejores años de preparación de los toros, que están como nunca, a los dos remates que tenemos este año. El 9 de octubre será el remate tradicional en Salto y estaremos por primera vez con cabaña El Cerro que nos invitó para hacer un remate en Artigas, el viernes 27 de octubre en el Local Chiflero. Penamos un poco repartir la oferta en los dos remates. A Salto vamos con unos 25 toros Angus, 15 Hereford y unos 5 Brangus. Acompañarán esa oferta unos 120 vientres muy destacados La Turmalina nos va a arrimar unos 100 vientres Angus que son excelentes muy destacados. Y como ocurre desde hace muchos años La Porteña de Fernández nos va a llevar unas 20 vaquillonas preñadas Angus parea completar la oferta. En Artigas la idea es llevar unos 15 toros Angus, unos 10 Hereford, 5 Brangus y 5 Braford, La oferta se completa con vientres, Hereford, Angus, Brangus y Braford, por lo que será una oferta bien variada. La Cabaña El Cerro toros Senepol. En definitiva en los dos remates, tendremos una oferta variada. Los toros en realidad están muy lindos, por lo que creo andará todo muy bien.

EXPOSICIONES

En la Expo Salto, como es tradicional vamos a participar con Bovinos y Ovinos. Estaremos participando también en alguna Nacional de Braford y Brangus llevando algunos animales. La verdad que comenzaremos con el Prado y luego estaremos con mucha actividad hasta el remate del 27 en el Chiflero de Artigas. Los invitamos a todos para este domingo donde a la tarde en el Prado tendremos nuestro primer remate donde participamos con Hereford y Angus. Ya están todos los animales en la WEB con los catálogos prontos y los escritorios de Zambrano y Chiruchi, por lo que por cualquier consulta estamos a las órdenes de los clientes y amigos.