San Eugenio: «nos quierenvoltear pero no van a poder»

El miércoles fue el día en que se reveló el contenido del fallo del Tribunal Arbitral de la Divisional B, referido a las denuncias de la terna que condujo el partido entre Salto Uruguay y San Eugenio, jugando por la séptima fecha de la primera rueda. Salto Uruguay se imponía 2 a 0, hasta que los incidentes generados determinaron la suspensión del partido. El Tribunal determinó que se le concedan a Salto Uruguay los tres puntos y a San Eugenio, una sanción económica de 30 UNIDADES REAJUSTABLES, el equivalente a casi 47 mil pesos. A su vez la hinchada del «santo» tendrá prohibido el ingreso a los escenarios por DIEZ FECHAS.

Hay que tener en cuenta el peso de las sanciones que ya fueron aplicadas a los futbolistas de San Eugenio que en aquella instancia fueron denunciados.

«QUE SEAN JUSTAS

PARA TODOS»

En una de sus redes sociales, San Eugenio Fútbol no lo piensa dos veces y sale decidido a la opinión pública, como pensamiento central luego de conocido el pronunciamiento del Tribunal Arbitral.

Es válido desde EL PUEBLO, reproducir el texto, porque además fija la posición frente al hecho y apunta a la necesidad del apoyo necesario, para hacer frente al monto y poder continuar afectado a la Liga Salteña de Fútbol.

«Hoy más que nunca necesitamos del apoyo de todos. Nos quieren voltear de cualquier forma pero no van a poder. Unidos vamos a salir adelante. Somos San Eugenio. Hoy los de arriba nos quieren castigar. Aplicando sanciones las cuales las aceptamos.pero vemos que las misma sanciones no son aplicadas para todos. Sin más hace un tiempo atrás hubo una situación con personas lesionadas y no hubo ningún tipo de sanción. Estamos totalmente en contra de la violencia pero sería bueno que las sanciones sean justas para todos. Pero les vamos a demostrar que no nos van a derribar tan fácilmente. Y le vamos a demostrar que somos más fuertes. Arriba el SANTO ARRIBA EL CLUB»