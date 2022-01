San Eugenio no se quedó en el sueño del ascenso alcanzado Octavio Espalter: el abajo que se movió

Daniel Moreira aportó las luces de su calidad de mando. ¿O alguien pudo suponer que manejar un plantel como el de San Eugenio, fue misión accesible? Un plantel con jugadores fogueados. Marcas registradas, ellos y que fueron llegando desde más de una experiencia pasada, para sumarse cada uno a la misión «santa»: la de ascender a la «A». La misión contemplada.

Desde la Comisión Directiva de San Eugenio, otro aspecto no menor: desarrollar el fútbol juvenil, si por ello se entiende la transmisión de conceptos, para modelar rendimientos y proyecciones.

Ya entonces, Sergio Gustavo «Pitufo» Olivera era un mes a los efectos de ese objetivo, pero real es que OCTAVIO ESPALTER le concedió personalidad al mando, «porque en ese tiempo de la adolescencia nada es fácil. Es el jugador y es el ser humano. Hay temas que hay que hablarlos y hay que profundizarlos. Digo claramente: encauzar las conductas personales, para que el futbolista sea viable. Lo bueno no es solo el haber ascendido con la Sub 15 y la Sub 18 a la «A» del Consejo Único Juvenil, sino ese tipo de logro que también hace a la condición del deportista».

Ese decir de Octavio, a manera de síntesis. El San Eugenio desde ese abajo que se movió, con prioridades a elocuencia declarada: fundamentación primero, para que el producto apareciera después. En ediciones pasadas de EL PUEBLO, el apunte: Espalter podría convertirse en el nuevo DT de San Eugenio a nivel de Primera División, teniendo en cuenta la no continuidad de Daniel Moreira.

A la luz de esa posibilidad desde algunos hinchas del «santo» el sentido de la preocupación existente: que la dirigencia enfoque el futuro de las Divisiones Juveniles de tal manera, que lo alcanzado no se pierda. Octavio ha sido un sembrador. Y eso no es parte de ninguna duda. De ninguna.