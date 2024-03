«Salto y Paysandú en semifinales,como volver a aquellos Litorales»

«A la ilusión uno la tiene. Y tiene que tenerla, para que nos sirva como estímulo. Los que crean que un ciclo de selección, no está al margen de complicación y dudas, se equivoca. Porque una selección también es costo, es presupuesto, es establecer cálculos respecto al número de aficionados que puedan ir y no ir. Cuando se va a otra ciudad y viaja el día anterior, a esa estadía hay que pagarla. OFI no paga la estadía. A la estadía la paga la liga,

Entonces, cuando se viene un partido como el del sábado frente a Lavalleja, la ilusión es justamente esa: que la gente acompañe más. No hablamos de aliento, hablamos de presencia. La presencia siempre es un respaldo y el jugador lo comprueba, lo está viendo.

Tampoco uno tiene porqué negarlo: sería lo mejor que nos podría pasar enfrentar a Paysandú en semifinales. Es como volver a aquellos Litorales de antes, sabiendo bien que son dos partidos y que uno se va y el otro se queda. La cercanía contribuiría en todo: el traslado, la recaudación, la rivalidad como tantas veces. Y si….es lo mejor que nos podría pasar, pero el primer paso es el sábado. No hay que dudarlo: cuántos más seamos, mejor que mejor».

-(El presidente de la Liga, LUIS ALBERTO ARRESEIGOR en voz alta. Haceres de selecciones. Haceres de Salto. Después de Lavalleja….¿Paysandú como próxima estación?)