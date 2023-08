Salto Uruguay se siente y paladeael retorno a la «A» está ahí nomás

Restan tres fechas para la conclusión de la segunda rueda en la Divisional «B» y Salto Uruguay es el único equipo que no depende de nadie para hacerse del primer ascenso a la Divisional «A». Registra dos puntos más que Libertad e imponiéndose en los tres partidos que restan, pega la vuelta al círculo mayor.

El destino de Libertad está condicionado, porque depende de alguna caída que reporte el equipo en manos de Rony Guzmán Costa.

Martes pasado en la Liga, fue día de resolución en la «B», pactando la tercera fecha del tramo final y con estos partidos incluidos en el calendario.

Tercera fecha de la segunda rueda.

Domingo 20 de agosto.