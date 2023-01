Salto se promociona en el Este

Este sábado en Punta del Este y Piríapolis se realiza el lanzamiento de los eventos de Carnaval y Turismo

Con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo, de las Intendencias de Salto y Maldonado, este sábado7 de enero, el carnaval salteño se promocionará en el Este.

Las actividades se desarrollarán en Punta del Este y Pirìapolis, y en la oportunidad se darán a conocer los eventos programados para carnaval y turismo en nuestro departamento.

Participará un número importante de carnavaleros que vestirán de gala la jornada esteña y mostrarán las bondades artísticas que con se presentarán en nuestra Fiesta de Momo.

La oportunidad también seré propicia para promocionar a nuestros lugares turísticos, sobre todo el Destino Termas, se obsequiarán a los presentes con estadías en los centros termales y parques acuáticos, y regalos varios.

Cabe señalar que con esta presentación se retoma luego de años, la promoción de nuestro carnavales, en la zona este del país.

El impulso del Equipo de Eventos, comandado por Víctor Hugo Solís ha elaborado una programaciónón que realmente no tiene respiro durante cinco meses.

LO QUE COMENZÓ EN DICIEMBRE….

Con el Lanzamiento del Carnaval 2023, con la presencia de las baterías y pasistas de las tres Escuelas de Samba de nuestra ciudad, la presencia de la batería, pasistas y vedettes de la gran comparsa concordiense Emperatriz, múltiple campeona de los carnavales de la otra orilla, con hermosos trajes y un ritmo súper contagiante que realmente deleitó a los miles de salteños que se dieron cita en Plaza de los Treinta y Tres.

Y el broche de oro de Los Herederos esa súper banda, artiguense, que es furor entre los jóvenes de toda la región y que apunta a convertirse, en poco tiempo, en un boom a nivel nacional. Realmente resultó muy disfrutable la noche del Lanzamiento…

Y se viene la elecciónón de la Figura del Carnaval

El sábado 14 de enero, en La Explanada del Palacio Córdoba, de espaldas al río, se realizará la Elección de la Figura del Carnaval 2023 entre chicas que han sido ya seleccionadas, por el Equipo por Adriana Bentancor Olivera y Evangelina Lechini que vienen trabajando con las participantes desde hace un buen tiempo, para no dejar nada librado al azar. A modo de adelanto podemos señalar que las participantes lucirán vestimentas esplendidas, serán peinadas y maquilladas por profesionales y que cada pasada será acompañada por una música muy acorde. El jurado será también de gran nivel. Habrá muchos regalos y números artísticos, de nivel internacional.

DESPUÉS, MOMO SE ADUEÑA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO

Luego de elegida la Figura, el fin de semana siguiente, arrancan los desfiles de carnaval. Serán cuatro por calle Uruguay, se realizarán como todos los años, las Llamadas al Puerto, el concurso de las Escuelas de Samba, el Concurso de Murgas en Parque Harriague. Siguen los desfiles barriales, por el interior del departamento, en los Municipios, en Termas del Daymàn y Arapey, y en esta oportunidad habrán tres noches en Parque Harriague con artistas internacionales lo que le darán más realce y brillo, todavía, al carnaval salteño.

La noche de las campeonas es otra de las propuestas imperdibles de este carnaval, con las ganadoras de Artigas, Bella Unión, Concordia, Federación, y algunas más…

Y después nos queda, como frutilla del postre una programación para la Semana de Turismo, al mejor estilo de los grandes festivales del país. Ya habrá tiempo para contar.

Un Carnaval que promete…

Sin dudas que, de acuerdo a lo que hemos comentado en esta nota es un carnaval que promete mucho, que ha creado gran expectativa, no solo en los fieles seguidores de Momo, sino en el público en general, ya que han visto un preámbulo muy exitoso y de muy buen nivel y ha extendido sus comentarios por la ciudad, despertando en los salteños que aún no han visto nada del carnaval una gran expectativa, como hace años no acontecía. Este año bisagra, puede marcar, el reencuentro de los salteños con las mejores noches de la fiesta de Momo que han jalonado la historia de nuestros carnavales. Y como último comentario, los premios que se llevarán los ganadores de las diferentes categorías están entre los mejores que se otorgan en el país, esos ha despertado el interés de conjuntos de otros departamentos que quieren venir, si o si a competir a Salto…