Salto Nuevo y Gladiador: el Colegio cree en De Los Santos; «vaya y arbitre»

No tiene sentido generar alguna duda, porque no existe, cuando se trata de avistar los enfrentamientos que se vienen por la segunda fecha del Campeonato Salteño en la A: Salto Nuevo y Gladiador es el partido saliente. Arrancan la triple jornada en el Parque Ernesto Dikcinson. Y entonces la decisión del Colegio: que el juez central sea José Gabriel de los Santos. No es el único partido que reverdece la bien entendida atracción, porque ahí está el caso de Ceibal y Arsenal, en este caso con Fernando López, mientras en un partido que llegan después de la derrota como Saltyo Uruguay y El Tanque, la ocasión para que se muestre Robert Aguirre.

A su vez el partido del miércoles 24 es especial, con Ferro Carril y Universitario en el Dickinson para complementarse la fecha. El partido tiene mando arbitral: Marcelo Izaguirre.

YENDO PARA LA CANCHA

Los partidos pactados, horarios y cada terna, en cada caso.

Divisional Primera “A” . 1ª División. Campeonato Salteño. “Rodolfo Galluzzo”.

2° FECHA. APERTURA, “Ramon de Mattos”.

Domingo 21 de agosto

Campo de juego: PARQUE ERNESTO DICKINSON.

14:15 hrs. S. Nuevo vs Gladiador.

Terna: José Gabriel de los Santos, M. Revuelta, I. Sañudo.

16:30 hrs. S. Uruguay vs El Tanque.

Terna: R. Aguirre, R. González, R. Portela.

18:45 hrs. Ceibal vs Arsenal.

Terna: Fernando López, R. González, R. Portela.

Parciales de S. Nuevo, S. Uruguay y Ceibal a la tribuna España, de Gladiador, El Tanque y Arsenal a la Irazoqui.

**********

Campo de juego: SALADERO

14:15 hrs. Nacional vs S. Eugenio.

Terna: Ruben Ferreira, P. Ferreira, V. Rodríguez.

16:30 hrs. Saladero vs S. América.

Terna: M. Caballero, P. Ferreira, V. Rodríguez.

Parciales de Nacional y Saladero al sector oeste (Gamón), de S. Eugenio y S. América al sector este.

**********

MIÉRCOLES 24 de agosto.

Campo de juego: DICKINSON

20 hrs. Universitario – F. Carril.

Terna: M. Izaguirre, M. Revuelta, P. Almirón.

Parciales de F. Carril a la tribuna España, de Universitario a la tribuna Irazoqui.