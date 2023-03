Salto Nuevo y el marcode ese nuevo querer…

«Malcom Giménez (Santa Fé – Argentina) y Dalton Bueno (Rivera – Uruguay) unidos por la misma causa… Salto Nuevo F. C.»

En Salto Nuevo son así y ahora más que nunca, en que Luis Ignacio Suetta se transforma en pieza consular en el área de prensa y difusión. Por eso, no hay secuencia del ciclo, que no esté expuesta a la consideración pública, por ejemplo en este caso, con la suma de dos de las nuevas incorporaciones para el plantel que orienta Rodolfo Aguirre. En el caso de Giménez, para ser un defensa más en el esquema, mientras los goles llegan vía libre a partir de Dalton Bueno, de los más aptos delanteros que expuso Rivera en la vigente edición aún del Campeonato del Interior. Y frente a las lluvias de los últimos días, al plantel no le ha faltado continuidad: para eso dispone del Gimnasio Bernasconi.

Hay que hablar de un plantel virtualmente cerrado, a dos meses del inicio del Campeonato Salteño de Primera División. Salto Nuevo le está dando marco a ese nuevo querer….en el año de los 80 años.