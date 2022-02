Salto Nuevo, «Leo» Ferrari y la perspectiva del futuro. «Imposible competir contra la billetera de Ferro Carril»

«Cuando Ferrari llegó a Salto Nuevo el año pasado, no lo conocía nadie. La verdad es esa. A partir de la campaña en el club y de los goles que convirtió, se ganó un nombre. O sea; todo a favor de su cotización. Sabemos que volver a ver en Salto Nuevo, no será fácil para nosotros»

El dirigente de Salto Nuevo razonó en voz alta con EL PUEBLO, teniendo como eje al artiguense LEONARDO FERRARI, quien llegó el año pasado al club y fue clave en varios partidos. Rendimiento y goles, más el histórico terno ante Ceibal en el Dickinson. Cuando el delantero retornó a su Artigas natal, pareció quedar abierta la opción del retorno en el 2022, pero claramente se fue planteando una situación de hecho: el interés de por lo menos dos clubes más de la Liga Salteña de Fútbol. Tampoco es descartable su pase a un equipo capitalino. Su ficha pertenece a Peñarol de Artigas y por la versión que llega directa desde suelo fronterizo, «no se lo vamos a regalar a nadie».

«Leo» Ferrari. En la tarde de los tres goles a Ceibal….y se llevó la pelota. Ahora, las dudas del futuro.

FERRO EN EL COMBATE

A su vez en Salto Nuevo, pasó a saberse que Ferro Carril «tiró líneas» por Leonardo Ferrari, a tal punto que contactos no han faltado. Pero no es el único. El nuevo Campeón Salteño tiene el fin de sumarlo, para fortalecer la misión de ataque, en caso de lesión o suspensión de Javier «Toti» Vargas, el floridense que volverá a ser jugador de la franja.

El mismo dirigente le confiaba a cronistas de este diario: «es imposible competir contra la billetera de Ferro Carril. Por más que quisiéramos, no podemos. No es un tema de buena voluntad, es un tema de dinero». Mientras el hincha de Ferro Carril se afinca en una interrogante: ¿es posible que compartan una línea de ataque, Javier Vargas y «Leo» Ferrari? Por lo menos, como alternativa potencial no parece ser descartable.