Salto Nuevo: armarse hasta los dientes: Robert Rodríguez, Maseroni y Sabaño

Desde La Dirección Técnica de Martín Texeira y Miguel Villarruel, bien que se sabe cómo viene la mano para Salto Nuevo en esta temporada que nacerá en agosto.La escasez de puntos que golpea y la necesidad que le moverá todos los sentidos. Por eso, montar un plantel con respuesta es el fin que anima a la dupla técnica, aunque saben que determinados aspectos se transforman en gestiones y las gestiones parten y concluyen desde la Comisión Directiva, en este caso bajo presidencia del Dr. Gonzalo Leal.

Saludable en el caso de Salto Nuevo que conservó la base del año pasado, pero además se suman jugadores como para potenciar más aún y ofrecer respuesta. Es verdad que todo plantel sabe de sostenes en el plano individual y Salto Nuevo no es la excepción. Por eso, los nombres no faltan y se acumulan: Carlos Alberto Vera, Juan Alberto Iriarte, Gastón Elgarte, Antonio Gómez, Richar Fabián Albín, Braian Almeida, Enzo González, Franco Repetti e Italo Machado, entre otros. Un total de 33 jugadores, desde el momento que el ascenso no falta para juveniles que llegan desde la categoría Sub 18.

POR LA CAUSA

Que Salto Nuevo necesita armarse hasta los dientes, irremediable cuestión asociada a la realidad y a las urgencias. Es por eso que desde la plana de mando albiverde, surgen tres nombres en primera fila: los de Sebastián Masseroni, Robert Rodríguez y el sanducero Braian Sabaño. Los tres figuran en la agenda, pero los tres son parte de la duda, aunque en cada caso el fin

es de destrabar para que puedan integrarse al plantel que el 1ro de junio comenzará a desandar el camino de la pretemporada.

Serán parte de Salto Nuevo, ya en calidad de confirmados: Marcio Backes. Cristian Lima (desde la Liga de las Colonias Agrarias), Diego Sebastián Artzaguet y Christian Motta.

El Salto Nuevo versión 2022 que va amaneciendo. Por lo menos en el área de las definiciones. Llegará el tiempo de ese imperativo de acumular puntos. Un imperativo sin medias tintas. Es sí o sí.