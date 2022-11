Salto Nuevo 3 San Eugenio 2. El agua al cuello

Salto Nuevo tenía todo para ganar sin complejos y sin embargo terminó con el agua al cuello. Entre los goles malogrados y el mejoramiento de San Eugenio, que fue gradual pero sostenido y en los 19′ del segundo tiempo, Braian Duarte para San Eugenio. De contragolpe Salto Nuevo pudo liquidar, pero la ineficacia fue concreta. El 3 a 1 del primer tiempo a favor del equipo de Aguirre, mientras Antonio Gómez se perdió el cuarto, porque erró el penal a los 39′, desviando esa pelota. Ganó Salto Nuevo, pero al fin de cuentas, no le sobró nada, mientras San Eugenio no dejó de tener la dignidad necesaria. Perdió, pero no dejó de darlo todo.

Salto Nuevo fue lujoso en la primera media hora, mientras su imagen sobre el final no fue la mejor, con más de una duda acumulada, pese a los ingresos de Masseroni y Vera. No dejó de ser preocupante, sobre todo esos 20′ minutos finales. Más limitaciones que aciertos.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson.

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (MUY BIEN).

Partido válido por la 3ª fecha de la segunda rueda.

Campeonato Salteño de Primera División.

SALTO NUEVO ( 3)- Diego Arzaguet; Braian Almeida, Antonio Gómez, Richar Albín, Maximiliano Machado; Italo Machado, Juan Alberto Iriarte, Emiliano Fraga, Jonathan Gómez; Benjamín Albin, Facundo Machado.

Director Técnico: Rodolfo Aguirre.

SAN EUGENIO (2 )- Ramiro Gonzálvez; Ezequiel Vargas, Jesús Paiva, Brian De Abreu, Carlos Furtado; Darío Hernández, Ezequiel Alvez, Gonzalo Fagoaga; Walter Silva, Cristian Damacena, Braian Duarte. Director Técnico: Alexis Duarte.

GOLES: 10′ Emanuel Fraga (SN); 18′ Facundo Machado (SN); 28′ Benjamín Albin (SN); 32′ Walter Silva (S.E). Segundo tiempo: 19′ Braian Duarte (SE).

Observaciones: a los 39′ del primer tiempo, Antonio Gómez desvió un tiro desde el punto penal.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Gonzalo Fagoaga-Darìo Hernández.

EL MEJOR DE SALTO NUEVO: Braian Almeida-Jonathan Gómez.