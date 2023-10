Salto Grande en el tapete

“Honestidad arriba y regocijo abajo…” Cuando pensamos en aquella frase, se dice que la pronunció Aparicio Saravia, pensamos ¿Cómo la explicarán los ediles que fueron designados en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con tantas prebendas.

¿Cuál será la honestidad que se pregona con sueldos que quintuplican o superan aún más a los sueldos que se fijan para el ciudadano trabajador?

Nada tenemos desde el punto de vista jurídico. No hay delito alguno. Pero hay una indecencia, una inmoralidad flagrante en lo que se ha hecho y que sepamos al momento de escribir estas líneas no se ha hecho pública, más que un par de renuncias.

Que el ciudadano sabía cómo pensaban y que harían los políticos a quienes daban su voto, sin duda que es así y no tenemos empacho en decirlo. De nada vale escandalizarse ahora por lo que hicieron ¿acaso no se sabía lo que harían? O el enojo y la protesta es porque no nos benefició a nosotros?

Es obligación decirlo y saberlo. No nos extraña que se lo haya hecho, porque tal como lo dijimos, enorme mayoría de los votantes, no vota por ideología alguna, sino esperando el “puestito”.

Sin duda alguna que a alguien “se le fue la moto…” en Salto Grande, pero no hizo nada ilegal. Si alguien esperaba otra cosa allá él…

Hemos sostenido hasta el cansancio que en este país lo que faltan son los controles y lo volvemos a reiterar. Para señalar, hemos dicho que es insólito que no se haya aprobado una ley que obligue a revelar las finanzas de cada partido y limite los aportes de empresas.

Recientemente nos hemos enterado de que hubo un “asado para empresarios” en Rincón del Cerro (chacra de Mujica), y el “ticket” costaba mil (1.000) dólares.

Alguien pensará que es una suma absurda para un trabajador, pero preferimos que se ventile esto (aún sin probar), a que se oculten aportes similares, que se hacen a espaldas del pueblo.

No es secreto para nadie que las grandes empresas aportan a las campañas políticas como “inversión”, porque luego exigen que se las beneficie con tal o cual licitación.

Basta de hacer cosas sin que el pueblo se entere.

Basta también de desconocer la realidad en que vivimos.

Basta de considerarnos los intocables o los honestos e incorruptibles.

Esto debiéramos saberlo todos, porque políticos deshonestos los hay en todos los partidos y en tanto es una actividad humana, nada le está exento.

Debiéramos reconocerlo para saber con los bueyes que aramos…

A.R.D.