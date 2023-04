Salto Fútbol Club va pintando y ganó; padeció Artigas derrotado: 2 a 1

Artigas puede no ser un equipo más en el fútbol de la Primera División Amateur, donde volverá a jugar Salto por tercer año consecutivo. Como parte de una sociedad anónima, Artigas tiene la conducción técnica de MARIO SARALEGUI y la ayudantía de campo de CARLOS BUENO.

Ayer a la mañana el amistoso no faltó en el Parque Juan José Vispo Mari, siendo victoria de Salto Fútbol Club por 2 a 1. El visitante alcanzó la ventaja transitoria y empató el argentino (lateral izquierdo) David Córdoba , proveniente de Racing de Avellaneda, en tanto el segundo gol fue obra de Ramiro Sagradini.

Estos once de arranque, en el caso de Salto Fútbol Club.

Fueron dos tiempos de 50 minutos y en la recta final, las variantes que se fueron sumando por parte del DT «naranjero».

Para Salto Fútbol Club, la tercera semana de la pretemporada, por lo que es natural que las insuficiencias no faltaron, pero también propiedades que seguro serán parte de las primeras evaluaciones. En la integración titular, las apariciones de Luis Domínguez en el arco (ex Salto Uruguay, River Plate, Salto Nuevo y selecciones salteñas), Franco Silva (exFerro Carril), Mauricio Trinidad (ex Gladiador) y Leonardo Ferrari, artiguense, ex Salto Nuevo en la temporada 2021.