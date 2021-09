Salto Fútbol Club: ¿por más Alto Perú que sea?

El empate como local frente a Basáñez en el Parque Juan José Vispo Mari, pero en la segunda fecha, Salto Fútbol Club se arropó de convicciones, para ganarle 3 a 0 a Los Halcones y quedar solamente dos puntos por debajo de Huracán del Paso de la Arena y Bella Vista, los dos que se impusieron en ambos partidos afrontados.

Paysandú, Salto y Basáñez registran 4 unidades.



Lo de esta tarde en Montevideo desde las 15.30′ en la cancha de El Tanque, «Dr. Víctor Della Valle», clave para que el equipo de Joaquín Burutarán consolide la nueva versión, ante un rival que no viene bien y en la última fecha cayó a manos de Paysandú por 5 a 0

Cabe preguntarse si de un partido a otro, Alto Perú es capaz de modificar tanto su actitud. Esa es la duda. Claro, que será local y se volverá aliado de la necesidad de imposición.

Caso contrario, irá permaneciendo al costado de estos tiempos de decisiones. No es que falte tanto. Con la de hoy serán tres fechas menos.

Si de Salto Fútbol se trata, permanece en el sur a la hora de la nueva instancia. Obvio que era inviable retornar a nuestro medio y 48 horas después volver a viajar. Por lo tanto, margen inexistente para argumentos que no convenzan. El equipo «naranja» debe apuntalar desde la credibilidad alcanzada, por eso es que a partir del 3 a 0, este miércoles que llegó para se plasme una segunda victoria como visitante.

Sería como anillo al dedo. Y a partir del aval de los DT, este Salto Fútbol Club para tener en cuenta: JORGE FLEITAS; MICHEL PALACIO, NICOLÁS MORALES, CHRISTIAN LUNA, FRANCO MATÍAS BENTÍN: EMANUEL FRAGA, ALEJANDRO PINTOS, BRIAN SABAÑO, GINO SANDIANO; EMILIANO AGUSTÍN MACIEL y DARÍO GIOVANONI.

En la tabla de la serie «A»: Huracán del Paso de la Arena y Bella Vista 6; Paysandú, Salto y Basáñez 4, Huracán Buceo, Los Halcones y Alto Perú 1, Mar de Fondo y Miramar Misiones 0.