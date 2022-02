Los apuntes de Sergio Gustavo Olivera en EL PUEBLO y este discurrir de conceptos que se asocian a Salto Fútbol Club, sobre todo en el presente, donde el fútbol repiquetea desde el área juvenil que el «Pitufo» lidera.



Con dos categorías para este 2022 y dos más que se sumarán en el próximo.

Un Salto Fútbol Club desde abajo, para incluir entonces a casi 100 jugadores.

Mientras una interrogante es válida, desde el momento que Olivera-Lima-Igarzábal, para afrontar todo el mecanismo «desde ese abajo que se mueve». Ellos tres. ¿Solo ellos tres?

«Porque quizás esto signifique el comienzo de algo que se acentuará con el tiempo y sobre todo a partir del año que viene. Aquí no se trata de cuidar la chacrita de uno, sino tener conciencia más abarcadora y saber que el club llegará el momento que va requerir de más profesionales que en Salto los hay. Hablo de Directores Técnicos y de Preparadores Físicos. En algún momento los ayudantes técnicos podrán ser parte del objetivo, porque la nueva exigencia lo determinará. De lo que no hay dudas es que Salto Fútbol Club no deja de ser un trampolín para el desarrollo de una mejor posibilidad o definitivamente una fuente laboral que se abre»