Salto FC probará a dos brasileños; uno de Valentín; 24 a 27 el plantel definitivo

Lunes de presentación en sociedad en sala de Convenciones de Salto Grande

Hoy no es un día más en el nuevo capítulo de su historia, si de Salto Fútbol se trata, desde el momento que a la hora 11.30′ en la sala de convenciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se verificará el lanzamiento. O dicho de otra manera: la presentación en sociedad, con la mira puesta en el torneo de Primera División Amateur.

Desde Montevideo, la asistencia de los empresarios que en definitiva vienen resultando esenciales para reiniciar el proyecto que nació el 19 de noviembre de 2002, pero que, tras dos temporadas, encontró un pálido final. Tantos años después, deportistas salteños como Braian de Barros y Gonzalo Silva, relacionados a la función de gestores de transferencias. Compartieron la inquietud que fue ganando espacios, hasta reflotar viejos socios de la Liga Salteña y de la Liga de las Colonias Agrarias, mientras una asamblea concluyó integrando la nueva Comisión Directiva que preside Lisandro Rossi.



ACCIÓN Y BÚSQUEDA

Concreto es que Salto Fútbol Club, NO tiene aún el plantel resuelto. El mismo podría resolverse en esta tercera semana de acción y búsqueda, desde el momento que otras opciones serán parte de la sumatoria. Como aspecto subrayable a tener en cuenta, es que en las próximas horas arribarán DOS JUGADORES BRASILEÑOS, los que serán parte de una prueba. Igualmente, desde Montevideo, dos más y uno de ellos CON ANTECEDENTES DE GOLEADOR, que es lo que el plantel necesita. Hay que tener en cuenta que se cayeron las dos alternativas que en su momento figuraban en carpeta: Braian Rodríguez (ahora en Juventud de Las Piedras) y el artiguense Carlos Bueno.

24 O 27 LOS DEFINITIVOS

Aunque actualmente son 19 jugadores los que integran el plantel, la idea es que el número definitivo oscile: 24 y 27. Entre quienes conforman la nómina, presencias singulares. Por ejemplo: un jugador llegado desde Valentín. Pero también de la Liga de las Colonias Agrarias, como en el caso de EMANUEL FRAGA. Los tres goleros ya resueltos, como aspecto a tener en cuenta, desde el momento que el riverense Jean Rosas no contempló la expectativa.

Al día de hoy, hay un total de 8 jugadores arribados desde otros ámbitos y que se alojan en una residencia céntrica. En este mediodía cuando el lanzamiento se produzca, la chance abierta de anuncios, mientras en el Parque Juan José Vispo Mari se prolongan mejoras y variantes, con sumas en pro de la nueva adecuación. En el sector de vestuarios, aporte de la Intendencia Municipal. Se trata del escenario donde Salto Fútbol Club será local. El campo de juego va ofreciendo una evolución notoria en su característica, mientras la nueva estética tendrá relación directa con la tribuna principal. Todo a la medida de los objetivos que no faltan.