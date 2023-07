Salto FC juega el domingoa las 11 ante Villa Española

Fin de semana de fútbol igualmente para la Primera División Amateur, con Salto jugando en el Parque Juan José Vispo Mari ante Villa Española. En el último juego en calidad de visitante, el equipo «naranjero» cayó a manos de Villa Teresa por 3 a 0. Mañana sábado en juveniles en el Vispo Mari, a las 13 horas en Sub 19 y a las 15 horas en Sub 17 frente a Progreso. El domingo 30 de julio, en el complejo La Familia de Montevideo: hora 9 en Sub 16, hora 11 en Sub 15 y hora 13 en sub 14, en todos los casos ante Progreso.

VIERNES 28 DE JULIO

Mar de Fondo-Paysandú. Parque Palermo. Hora: 21:30.

SÁBADO 29 DE JULIO

Basáñez-Los Halcones. Estadio La Bombonera. Hora: 15:00.

Sportivo Bella Italia-Central Español. Complejo Rentistas. Hora: 15:00.

Parque del Plata-Deportivo Italiano. Estadio de Parque del Plata. Hora: 15:00.

Alto Perú-Huracán Buceo. Estadio Della Valle. Hora: 15:00.

Artigas-Deportivo Colonia.Estadio Matías González de Artigas. Hora: 15:00.

Cooper-Villa Teresa. Parque Palermo. Hora: 21:30.

DOMINGO 30 DE JULIO

Salto-Villa Española. Estadio Vispo Mari de Salto. Hora: 11:00.

Platense-Salus. Parque Huracán Buceo. Hora: 15:00.

Durazno-Rocha. Complejo Rentistas. Hora: 15:00.

Colón-Terremoto. Parque Palermo. Hora: 17:30.

Huracán FC-Canadian. Parque Palermo. Hora: 21:30.

EN LAS TABLAS

SERIE A- Basáñez 17, Central Español 13, Sportivo Bella Italia 12, Mar de Fondo 9, Paysandú 5, Los Halcones 1.

SERIE B- Cooper 19, Villa Teresa 13, Deportivo Italiano 12, Villa Española 12, Salto FC 4, Parque del Plata 0.

SERIE C- Rocha FC 17, Durazno FC 11, Canadian 9, Huracán Buceo 7, Huracán FC 7, Alto Perú 3.

SERIE D- Colón 18, Platense 11, Artigas 9, Terremoto 8, Salus 7, Deportivo Colonia 5.