“Salto es una ciudad que la siento como mi segunda casa, la amo y siempre busco excusas para volver”

Guillermo Lockhart, comunicador, escritor y productor

Se trata de una entrevista realizada al comunicador y escritor Guillermo Lockhart en dos tiempos, antes y después del show que brindó en Salto con su “Tour de Leyendas” con la organización de JVR Producciones. Mucha gente de todas las edades se acercó hasta las instalaciones del Centro Tecnológico Audiovisual de Giovanoni Contenidos de la Zona Este, que luego del espectáculo de historias, luces y sonido, se sacó una foto con el ídolo que narra cuentos que luego no te dejan dormir al caer la noche.

– Hablando de leyendas urbanas, hay una nueva que comienza a tejerse y tiene que ver con su eterna juventud.

– Gracias por este encuentro, hay mucha gente querida en Salto. Y uno siempre trata de cuidarse, el tiempo pasa y evidentemente uno no puede ganarle la batalla. Agradezco que valores eso, que más allá del paso del tiempo me mantengo bastante bien, igualmente los años pasan y soy un mortal como todos. Si no me ves con muchas arrugas en unos quince años, bueno, ahí sí hay algo (risas).

– Si no es un vampiro puede tener algo que ver con la historia del Retrato de Dorian Gray.

– Qué buena historia estás citando. Sí, el retrato que nunca te dejaba envejecer, muy interesante. Muchas leyendas, así como hablamos de este Tour de Leyendas, estamos muy felices porque aparte es un tour que es una iniciativa de Juan Vicente Román, de Mil Voces y JVR Producciones que nos dice que vamos a volver al ruedo. Te recuerdo que antes de la pandemia habíamos empezado con un tour que fue un éxito, y obviamente por todo lo que sabemos de los momentos difíciles de la pandemia, de las restricciones, de los problemas de contagio, nos vimos obligados a parar, y ahora estamos volviendo. Lo que sí cuenta la leyenda es que es un espectáculo nunca antes visto en Salto, y me animo a decirte que tampoco se ha visto algo parecido en Uruguay.

– También se nutren de la actuación de un grupo de teatro como Le Varieté, que le impone al relato que ustedes realizan una dramatización que hace más vivido toda esta experiencia que ustedes proponen.

– Hay un grupo de actores encabezado por Jorge Menoni, un gran elenco y talentos que debutan en este espectáculo junto a Le Varieté. Son actores que tienen mucho para demostrar y cada vez que participan le dan un plus a estas historias como bien decías, un realismo mágico y único, porque es difícil cuando uno cuenta estas historias, su imaginación vuela y ellos hacen lo imposible de que todo eso que estás imaginando aparezca en el escenario. No puedo contar mucho porque hay sorpresas, sí que hay un gran elenco, además de Jorge Menoni está Rocío, que es una gran actriz que tienen en Salto, sumado a un equipo impresionante. Ya aprovecho para mandar saludos a Dani Luzardo que va a estar también en el equipo técnico, Luis Miguel Sosa, está Ramiro, ni qué hablar del Chino Giovanoni y Juan Vicente Román. Todo ese equipo de gente que a veces no da la cara, porque tenemos a los actores que los vemos, pero también está ese otro equipo que está detrás del escenario trabajando duro. Hace más de un mes que estamos trabajando en unos equipos que se reúnen periódicamente en Salto, hemos tenido reuniones vía telefónica o por video conferencia, esto arrancó ya hace tiempo, por eso le quiero decir a los salteños, y aprovecho a pedir disculpas, porque me avisan en la previa que se agotaron las entradas, algo que es una locura. De hecho, hay gente de Montevideo que se estaba organizando para venir y no pudo venir porque las entradas se agotaron casi dos semanas antes, pero esto nos invita a hacer una segunda parte, algo de lo que ya estamos hablando.

– Eres conocido por la televisión y por tus libros, pero me he encontrado con películas de origen mexicano del género de terror que viendo los créditos me he encontrado con tu nombre como guionista, director y productor, ¿cómo ha sido esa experiencia en el séptimo arte? Mucho se habla del Fede Álvarez en Hollywood, pero tú ya estás ahí.

– Te lo agradezco. Mi experiencia en el mundo del cine fue, primero que nada, soñada, porque si me preguntás, de chico soñaba con algún día llegar al cine, no importaba de qué manera, quería participar o ser parte de algún proyecto de los que vemos en la pantalla grande. Van a hace tres años que estrené “El juego de las cien velas”, que fue la película de terror más vista del año pos pandemia acá en Uruguay, y fue vendida a más de cien mercados, entre los que está Estados Unidos, donde está el mercado latino, también en Asia hay muchos países que compraron la película, además de México. Obviamente que esos créditos corresponden a la distribuidora y a la productora que me contrató. El éxito fue tan grande que ahora el 9 de noviembre estrenamos la parte dos.

Agradezco en serio que lo hayas destacado porque para mí es algo muy importante. Hablabas del Fede Álvarez, creo que fue un bastión, una puerta que se abrió a muchos talentos uruguayos que hoy están mucho más metidos que antes porque antes parecía que ser de Uruguay era como ser de una isla y hoy gracias a Fede Álvarez y a otros directores que están haciendo muy bien sus cosas. Podemos decir que cada vez que es nombrado Uruguay, ya te miran con otros ojos, así como con el fútbol, cada vez que vas a otro país y decís Suárez o Cavani inmediatamente lo relacionan con Uruguay. Y ahora cuando hablamos de cine o vas a una feria de cine y decís Uruguay te mencionan a Fede Álvarez. Por eso es una linda noticias para nosotros que nos dedicamos a esto que una persona abrió la puerta y atrás venimos todos tratando de seguir su camino.

– Siempre estás volviendo a Salto…

– Salto es una ciudad que la siento como mi segunda casa, amo ir a Salto y siempre busco excusas para volver. He ido también a visitar a mi amigo Diego González del hotel Los Naranjos, también he ido con mi familia a pasear, porque la verdad que tienen una cantidad de cosas para hacer, un lugar precioso que los felicito porque además la calidez de la gente es impresionante. Hemos hecho muchas actividades en el Ateneo, hemos firmado libros. También en el Teatro Larrañaga hemos hecho alguna actividad. En el Hotel Casino Salto también. Te voy a contar algo que es increíble, mi familia materna es de Paysandú, y el tiempo ha logrado que viajara más a Salto, que incluso cuando me dan a elegir a dónde quiero ir de vacaciones, no lo dudo, nos vamos todos para Salto.

– ¿Cómo viviste el retorno del tour de leyendas y cómo sentiste la recepción de la gente?

– Fue algo muy especial, algo mágico, soñado y esperado. Las primeras ediciones del Tour de Leyendas la gente quedó fascinada, y en mi caso recibí una cantidad de consultas de salteños, gente de todas partes del país también que preguntaban cuándo se iba a repetir esa jornada tan especial en la que participa Mil Voces con Juan Vicente Román, Le Varieté y un gran equipo de técnicos. Así que fue muy lindo, algo que esperaba y que ojalá pueda repetirse muchas veces más.

– ¿Qué sigue en agenda?

– Siguen muchas cosas. Por suerte estamos en una etapa de muchos proyectos. Como te comenté, estamos por estrenar en cine la segunda parte de mi película “El juego de las cien velas”, llegará a salas de todo el país en noviembre. También voy a estar filmando dos especiales para Teledoce, uno de Halloween y uno de Navidad. Además, estoy trabajando en la publicación de un nuevo libro. Más allá de eso, una cantidad de giras. Vamos a repetir con Juan Vicente Román y su equipo lo que fue El Laberinto del Terror que se hizo antes de la pandemia, eso a pedido del público, y en Paysandú estaré el 3 de noviembre en la sala de teatro Carlos Brussa, así que hay una cantidad de actividades que me tendrán bastante entretenido al menos hasta fin de año.

PERFIL DE GUILLERMO LOCKHART

Está en pareja, tiene 3 hijos.

De chiquito quería trabajar en la televisión

Es hincha de Nacional.

¿Alguna asignatura pendiente? Dice no tener.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? El Principito.

¿Una película? Sueños de libertad.

¿Un hobby? Viajar.

¿Qué música escucha? Jazz, música instrumental, bandas de películas.

¿Un día de la semana? Los viernes.

¿Qué le gusta de la gente? La buena energía que me transmiten.

¿Qué no le gusta de la gente? Que vuelque en otras personas sus problemas.