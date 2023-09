“Salto es mi vida, me dio todo”

Gustavo “Varilla” San Andrea

Tuvimos que pedirle que nos recordara su nombre porque todos lo conocemos como “Varilla”, así de simple es Gustavo San Andrea, un vecino más pero comprometido con cada causa que emprende, como él dice, se pone la camiseta y lo da todo. Un ejemplo de solidaridad y de compromiso con el medio ambiente.

1. ¿De dónde sale lo de Varilla?

– Varilla nace de cuando empecé a jugar al basquetbol en Mini a los 12 años en Círculo Sportivo, era flaco, alto y el modo de locomoción para ir a otras canchas de basquetbol era en los carros fúnebres de la funeraria J&O Pición. Donde iban los cajones, ahí íbamos todos los jugadores chiquitos, y uno de los grandes, el Pilín Pose, me dijo “sos el propio Varilla”. Y ahí me quedó Varilla, por lo flaco y largo.

2. Este lunes se cumplieron 22 años de lo de las Torres Gemelas. Al recordar esa fecha uno se traslada mentalmente a lo que dejó de hacer para ver en directo en la televisión cuando el segundo avión se estrellaba, ¿qué hacía en ese momento?

– Trabajaba en Aguiñagalde, aquello fue una conmoción total, ver las imágenes daba miedo porque estaba esa incertidumbre de qué se vendría, qué iba a pasar después, porque a medida que pasaban las horas se daba otro atentado, y luego otro en el mismo día. Luego escuchabas testimonios de uruguayos que estuvieron en el edificio, como que nos hizo a todos una especie de click porque al final no tenemos claro si fue un atentado. Parecía una película de terror, quedamos todos medio shockeados.

3. ¿De dónde surge su vocación de servicio?

– Creo que siempre la tuve. Fíjate que empecé en la comisión de fomento del Jardín 103 cuando mis gurises eran chicos, hace casi 30 años. Trabajábamos muchísimo para los Festivales del Día de la Madre, un clásico del Jardín.

4. También le hemos visto comprometido con causas ambientalistas limpiando el rio Uruguay, ¿cómo llegó esa preocupación por el medio ambiente?

– Siempre tuve esa inquietud de que ensuciamos, tiramos y no cuidamos. Ponían canillas en la costanera y las rompían, ponían un cartel y lo rompían, hacían una churrasquera y la rompían o te la grafitaban. Arrancamos fuerte con la limpieza del río en una bajante grande que hubo allá por 2018 o 2019, fue cuando alguien publicó un video abajo del Muelle Negro, y se me ocurrió ir a limpiarlo. Empezamos a convocar por las redes y se sumó cantidad de gente. Estuvimos 15 días limpiando ahí y sacamos 8 camiones de la Intendencia cargados de basura. Sacamos como 800 cubiertas, hasta una de tractor que estaba enterrada y que tuvimos que desenterrar con 11 personas. Teníamos que sacar todo a mano porque por ser una zona blanda no podía entrar ninguna máquina. Por suerte se involucró mucha gente.

5. También estuvo involucrado convocando a una marcha por la inseguridad.

– Sí, el detonante fue aquel muchacho que asesinaron en una panadería en Ceibal, ahí convoqué a una marcha por calle Uruguay, impresionante la cantidad de gente que fue. Después convocamos a otra marcha en La Gaviota, donde se debió cortar la ruta por la enorme cantidad de gente que concurrió a la manifestación reclamando más seguridad para los salteños. Se nos fue de la mano por la cantidad de gente que fue, más de 5 mil personas. Yo no quería cortar la ruta, la policía se comportó muy bien con nosotros pidiéndonos que dejemos pasar a los vehículos, pero había gente muy dolida y enojada porque le habían matado algún familiar, querían quemar cubiertas. A raíz de eso se logró que se juntaran los diputados, llegó a oídos del Ministro Bonomi, que fue cuando vino una sucesión de promesas, como por ejemplo, que iban a poner más cámaras, mandaron La Republicana.

6. No todas fueron ganadas, ¿recibió presiones?

– Después de lo de La Gaviota recibí una amenaza por teléfono, le dije que por teléfono no, si me quería amenazar que lo hiciera personalmente, que yo vivía en tal lado y que lo esperaba. Fue a casa, entró, hablamos bien y me dijo que bajara la pelota porque esto era más feo de lo que pensaba, “acá está involucrado el gobierno, la policía”, me pidió que no me metiera con eso porque estaban los narcos atrás, que todo era más grande de lo que pensábamos. Eran momentos complicados en esos días, con un robo en el aeropuerto, rompían los vidrios en los comercios. Esta persona me empezó a decir que sabía que yo tenía mi negocio en casa y que recibía encomiendas, “adentro de una de esas encomiendas un día te podemos mandar algo y al instante te allanan”. Me dijo que sabía que yo tenía una hija, un hijo chico, “una señora que anda todo el día con el hijo chico, tenés un hijo que estudia en Montevideo, sabemos todos tus pasos”. Y bueno, bajé la pelota, después de todo me tuve que plantear si la lucha que venía haciendo valía la pena la seguridad de mi familia.

7. Más recientemente en el tiempo también se sumó a la Comisión de Apoyo del Hospital Regional Salto.

– Cuando asumió esta nueva Dirección del Hospital, decidieron formar esta Comisión, me invitaron y no lo dudé, se trata de una causa justa, noble y me involucré. Cuando asumí fuimos a hacer un relevamiento al Hogar de Ancianos, estaba horrible, faltaba de todo, el edificio se llovía, los placares estaban rotos, las camas no tenían baranda, los baños no estaban adecuados para personas discapacitadas. Ahí empezamos a trabajar por el Hogar que depende de ASSE. Se fue comprando camas, los utensilios de la cocina, los placares, fuimos arreglando adentro, ahora se está terminando el techo que son 1.500 metros cuadrados que nos demandó una importante suma de dinero que gracias a la cena que hicimos el año pasado pudimos solventarlo. Pero siempre surge algo y el presupuesto es finito, ahora se rompió el horno que el arreglo nos salió $ 80 mil, y ahí todo es industrial porque hay cerca de 70 personas viviendo ahí.

8. ¿Lo suyo es predicar en el desierto o la gente responde ante la búsqueda de concientización del cuidado del ambiente o los pedidos solidarios?

– Reconozco que es un trabajo de hormiga, hay un dicho que dice “mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”. Tuvimos un comedor, “Dar es Dar”, donde dábamos de comer a unas 100 personas de la calle, sabíamos que con ese comedor no solucionabas el tema de las personas en situación de calle, lo mismo con el cuidado y la limpieza no solucionas nada juntando un camión de basura. Pero el tema es concientizar y que la gente se vaya enganchando. Hemos ido a escuelas a dar charlas desde la experiencia de lo que hemos hecho, y vimos cómo los niños se iban interesando. Le había propuesto a la Intendencia armar una competencia entre escuelas, y la que juntara más plástico, una institución o una empresa la pintaba. Entonces, el director de la escuela involucraba al maestro, éste a los niños, los niños a sus casas, “papá, no tires las botellas, vamos a juntarla para llevarla a la escuela”. Eso termina siendo una cadena donde se involucra a mucha gente.

9. Nadie puede llegar a determinado nivel de involucramiento si no tiene una familia que le haga el aguante y lo respalde, ¿qué es la familia para usted?

– La familia es muy importante, siempre digo que a mi señora le tengo que hacer un monumento porque muchas veces dejo cosas de la familia de lado por brindarme a estas causas, pero me hacen el aguante igual, no sé hasta cuándo (risas). Y Valentín que es el más chico también ha salido a limpiar con nosotros a la costa.

10. La última palabra es suya…

– No soy quien para dar consejo, pero mi sueño es que todos nos involucremos en algo pequeño para hacer algo. Como siempre digo, si voy a trabajar en la comisión de apoyo del Hospital, voy a trabajar, me pongo la camiseta y voy a dar todo. Estar en un lugar por estar y no hacer nada o hacer a medio pelo, para eso no estoy. Cuando me pongo la camiseta lo hago en serio. Salto es mi vida, me dio todo, me dio la familia, me dio los amigos, me dio todo.