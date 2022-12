Salto en Salud”, un colectivo preocupado por el aumento de la mortalidad en Salto, que ronda el 40%”

En 2020 hubo un promedio de 88 muertos por mes; en 2021, de 124

Días pasados, EL PUEBLO mantuvo una extensa conversación con Luis Grosso (Terapeuta) y Carlos Arredondo (Periodista), dos de los integrantes del grupo “Salto en Salud”, al que definen como “un colectivo de personas que preocupados por toda la situación que se empezó a vivir en tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia sanitaria, y tomando en cuenta que la salud es todo, decidimos identificarnos así, como Salto en Salud”.

-En este momento, ¿qué les preocupa principalmente?

C.A.: En este momento nos tiene muy preocupados el aumento de la mortalidad en Salto desde el 2020 al 2021, el aumento de la mortalidad es del 40 %. Estos son datos oficiales y que se dan en todo el mundo. En todo el mundo, en todo este país y en Salto el mes clave es abril de 2021, ahí empezó a morir mucho más gente. Entonces, nosotros como gente de Salto,

pedimos al Registro Civil los números de cuántas personas han muerto desde 2017 hasta ahora…

-¿Y qué datos recabaron de Salto?

C.A.: En 2017 murieron en Salto, en promedio, 92,6 personas por mes. En 2018, murieron 99,5 por mes. En 2019 el promedio fue de 98 personas por mes. En el 2020 está la particularidad, fue el año que nos encerraron, nos dijeron que estábamos en peligro, nos dijeron que el mundo tenía que pararse, la televisión nos mostraba cadáveres amontonados, lo saturados que estaban los hospitales, sin embargo en Salto murieron en promedio 88 personas por mes, o sea que la mortalidad bajó. Hasta que llegó el 2021, y tuvimos 124 personas muertas por mes. Los primeros meses no, enero, febrero y marzo no, ahí se mantuvo, pero desde abril de ese año las cifras se dispararon, ¿y por qué? Hagamos memoria, ¿qué pasó ahí? En marzo comenzó la vacunación contra el Covid 19 con sustancias experimentales. Es una variable que no estamos en condiciones de decir que es “la” causa, pero sí de pedir que nos explique por qué está muriendo mucho más gente en Salto justo a partir de que se empieza a poner en el cuerpo de las personas una sustancia experimental. ¿Cómo es eso? Y en ese marco es que estamos preocupados como colectivo.

L.G.: Tratamos de ver la dimensión de este problema y por lo menos darle un cauce de interrogantes que debiera llegar a las mismas autoridades que nos impusieron todas estas medidas, y que nos proclamaron todos los días, las 24 horas, durante casi dos años, cuál era el método para resolver esto. El método era preservar la vida, pues resulta que estamos teniendo un estrepitoso 40% de fracaso. Y son cifras oficiales, no cifras que nosotros dedujimos por algún lado escondido.

C.A.: Pero además ya hubo científicos, médicos, premios nobel, que lo habían anunciado antes: si se vacunan con este tipo de vacuna, va a aumentar la mortalidad, va a morir gente que no tendría que morir…

L.G.: A eso incluso lo dijo Robert Malone (médico y bioquímico estadounidense) que además él al principio se sumó a la vacunación, aunque tenía la sospecha, le parecía extraño que esa tecnología se usara para vacunas…. Por otra parte, acá nunca se suspendió la vacunación…

-¿Cómo sería eso?

L.G.: Claro, en el pasado, ocurría que a veces por 26 muertos por determinada vacunación, se suspendía automáticamente, y en este caso no, acá ni siquiera se ha dado lugar al tema, y se sigue insistiendo que son seguras y efectivas cuando ya se demostró científicamente que no ha sido así. Además, la empresa Pfizer, que era una de las dedicadas a esto, no la única, tuvo que reconocer que desde ellos había 1.291 efectos adversos. Lo tuvieron que reconocer ante el juez Mark Pittman, del Estado de Tejas, que les dijo: ahora y no dentro de 50 años como pretenden ustedes, tienen que mostrar cuáles son esos efectos adversos. Y además al preguntarles por qué todavía no mostraban los efectos adversos, dijeron que todavía los estaban contando…

C.A.: Mientras que acá, es más, ahora están anunciando la quinta dosis…

L.G.: Otra cosa, Pfizer reconoció hace unos meses ante el Parlamento Europeo, que no habían testeado las vacunas.

C.A.: Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que se da una vacunación masiva con dos meses de creada y con esta plataforma…

-Hace poco conversábamos con el Dr. Javier Sciutto, que piensa igual que ustedes sobre este tema, y además planteaba la posibilidad de crear un partido político nuevo llamado Patria Alternativa. ¿Ustedes están en esa misma línea?

L.G.: A nosotros no nos motiva ni somos parte de un modo partidario alguno… Separemos la paja del trigo…

-¿No hay interés en formar un partido?

C.A.: Ojalá hubiera más alternativas políticas, porque a nosotros nos llamó extremadamente la atención que así como a nivel de la ciencia había una sola postura y una sola voz que llevaba adelante este plan, también todos los partidos políticos apoyaron monolíticamente sin cuestionar absolutamente nada. Tenés el 40% de aumento de mortalidad en la población y la oposición no dice nada… ¿No resulta llamativo?

-¿Qué pretenden hacer de aquí en más con esos números en las manos?

C.A.: Que nos den explicaciones. Las explicaciones las tiene que dar en Salto la Dra. Rosa Blanco, y por supuesto las autoridades del Ministerio.

L.G.: Ellos tienen que dar las respuestas, porque en cualquier lugar donde estás, sabés que ha habido gente que ha tenido un ACV, una muerte súbita, una miocarditis, un permanente estar resfriado y engripado incluso en verano sin ningún motivo, enfermedades respiratorias las que quieras, y eso se sale de los márgenes epidémicos lógicos de los registros anteriores. Además, durante casi dos años, solo se hablaba de la pandemia y muchísimas patologías casi se dejaron de atender. ¿Eso no afectó también la salud de la población en general? Queremos respuestas.