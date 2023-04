Salto en Movimiento reclama la atención de políticos y representantes nacionales por la grave situación    que se avecina

Grupo social se moviliza y alerta

Salto en Movimiento es un nuevo grupo social que comienza a alertar sobre las consecuencias nefastas que se generarían en nuestro departamento si no se toman medidas y acciones que paren la fuga del dinero de los salteños hacia la vecina ciudad de Concordia, a raíz de la gran diferencia de precios que existe hoy en desventaja para el comercio local.

Según los datos aportados por el grupo, en el rubro combustibles la venta mermó a un 50% y el dinero que dejó de circular en Salto ronda entre los 9 y 11 millones de dólares mensuales .

El grupo trabaja sobre 4 medidas . Si se aplicara dos de ellas la diferencia de precios con Concordia se ajustaría a un 20 % y un 30% lo que generaría un mayor consumo local.

Para conocer más al detalle los objetivos de Salto en Movimiento, EL PUEBLO consultó a su referente Rodolfo Germano quien afirmó que el grupo pretende llamar la atención de las autoridades nacionales debido al ineficiente accionar de los referentes políticos y los representantes nacionales.

«Salto en Movimiento es un grupo social conformado por ciudadanos, empleados y empresarios también , y queremos hacernos escuchar para que Montevideo nos tenga en cuenta para la toma de decisiones. Para esto nos planteamos cuatro puntos específicos con el objetivo de bajar el costo de vida de los salteños. No queremos que el puente cierre , ni agregar aduana ni policía, ni cortarle la libertad a nadie del uso de su dinero. Entonces lo que tenemos que hacer es desestimular que el dinero se vaya de Salto a Concordia.»

Medidas propuestas por el grupo

Micro Importación

Para lograr que baje el costo de vida de los salteños, Salto en Movimiento trabaja sobre 4 medidas. La primera medida o primer punto es la micro importación.

«El primer punto , que ya fue anunciado a este Poder Ejecutivo un año y medio antes que reabriera el puente , es el que habilita la importación a las empresas legalmente establecidas en Salto con por lo menos un año de antiguedad , presentando la planilla de BPS y de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga , será la cantidad mensual que podrá importar».

De esta manera , afirma Germano, » la mercadería de la canasta básica la estaremos bajando sensiblemente , vamos a quedar entre un 20% y un 30% más caro que Concordia pero no un 170 o 200 % más caros como es ahora.»

Rebaja de 15 pesos en las naftas

Otro punto fundamental para el grupo es el precio de las naftas. En este sentido se está planteando una nueva medida.

«Estamos pidiendo de acuerdo al número que hicimos hace unos 20 días , que bajen 15 pesos a partir del precio que queda con el pago con tarjeta , quedando a 35 pesos el litro y eso nos lleva a quedar en un 20% por encima del precio de Concordia. Pero si tenemos un 30% más cara la mercadería y solo un 20% más cara la nafta ya no da la cuenta y es una forma de desestimular las compras en Concordia y lograr que el dinero que se está yendo hoy , entre 9 y 11 millones de dólares mensuales en efectivo, quede acá porque hoy la cadena de circulación del dinero está rota en varios eslabones .»

Quita del IVA a manufacturas salteñas y baja de UTE

Como tercer punto Salto en Movimiento pensó en la industria local.

«Solicitamos que se quite el IVA a los productos manufacturados en Salto, que tenemos varios y muy buenos. Tenemos vinos, aceite de oliva, jugos, ropa, muchos productos que tienen una competencia con Argentina con una diferencia de precios abismal.»

El grupo insiste en una rebaja en el costo del servicio de energía eléctrica.

«Como cuarto punto, viendo como colaborar porque nos enteramos que estamos pasando el 14% de desocupación, es solicitar que se baje el costo del kw en Salto un 20% a los hogares. Esto lo tomamos como un resarcimiento del daño que hizo Salto Grande que nunca se realizó por ejemplo (y es algo a cuantificar) lo que no se cobró por los padrones rurales que se inundaron en su momento , que se expropiaron y pagaron a los productores , pero que no se aportó más como contribución rural a la Intendencia de Salto. Arrancamos desde ahí los perjuicios y estamos hablando solo de lo económico,» aclaró Germano.

Una reacción ante un futuro desastre

Nuestro entrevistado comentó que la reacción de los integrantes del grupo se generó tras los datos brindados recientemente por el Economista Oddone quien alertó que la situación cambiaria con Argentina se mantendría por 5 o 6 años y que en Montevideo a nadie le interesaba el tema.

«Eso fue determinante para ponerle un nombre a este movimiento porque se inicia conversando con quienes uno habla todos los días y están de acuerdo conque se viene un desastre , porque si habláramos de un año hay determinadas empresas que lo van a soportar porque financieramente acomodarán el cuerpo , pero 5 años imposible porque ya estar flotando sin crecer es decrecer , pero si las empresas empiezan a cerrar adonde vamos a ir a buscar trabajo.»

Acciones a tomar

Como el gurpo pretende llamar la atención sobre la realidad que hemos detallado, consultamos sobre cuales son las acciones que se piensan tomar.

«Como en todos los inicios de este tipo de grupos, cuando hay cosas tan fundamentadas y cuando van a deteriorarse cosas tan importantes como el trabajo, por supuesto que hay gente que quiere arrancar por el final y no por el principio . Nosotros queremos arrancar por el principio y que las cosas sean moderadas , democráticas, en buenos términos y que se logre los objetivos sin perder tiempo, sin pelear, sin llegar a cortar una ruta, a cortar el puente del Daymán que es algo muy probable y es muy fácil de hacer , así como es de fácil controlar la mercadería que pasa de contrabando por el puente de Daymán, así de fácil es ir y cortarlo pero queremos que las cosas se hagan como se deben de hacer.»

Finalmente Germano alerta sobre las graves consecuencias económica pero también sociales que traerá esta situación si no se toman medidas urgentes en relación a la situación que se está viviendo con la Argentina , que si bien hoy le resuelve la economía a muchas familias que gastan sus salarios en Concordia, en un futuro cercano seguramente no tendrán salario porque no habrá trabajo.