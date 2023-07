“Salto con esta jornada tiene que gritar para que se replique en otros lugares”

Sandra Canio, comunicadora

Este sábado 5 de agosto desde las 8.30 horas se llevará a cabo en el Aula Magna del CENUR Litoral Norte Salto (Rivera y Misiones) la “Jornada sobre abuso sexual infantil. Visibilización y prevención”, organizada por la comunicadora Sandra Canio y el Portal de Noticias C21, donde disertarán la Psicóloga Paola Pereira Rodríguez, el Juez Letrado en lo Penal y Adolescente de 4° Turno Dr. Paulo Aguirre y el Fiscal General de la Nación, Dr. Juan Gómez. La entrada será libre y gratuita.

– Pareciera que este es un tema donde la sociedad no está cómoda visibilizándolo y mucho menos haciéndose cargo.

– Es más fácil no visibilizarlo, no hablarlo, barrer para abajo de la alfombra, tapar, ocultar. Por eso se dice también que cuando el niño o el adolescente, la víctima, hace el develamiento está contando secretos familiares. Estamos en una generación que le estamos enseñando a los gurises que deben contar, que ya no va más la mentira, y los gurises son una esponja de absorción de nosotros, entonces, imagínate que el niño o adolescente que devela eso tiene que ser tomado en cuenta muy pero muy en serio por el adulto o el referente a quien él le haya contado.

– ¿Por qué le cuesta tanto a la sociedad encarar el tema de abuso sexual infantil?

– Esa misma pregunta se la hice a una psicóloga y luego también a una psiquiatra. No tenemos la misma psiquis que el abusador, que el pedófilo o el pederasta, porque hay también una diferencia. Antiguamente decíamos siempre pedófilo para todos estos tipos de casos, pero pedófilo es el que se excita mirando a un niño o mirando una película pero no llega al acto. El pederasta, en cambio, que lamentablemente son todos estos casos que hemos tenido, son los que abusan. Ahora ya no se dice más violación, ahora todo es abuso, haya o no existido penetración. Gracias a dios en estos casos no hubo penetración, pero sí hubo un abuso sexual reiterado y agravado por el vínculo.

– Como este tema no se habla ni en la calle ni en los medios de comunicación se piensa que no existe. Pero al encontrarnos recién para hacer esta nota lo primero que me dijo es que acaban de aparecer tres nuevos casos de abuso sexual en Salto.

– Esta jornada la organizo por ser una cara visible por los medios de comunicación, y se venía hablando con madres e inclusive con un papá que denunció el abuso de una nena, y decíamos que teníamos que comenzar a visibilizar esto que estaba pasando porque veíamos que cada día había más casos. ¿Y cómo se previene? Entonces dijimos que íbamos a comenzar a juntarnos, así salió la oportunidad de organizar esta jornada. Y cuando me llamaron del diario para hacer esta nota invité a dos mamás, pero una trabaja y la otra está enferma, que justo anoche cuando me llamó para avisarme que no podía venir, me dice que hay tres casos más de los cuales dos de ellos no fueron denunciados porque la familia no quiere hacerlo.

Uno de esos casos que me contó esa mamá, fue que la vecina le dice a la nena “¿por qué demoraste? Fuiste a buscar los juguetes a tu casa y demoraste, ¿por qué?”, “porque fulano –su padrastro- me dijo que teníamos que hacer gimnasia primero”… ¿entendés? Gimnasia lo llamó esta niña de siete años. Entonces, como me dijo uno de los disertantes de esta jornada la semana pasada, que me erizó la piel, “Salto con esta jornada tiene que gritar para que se replique en otros lugares”.

Ojalá a esta jornada vayan políticos así cambian estas leyes. No puede ser que una persona que cometa uno de los delitos más atroces que se puedan cometer, y que ingrese a un instituto de rehabilitación por haber abusado de un niño, y en el caso que conozco de cerca por haberlo vivido se le condena a una pena de dos años y ocho meses, la culpa no es ni del juez ni del fiscal que negoció la pena, solo cumplieron con lo que dice la ley. Entonces, lo que hay que cambiar es la ley y poner para este tipo de casos penas más severas. Hay gente que me para en la calle y me pregunta qué es un pederasta confeso, hay gente que tiene miedo de denunciar, hay gente que no sabe que tiene derechos, hay gente que no sabe dónde ir. Estas y otras preguntas justamente la idea es que se comiencen a contestar en esta jornada.

– La última palabra es suya.

– Aprovecho entonces para invitar a toda la sociedad salteña a que nos acompañe este 5 de agosto, esta actividad no tiene ningún tipo de apoyo salvo el del CENUR Litoral Norte que abrió sus puertas enseguida, agradezco por eso al Dr. Juan Romero, también a los tres disertantes, al Doctor Roberto Varela, que esa médico de Medicina Familiar y Comunitaria, que será el moderador y que por su propia profesión tiene vivencias de este tema. Organicé esto con unas madres y padres porque no queremos que más padres pasen por esto. La gente va a poder preguntar todo y sacarse las dudas así podemos empezar a gritar lo que está pasando buscando prevenir para que no pase más.