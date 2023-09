Salto con diversas propuestas este fin semana.

Salomón Reyes – 3ra Edición de FARSA

Toda la región, tanto en la margen uruguaya como argentina, están invitadas a una nueva edición de FARSA: Festival de Arte Escénico de Salto.

Su creador, Salomón Reyes (Director – Guionista – Productor – Delivery Cultural) es quien nos brinda todos los detalles, teniendo en cuenta que las propuestas culturales son gratuitas en su mayoría.

El Centro Cultural de las Academias Previale es en nuestra ciudad, el lugar donde se desarrollarán la mayoría de las obras.

La biblioteca Felisa Lisasola albergará algunas de las variedades culturales, las que tienen un contenido muy importante.

Esta idea fue surgiendo y comenzó en plena pandemia, el fin; darles lugar a los actores locales y generar un circuito que sea atractivo para los salteños y quiénes nos visitan.

Reyes, nacido en Ciudad de México, casado con Valeria Schneider una uruguaya que además de conquistar su corazón, también lo sedujo para venirse al Uruguay, después de vivir siempre en el país Azteca. Hace doce años se radicó en nuestro país y no ha parado de construir proyectos, los que siempre tienen a Salto y sus distintos actores culturales como protagonistas.

Volviendo al tema principal de esta entrevista, Reyes ha desatado un ‘oleaje’ de propuestas en ambas márgenes del río Uruguay. Las ciudades de la región se encuentran hoy con salas y salones donde estarán actores, películas, incluso narradores que han llegado desde Ecuador especialmente invitados por el organizador.

“Este año la edición de FARSA está en cinco sedes; Salto, Concepción del Uruguay, Concordia, Paysandú, La Floresta (Departamento de Canelones).

Grupos teatrales como La Galera ofrecerán obras como ‘El Principito’, otra denominada ‘Llamada Telefónica’.

Este año tenemos una interesante propuesta; por primera vez se presenta el grupo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ellos trabajaron en una obra llamada ‘El Herrero y la Muerte’.

Desde Montevideo Ánimo de Paso interpretando Danza Butoh, eso será en el Teatro Larrañaga el jueves 22, en medio de las vacaciones de primavera.”

Variedades y distintos estilos

“Siempre nos manejamos con una expectativa mesurada, tenemos muy claro que nuestro trabajo es hacerlo, después se verá si la gente nos acompañó o no, pero lo importante es hacerlo y presentarlo. El FARSA trae oferta para todo el público, además se cruza justo con las vacaciones, esperando que haya una buena recepción por parte de la gente.”

Salto; una tierra fértil para la cultura

“En Salto está todo por hacerse, es un lugar con muchísimo potencial, aún hay cosas que no se han hecho, y eso es lo bueno. No quiero con esto subestimar y decir que es fácil.

Particularmente me ha tocado llegar en una época cultural un tanto ‘bajoneada’.

Hay gente (según sus relatos) nos cuenta este fue un departamento donde la cultura era un fuerte de la sociedad, obviamente yo no lo viví.

Mi primer destino en Uruguay fue Paysandú y allí vi que hay más movimiento que aquí. Muchos me hablaron Salto era mejor en ese sentido, al vivir el día a día me fui dando cuenta que no es así.

Hay poca circulación de propuestas, eso no quiere decir que no haya grupos trabajando, por supuesto que los hay, pero no salen a escena y eso es seguramente lo que está faltando; por eso la creación de FARSA.”

El trabajo del artista

‘El artista tiene que hacer ese trabajo duro de presentar sus propuestas, hacer que se genere un público, no es algo que se hace de inmediato, es el tiempo quién lo va determinando, a veces con ayuda de las instituciones o no.

Hacer a veces lo hace cualquiera, el hecho está en mantenerse, si te mantienes quiere decir que lo estás haciendo bien.”

‘Sumar y sumar para tener ofertas’.

“Salto tiene el único festival de cine del norte del Uruguay que es el Nox Film Fest. Ahora, hace tres años que cuenta con el FARSA.

Hubo intentos de realizar la feria del libro, una idea que no ha ‘cuajado’ todavía.

Pronto habrá un festival de títeres, también coincide con el FARSA. En concreto hay artistas, quizás falta que explote.”

No bajar los brazos

Salomón Reyes además de presentar sus propuestas, deja un mensaje claro en esta entrevista, dirigida al artista. La resiliencia y el volver a levantarse están en las recomendaciones del director mexicano.

“Estoy convencido que si estás en esto no podés cansarte, no podés bajar los brazos. Si tú te das por vencido cuando no tienes público, ni apoyo, entonces ¿Qué esperanza tenemos? El arte es resistencia, debemos resistir, debemos tener el ‘cuero duro’, como dicen ustedes acá, estar preparados para los embates.

En esto hay muchos ‘No’, lo más seguro es que nos digan que ‘no’, antes de escuchar un sí.

No podemos caer, tampoco sentirnos vencidos ante la primera adversidad, no puedes rendirte a la primera o segunda ‘tormenta’ que te cae encima.

A veces puedes bajonearte y decir que nadie te da una mano o un apoyo y enfilas hacia un empleo que te asegure el futuro renunciando a todo. Entonces yo te digo que no! Hay que resistir, si a ti te importa lo que haces, seguro encuentras alguien más que le guste y así vas, cautivando y gustando, te puedo decir que con dos o tres que le guste lo que propones ya es algo bueno.

Hay que sumar voluntades, hay mucha gente esperando por tu trabajo, esperando que ocurra. Se trata de milagros, porque el arte es un milagro.”