Salto Automóvil Club: balance positivo del 2022 y nuevos desafíos para el 2023.

Automovilismo

El presidente del Salto Automóvil Club, Ezio Menoni, hizo un balance de lo ocurrido en esta temporada 2022 y planteó algunas bases para lo que se viene en el 2023 en una nota realizada en el programa Todomotor (Sport 890 AM) Menoni indicó que el 2022 cierra con balance positivo para le entidad del litoral Norte: “cumplimos todos los objetivos, se realizó el calendario de 8 fechas como estaba previsto y en el promedio de competidores en cada fecha, la cifra fue de 20 lo que es un número bueno”.

“Tuvimos muy buenas competencias y un final del campeonato apasionante con cuatro pilotos definiendo el título hasta la última carrera”.

“Por otra parte, notamos un visible crecimiento en cuanto a los seguidores de nuestro espectáculos especialmente en lo que refiere a redes sociales del club lo cual es una señal muy importante para el futuro”.

CORRER EN CONCORDIA JUNTO A AUVO QUEDO EN EL DEBE

Respecto a los aspectos negativos, no dudó en decir que “la salida al autódromo de Concordia junto con AUVO la tenemos en él debe. Cambiaron muchas cosas aquí en la frontera, no teníamos garantías siquiera para cruzar con los autos del SAC. De manera que la decisión que tomamos junto al Presidente de AUVO Julio Maglione, por más que nos dolió, fue la correcta. No había garantías y hubiese sido un verdadero papelón que los autos de AUVO llegaran hasta la frontera y luego no pudieran ingresar al país vecino. Es un debe, sin dudas, pero en la medida que las cosas cambien, iremos por ese proyecto nuevamente”.

2023: REACTIVAR EL KARTING Y CONTAR CON UNA CATEGORÌA TURISMO STANDARD

Pensando en el 2023, Menoni dijo lo siguiente: “ya sabemos que el autódromo, por ahora, no lo podremos utilizar para nuestras competencias”.

“Tenemos todas las expectativas puestas en poder re-inaugurar el kartódromo en el transcurso del próximo año”

“Es un paso muy importante porque nos va a permitir reactivar el karting en el departamento y zonas vecinas, tal como ocurría antes de quedar inhabilitado y generar nuestro propio semillero de pilotos. Somos muy optimistas en poder anunciar la reapertura en 2023. Por otro lado, va tomando muy buena forma la nueva categoría Turismo Standard SAC (TSS)”.

“Una división de muy bajo costo, bien económica, como puerta de entrada al automovilismo del SAC y que sin dudas va a reforzar de gran manera nuestros espectáculos”.

LISTO EL SUPER PRIME PARA EL RALLY NACIONAL

Volviendo al autódromo, también ha quedado ya listo el sector de Super Prime para el Rally Nacional que tendremos nuevamente el año próximo. Es un recorrido para poder disfrutar mejor del rally y ciertamente que seguiremos trabajando en el autódromo con las competencias de motociclismo pero todo ello sin perder de vista -en especial la Comisión a cargo- del gran proyecto final que es recuperar definitivamente el autódromo para toda ésta región del país”