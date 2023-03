Salteños que se van a vivir a Concordia

¿Mito o realidad ?

En estos últimos días han surgido conversiones en diferentes ámbitos, ya sea,laboral, familiar ,social, el rumor de que serían muchos salteños que estarían yéndose a vivir a Concordia , entre ellos jubilados y parejas jóvenes.

La diferencia de precio en los alimentos, alquileres, combustible y diversión, son aspectos tentadores, aunque el tema de la salud es uno de los aspectos que presenta mayores dudas-

Los puntos anteriormente nombrados serían lo que lleva a hacer cuentas, para definir o por lo menos pensar si es posible vivir en Concordia.

Dicho todo esto y consultado al Lic. Manuel Ignacio Capandeguy,Cónsul Uruguayo en Concordia, no existe un dato que marque que la información sea fehaciente.

Las consultas existen, pero de ahí a que exista un éxodo de salteños a radicarse en Concordia, hay una gran diferencia

Quizá surja de una fantasía en el colectivo de las personas, por tratar de tener un mejor pasar y hacer rendir el sueldo con pesos uruguayos en la vecina ciudad.

La idea sería alquilar en Argentina y en caso de los más jóvenes trabajar del lado uruguayo, para que rinda un poco más el dinero, y los mismo por parte de los jubilados. Lo que tiene en común quienes consultan el rubro alquileres según Adrián Lampazzi -Presidente del Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia ,es que no buscan darse una vida de lujo sino poder llegar mejor a fin de mes.

Lic. Manuel Ignacio Capandeguy

“No me consta para nada que por esta diferencia cambiaria haya venido gente a radicarse acá”, dice el Cónsul Uruguayo en Concordia

Manuel Ignacio Capandeguy, Licenciado en Relaciones Internacionales, es el Cónsul Uruguayo en Concordia, y con él conversó EL PUEBLO sobre el tema del presente informe. En primer lugar, a pedido de una breve presentación personal, dijo que “desde hace más de 30 años, desde el año 1988, estoy en el servicio diplomático. En Concordia hace cuatro años y medio que estoy. Siempre, por un tema hasta personal, busqué estar en destinos de cabotaje. Vengo de estar en el Consulado General en Córdoba, estuve en Livramento y ya anteriormente había estado también en Córdoba. Soy nacido en Mercedes, porque en ese momento mi padre tenía campo en Palmitas, departamento de Soriano, también en Flores, después nos mudamos a Colonia. Yo seguí con actividades agropecuarias pero a su vez me dediqué a esto que no tiene mucho que ver con el campo (risas), pero acá estamos, en actividades diplomáticas y agropecuarias, algo medio raro, pero bueno…”.

-¿Qué reflexión general le merece este momento que estamos viviendo de tantos salteños pasando a comprar en Concordia?

La situación del tránsito vecinal que se está dando de Salto a Concordia no difiere mucho de los otros tres pasos de frontera, estoy en contacto permanente con mis colegas y es así. Realmente es un tema que el Gobierno ha tratado y está tratando de minimizar con algún tipo de ayuda, como reducción del IVA o algún otro tipo de beneficios, pero hay productos que valen la tercera parte, como productos de tocador, limpieza, y además sabemos que el salteño pasa muchas veces para hacer compras de supermercado y aprovecha a poner combustible y a almorzar o cenar. Es decir que hay rubros que no hay forma de equipararlos. La diferencia es abismal y más con el tema del dólar paralelo, ¿no?, que en la Argentina no tiene techo, es impresionante…

-¿Le consta que salteños se hayan radicado en Concordia por este motivo?

No, no. Yo por toda la vinculación que tengo con salteños que viven en Concordia, diría que son situaciones que ya estaban previas a la pandemia incluso. Y si los hay, es decir si se ha dado eso que me pregunta, como no tienen que pasar por el Consulado para hacer ningún tipo de registro, no tenemos forma de saberlo. Ha habido sí algunas consultas, pero obviamente como el tránsito es tan fluido, estamos tan interrelacionadas las dos localidades, que viene gente a Concordia a hacer alguna consulta o tener alguna residencia precaria, pero números no tenemos. Reitero, no me consta para nada que por esta diferencia cambiaria de la que hablábamos, haya venido gente a radicarse acá. Sí vemos diariamente, porque voy todos los días al paso de frontera a reuniones y demás, que el paso es contante. La gente de la Aduana no está con una “romanita” (tipo de balanza) para controlar el tema de los 5 kg, son bastante flexibles. Y la verdad que para el diario vivir de un salteño que de repente tenga un ingreso menguado, poder pasar al otro lado y alivianar un poco la canasta familiar es muy importante.

-¿Cuáles son los temas por los que más se acercan los salteños a ese Consulado?

Los Consulados lamentablemente, o por suerte, según como se lo quiera ver, somos como los médicos, cuando vienen es por temas de urgencia, por ejemplo pérdida de documentos. Tenemos temas también de gente que pasa de forma irregular, porque ahora por ejemplo con la bajante del Río Uruguay tenemos gente que pasa el río y es tomada por Gendarmería y tenemos que intervenir nosotros para devolver esa persona al país… Pero básicamente lo groso en este momento es por temas de pérdidas de documentos, robos y demás.

-Hay quienes dicen que el río tendría que unirnos más, si eso dependiera de usted, ¿qué haría?

Sería una opinión personal la que puedo darle, tendrían que llevarlas a cabo los Poderes Ejecutivos…

-Una opinión personal entonces…

Lo que yo recabo de la gente, lo que he recabado más en este tiempo que estoy en Concordia, es el tema del puente peatonal, parece que todo el mundo lo quiere. Y es cierto, el lecho del Río Uruguay es bajo, por lo que la construcción de ese puente sería una cosa relativamente económica y ustedes saben muy bien la cantidad de gente que trabaja de un lado y vive del otro. Por eso mucha gente se pregunta por qué no sale el famoso puente peatonal, obviamente con los debidos controles migratorios y de Aduana de ambos lados pero cantidad de gente podría pasar hasta en bicicleta por ejemplo. Yo vivo en Nebel y de mi casa veo la gente paseando en auto en la rambla de ahí de Salto, sin embargo si yo quiero cruzar de Nebel para ahí, tengo por lo menos cuarenta minutos en auto, es un disparate. La verdad que ese puente me parece lo más práctico, y pensando con los pies sobre la tierra me parece que sería algo de gran ayuda para ambas localidades. Porque ahora por un tema cambiario conviene venir a la Argentina, pero ustedes saben que desde que el mundo es mundo las cosas cambian, esta frontera nuestra tal vez mañana se da vuelta y conviene ir a Uruguay…Por otro lado sabemos porque nos llegó a oídos y nos llegó alguna carta de un Estudio Jurídico de Salto, sobre la iniciativa para el famoso teleférico, no sé si esto ya había sido planteado antes y se está reflotando el tema o es nuevo, no sé, pero en lo personal no le veo tanta vida… Otra cosa, otro tema es la famosa lancha que pasaba diariamente y tengo entendido que ahora no circula, una lástima, por ejemplo yo conozco gente que vive en Concordia y trabaja en la Intendencia de Salto, imagínese toda la vuelta que tienen que dar, casi una hora y pico tienen que disponer para levantarse antes y llegar a tiempo al trabajo, en cambio con una lancha pasarían en veinte minutos, o como le decía, a través de un puente peatonal por el que se pueda pasar en moto o en bicicleta. Facilitaría muchísimo, pero bueno, insisto que es mi opinión, las decisiones las tienen los Ejecutivos.

Si aumentara la demanda de vivienda por parte de salteños, perjudicaría a Concordia donde hay déficit habitacional

Adrián Lampazzi – Centro de Comercio Industria y Servicios de Concordia

Días pasados , el diario concordiense Río Uruguay informaba que Inmobiliarias de Concordia “registran aumento en la demanda de propiedades por parte de uruguayos.” “Según se informó, la situación económica en la vecina ciudad uruguaya de Salto está llevando a que muchos de sus habitantes busquen mejores oportunidades al otro lado de la frontera. Más precisamente, en la ciudad de Concordia. Según fuentes del rubro inmobiliario, desde la apertura de los puentes entre ambos países tras la pandemia de COVID-19, se ha registrado un importante éxodo de salteños que buscan establecerse junto a sus familias en Concordia y la región. Las inmobiliarias de Concordia han notado un aumento en las consultas y en la demanda de locales comerciales, casas, apartamentos y lugares campestres alejados de la ciudad.”

Ante esta afirmación y los rumores que se hacen sentir al respecto, EL PUEBLO dirigió su consulta también al Presidente del Centro de Comercio ,Industria y Servicio de Concordia Adrián Lampazzi , quien recabó datos del sector inmobiliario para brindarnos la información exacta sobre el tema. En principio nuestro entrevistado confirma que hay un aumento en las consultas por negocios inmobiliarios, en este caso alquileres por parte de algunos grupos etarios. Si bien algunos negocios se concretan otros quedan en la intención por una operativa complica-da y exigente.

“La información que me han suministrado de diversas inmobiliarias , indica que hay un aumento en las consultas por parte de vecinos salteños en alquiler de viviendas . No es algo generalizado sino que se da en algunos grupos, por ejemplo jubilados, o personas

jóvenes , en estas franjas es donde más se están viendo estas consultas. Incluso jubilados que vienen en grupo con más de una pareja para la vivienda.”

Por otra parte agregó que está el caso también de aquellos que tienen vivienda en Salto , “y tienen la intención de alquilarla ahí y buscar para ellos en Concordia.” En general los motivos son económicos , dice Lampazzi. “La idea es alquilar de este lado y en caso de los más jóvenes trabajar del lado uruguayo para que rinda un poco más el dinero, y los mismo por parte de los jubilados. Lo que tiene en común todo esto es que quienes consultan no buscan darse una vida de lujo sino poder llegar mejor a fin de mes, eso es lo que se está viendo.”

Se trata de consultas de alquileres sobre las que algunas se concretan, asegura nuestro entrevistado “ pero no en gran medida, lo que

sucede es que se va corriendo la voz y va au-mentando la consulta. Incluso a algunos co-merciantes los uruguayos les preguntan por lugares donde se pueda alquilar.”

En todo esto no quedan por fuera las cu estiones legales. “Hay una cuestión legal en medio, y además los interesados se encuentran con que es complicada la operatoria para alquilar viviendas porque se piden garantías y debe ser un garante argentino . También existe la posibilidad del Seguro de Caución o Seguro de Garantía, (es aquel contrato de seguro mediante el cual el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los perjuicios que sufra en caso de que el tomador del seguro in-cumpla las obligaciones, legales o contractuales, que mantenga con este ) que se puede adquirir pero que tampoco es fácil si no se está radicado en la Argentina. Así que alquilar en Concordia no es un trámite ni fácil ni sencillo por eso muchas veces no pasa más allá de las intenciones, pero hay gente que de hecho lo hace de alguna ma-nera informal.”

Por otra parte en materia de residencia , Lampazzi sostiene que al ir y venir el inquilino no está establecido en Concordia así que sigue siendo vecino de Salto. Otro aspecto que desmotiva a contratar alquileres en Concordia para algunas familias es la forma de vivir , “de tener que ir y venir , no es una operatoria fácil en caso que la familia tenga chicos escolarizados.”

Otro aspecto no menor destacado por Adi-rán Lampazzi es que de aumentar la deman-da de alquileres en Concordia , perjudicaría a su población. “Esto tampoco beneficia a Concordia porque tenemos un déficit habi-tacional y si esto comienza a darse muy fre-cuentmente empujaría los precios para arriba también lo que traería otro tipo de problema, problemas sociales sobre todo por la gente que no encontraría donde vivir.”

En definitiva, se han concretado alquileres de salteños en Concordia pero son más las consultas y averiguaciones. “Es un tema inci-piente, más bien de comentarios , no es algo masivo pero hay casos y van creciendo las consultas que se encuentran con estas com-plejidades con las que algunos desisten y otros siguen adelante.”

En lo que es compra de vivienda hay casos muy puntuales más destinados a la inversión y no para vivienda permanente.

En Concordia el consumo uruguayo no mueve la aguja

Más allá del tema vivienda , la conversación con Lampazzi se extendió a la situación general entre el comercio salteño y concordiense.

El se lamenta de no poder continuar visitando los espacios gastronómicos de Salto sobre los que destaca , más allá de lo estrictamente culinario, el servicio, la atención al cliente.

En general Lampazzi dijo a EL PUEBLO, que abordar estos temas le interesan por varios motivos.

«Me interesa abordar este tema , yo sigo mucho los medios de Salto , leo titulares y veo por ejemplo las noticias de los feriados cuando se señala que hay filas en el puente , y que se viene la gente a Concordia. Pero la mayoría cuando cruza por turismo no viene a Concordia , va a otros lugares como por ejemplo Federación y otros , y Semana de Turismo seguramente va a ser un boom venir para estos lados. Ahora lo que observamos a nivel comercial sobre todo, que a diferencia de otras épocas donde venían uruguayos y hacían compras importantes en los negocios de la Peatonal , épocas en que había negocios que vivían prácticamente del consumo uruguayo. Hoy por hoy se está dando un consumo distinto porque la mayoría viene al hipermercado , o a lugares de alimentos por mayor , es un consumo muy distinto.»

Agregó que en la Peatonal hay muy poca venta , no es significativa , » es una situación distinta, no es lo que se quiere pintar, de este lado salvo en las cadenas extranjeras o locales , el consumo uruguayo no mueve la aguja grandemente.»

Otro dato curioso que da Lampazzi, comentado por empresarios gastronómicos , es que algunos salteños consumen a mediodía o a la noche como la «única comida del día hasta el otro día que vuelven a Concordia, eso me lo han comentado, no puedo dar fe si es cierto o no», aclara nuestro entrevistado. «Esto ya es una cuestión social»

Restaurantes, servicios y profesiones

También asegura que si bien se ven un poco más de comensales en los restaurantes, no hay una explosión del rubro.

«A los concordienses nos encanta ir a comer a Salto , a mi particularmente me encanta y quisiera poder volver pronto porque hace un tiempo que no se puede ir más, pero cuando iba me encontraba con casi un 20% de argentinos en ciertos lugares , hoy eso no se está dando entonces consumimos en Concordia , si a esto le sumamos la llegada de uruguayos, los restaurantes tendrían que tener colas esperando o haberse generado un boom gastronómico , sin embargo se ve el mismo de siempre , alguno más que se ha sumado pero no es algo extraordinario. Yo veo que a veces la información es algo exagerada.»

En cuanto a los servicios profesionales , que también utilizan los salteños en Concordia, el del Oftalmólogo » históricamente ha tenido un público salteño, como también históricamente la Odontología de Salto ha sido para los concordienses» explica Lampazzi.

Si bien se puede pensar que hay un desequilibrio importante en precios para los comercios de las ciudades vecinas, Lampazzi dice «nosotros estamos desequilibrados ,por ejemplo en Concordia no hay neumáticos y el fabricado en Argentina siempre fue más barato en Salto por una cuestión impositiva , y ahora nos sucede igual con los productos informáticos . De nuestro lado está todo muy complicado y esperamos algún tipo de cambio porque la situación se hace insostenible»

Soluciones que trasciendan coyuntura

Al respecto de la noticia que dió el Ec.Gabriel Oddone de que esta situación permanecería por cinco o seis años más, Lampazzi dijo esperar que esto en realidad no ocurra .

«Esto no nos beneficia ni a ustedes ni a nosotros , seguramente algún pícaro podrá hacer algún negocio , pero como sociedad no nos conviene. Esta cuestión nos tiene que dejar como enseñanza que tenemos que trabajar más por el bien común de ambas ciudades , buscarle la vuelta para aislarnos de este tipo de problemas que son los que lamentablemente complejizan la relación, incluso hemos enfriado nuestras relaciones institucionales , y yo creo que las cosas que tenemos en común deben trascender todo esto.»

Sigue reflexionando que «lamentablemente esta situación no nos permite fortalecernos ni poner en práctica temas en común por la coyuntura y tenemos que buscar la solución y no estar pensando que ventajas podemos sacar. «

Destacó a Salto y Concordia como dos ciudades que se complementan.

«En Salto hay muchas profesiones que no hay en Concordia y viceversa. Por ejemplo en la profesión de Medioambiente hay mucho en Concordia y en Salto no, pero en Enología hay desde Bella Unión a Salto y en Concordia no, en Agronomía tenemos una carrera en Salto, por eso digo que hay un montón de cuestiones para trabajar en conjunto y que nos fortalecerían mucho como región «.

Otro dato que aporta Lampazzi es que su profesión es Cervecero, y ha intentado hacer cosas en común con sus amigos de Salto , pero ha sido imposible por las trabas aduaneras, » no puedo pasar mis productos para allá»

«Estar de espaldas al río que nos une no nos sirve a ninguno de los dos , pero tenemos que estar convencidos de ambos lados para poder revertirlo» finaliza reflexionando Adrián Lampazzi, Presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicio de Concordia.

“Esta diferencia de precios no se va a achicar en las próximas mediciones”

María José Medín, Observatorio Económico UCU

EL PUEBLO consultó a María José Medín, Licenciada en Economía e integrante del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica, quienes vienen midiendo la diferencia de precios entre las ciudades de Salto y Concordia desde julio de 2015. En ese sentido, según la última medición que es del mes de enero pasado, la diferencia de precios en productos de primera necesidad alcanza en general al 144%. Se acaba de realizar en estos días una nueva medición de precios, los que serán presentados en los primeros días del mes de abril, pero que ya se adelanta que se esperan valores similares a las últimas mediciones.

¿Cómo ha ido evolucionando la diferencia de precios entre Concordia y Salto?

El último informe que tenemos es de enero de 2023, fuimos ahora esta semana a Concordia y tendremos el próximo informe en los primeros días de abril. La evidencia muestra que la dife-rencia de precios entre las ciudades de Concor-dia y Salto muestra que Salto está 144% más caro que Concordia para el conjunto de bienes que nosotros relevamos que son 60 artículos. La idea de este indicador es relevar el precio y monitorear esa diferencia de precios de artículos que son probablemente transables. Cuando seleccionamos la primera vez que hicimos esto en julio de 2015, el criterio de selección de los artículos era de aquellos que podían ser más transables, no sabíamos qué diferencia de precios había en ese momento cuando se midió por primera vez, que fue cerca del 42%.También buscamos artículos homogéneos, relevada en dos o tres grandes superficies de Salto y dos o tres de Concordia. Por ejemplo, gelatina Royal, gelatina Godet, mayonesa Hell-

mann’s, mayonesa Natura, o sea, lo más homogéneo posible. Esa es la idea del relevamiento de estos artículos que lo dividimos en alimentos y bebidas no alcohólicas. Como le dije, la diferencia es del 144% que se ha venido ampliando en un momento importante que fue en julio de 2022 donde las diferencias fueron más grandes, 174%, después se achicó un poquito porque el dólar en Argentina no estaba creciendo tanto, y después se volvió a ampliar.

En la categoría que pesa más, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, esta dife-rencia pasa a ser 164%, y el 100% de los artículos que son 30, son más caros en Salto. Mostrando diferencias en 5 de 30 artículos, es mayor al 300%, y después, mayor a 200% tenemos casi la mitad de los artículos, como es el caso de las ar vejas enlatadas, la sal, la mayonesa, los refrescos, el agua de mesa, la gelatina, los fideos, la harina de trigo. Luego, los que menos diferencias tienen pero son más del 60% son los alfajores, jamón cocido, atún, leche.

A modo de conclusión, ¿se puede decir que es más barato vivir en Concordia que en Salto?

Ahí lo que hay que ver es el ingreso. Si uno compara el ingreso de Salto gastado en Con-cordia, si, rinde más. No podemos decir que es más barato vivir en Concordia para quien vive y trabaja en Concordia porque la gente tiene un determinado nivel de ingresos que es menor al nivel de ingresos de Salto. Lo que hay que hacer es comparar el ingreso en Salto con el costo de vida en Salto, y el ingreso de Concordia con el costo de vida en Concordia, si lo cruzamos, y si, una persona que trabaja y gana en Salto y gasta en Concordia, le va a rendir mucho más. De todas maneras, no podría sacar esa conclusión.

¿A qué conclusiones se llega luego de analizar la evolución de precios a través de los in-formes que el Observatorio Económico viene haciendo desde 2015?

Le hablé de la primera categoría que es la de alimentos y bebidas no alcohólicas, después hay otras categorías que también pesan en el consumo de los hogares como es bebidas alcohólicas y cigarrillos, donde la diferencia de toda la categoría es 200%. Hay otra categoría que es prendas de vestir y calzado, donde las diferencias son mucho menos significativas, acá hablamos del orden del 37%, por lo tanto ésta sería como la categoría menos perjudica-da de todas las analizadas. Calzado tiene una diferencia entre 16 y 25%, es la categoría que menos diferencia muestra y además, se ha ido achicando. Hay otros productos como los del hogar, donde hay algunos artículos como jabón de lavar y detergente, donde la diferencia es de casi 190%.

Luego hay una división importante de transpor-te y combustible. La nafta y el gasoil para uso personal con el descuento de IMESI inclusive, la diferencia es de 147% para la nafta y 191% para el gasoil. No así la diferencia en cubiertas, que Salto resulta más barato, alrededor del 47%. También esta diferencia de precios de la nafta se ha ido ampliando, en setiembre de 2022 era 136%, la diferencia de precios con el gasoil también. Hay otra categoría que está pesando mucho, que además el Instituto Nacional de Estadística hizo una reponderación del gasto del consumo de los hogares y pondera más ahora la comida fuera del hogar donde la diferencia de precios es muy significativa, o sea que pesa más en el indicador los refrescos, el agua, una hamburguesa al pan completa y una pizza con muzzarella grande, donde hay una diferencia de casi el 150% y pesa alrededor del 15% en el consumo de los hogares. Después están los artículos de siempre, jabón de tocador, pasta de dientes, shampoo, desodorante, que forman parte de una categoría que tiene una diferencia por lo menos del 220%.

Consideramos que esta diferencia de precios no se va a achicar en las próximas mediciones. Si bien el valor del dólar Blue en Argentina, que es la referencia que utilizamos para este informe, no siguió aumentando significativamente, tampoco va a bajar, entonces la diferencia entendemos que se va a seguir manteniendo. O sea, no podemos pensar en una diferencia mucho menor de la que estamos teniendo actualmente.

“Nos cambió la vida”

Luis Grosso nos cuenta como sigue la vida luego de la apertura del puente

Fue una de las caras visibles del Grupo Puente Salto-Concordia que se formó durante el tiempo que el paso de frontera estuvo cerrado, debido a que cerca de 200 familias quedaron aisladas y donde muchos trabajos quedaron truncos. Hoy su realidad familiar ha llevado a radicar a sus hijos junto a él en Salto mientras su esposa debió quedarse en Concordia para continuar trabajando. En esta breve nota, Luis Grosso cuenta a EL PUEBLO esta tremenda experiencia de vida que sigue sin dar tregua, porque los problemas al cruzar el puente sigue sin solucionarse para quienes tienen un tránsito seguido por motivos familiares y laborales.

Una vez reabierta la frontera y regularizado el pasaje por el puente, ¿cómo siguió su vida personal y profesional?

Déjeme decirle antes que nunca tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos para que realmente se resolviera lo que pedíamos durante el cierre de la frontera. Eso a muchos nos generó un cambio definitivo a nuestras vidas, o por lo menos que hasta el día de hoy, en mi caso persiste como el de tantos que conozco. En nuestro caso, debido a una serie de cosas que pasan en Argentina, decidimos escolarizar a nuestros hijos acá en Salto, eso implica el hecho de que yo ya no pueda ir a atender a mi consultorio en Concordia, pero eso por suerte lo hace mi señora, y a la vez es ella la que tiene que venir acá a ver a sus hijos. Pero durante la semana tiene la exigencia de tener que estar allá por lo ocupada que está, lo que ha generado mucha distorsión debido a que muchas veces si termina a la noche, tiene que comerse de dos a cinco horas de cola para poder cruzar para acá.

Además, desde aquel momento que no nos dieron ninguna atención ni respuesta para quienes pedíamos como Grupo Puente, hoy tampoco nos han dado una respuesta para esa situación de poder contar con un pase diferencial, como un pase vecinal, porque nosotros no vamos a hacer compras ni turismo, vamos por una cuestión familiar, como hemos hecho siempre de antes de la plandemia. Nosotros la llamamos plandemia, no pandemia, eso lo podemos decir con todo fundamento por el trabajo que tengo, algo que está cada vez más claro en otros países menos aquí, porque de eso acá no se habla, lo cual es muy triste y muy peligroso para el futuro y la libertad de las personas que habitamos en estos países.

Se habla que muchos salteños han decidido mudarse a Concordia para vivir pero viniendo a Salto a trabajar, ¿sabe algo de eso?

Sí claro, conozco casos que deciden vivir allá porque es mucho más barato, hay una diferencia que ronda el 100 y a veces hasta el 140% en artículos de primera necesidad y otros no tanto. Hay diferencia también en alquileres y demás. Eso es verdad, conozco. El caso nuestro lo decidimos responsablemente pensando en nuestros hijos porque a nivel de calidad de formación y debido a ciertos peligros que encierra una conflictiva sociedad argentina, cosa que no está bueno lo que está pasando, no es que Uruguay sea óptimo ni mucho menos, pero todavía tiene un nivel menor de degradación.

Esos salteños que han tomado esa decisión, al igual que ustedes que sería la situación inversa, ¿tienen los mismos problemas a la hora de cruzar por el puente?

Exactamente, tanto ir para allá cuando necesito por cualquier cosa de nuestras cuestiones familiares, y a la inversa, cuando ella viene es todo un tema. Nos ha afectado la vida definitivamente. Uno acomoda el cuerpo, pero no creo que esta situación la deban sostener sin prestarle atención más tiempo, pero a esta altura ya no esperamos nada de nuestros gobernantes, porque no hicieron nada en momentos mucho más acuciantes. Solo podemos esperar algo de nosotros mismos, como decía Artigas.

A partir del 13 de marzo de 2020 a la fecha, a ustedes como familia, ¿les cambió la vida?

Absolutamente nos cambió la vida, pero como todo, uno sabe sacar lo bueno de lo malo, así que puedo decir que mis hijos han sabido adaptarse, han podido ampliar su nivel de relaciones y su grupo de amigos al cruzar para acá y poder arraigarse en Uruguay. A la sociedad le hemos prestado nuestra dedicación y esfuerzo para hacer lo que nos gusta con un buen servicio. Nuestros hijos acá se han adaptado a la educación, se han insertado en el deporte, mi hijo más grande juega para la selección de basquetbol de Salto. La sociedad cuando no tiene gobernantes que se lo impidan, debe llevar su destino con felicidad y con constructividad. Cuando los gobernantes se interponen en eso, terminan siendo imposibilitadores de una buena convivencia, y eso lo quiero remarcar.

El Grupo Puente «sigue siendo entre nosotros un grupo de buen relacionamiento y colaboración cuando necesitamos algo”, explica Doris Correa

El «Grupo Puente», que tuvo fuerte protagonismo en tiempos de pandemia, sigue funcionando como grupo de whatsapp aunque no tiene en el momento, ninguna lucha puntual encarada. «Sigue siendo entre nosotros un grupo de buen relacionamiento y colaboración cuando necesitamos algo. Por ejemplo cuando yo tengo que ir a Concordia muchas veces me llevan compañeros del grupo. Mi marido cuando viene a traerme el domingo, se lleva a veces a algún compañero que no tenga modo de trasladarse de Salto a Concordia, y así nos ayudamos. También nos ayudamos para informarnos sobre cómo está la situación en el puente para cruzar…Y como grupo de whatsapp quedó armado como un grupo más acotado», explicó a EL PUEBLO una de sus integrantes, Doris Correa.

Cabe recordar que el gran objetivo del grupo en el tiempo de fronteras cerradas por la pandemia, fue que las familias binacionales pudieran movilizarse libremente a través del puente de Salto Grande

LO QUE SE CONSIGUIÓ

«De toda aquella lucha que hicimos aquel tiempo, lo que se consiguió fue que la gente que cruza para trabajar, ya sea para Salto o para Concordia, que vive en una de las ciudades y trabaja en la otra, tengan un pase especial con el cual no hacen cola, ya que se forman largas filas para cruzar, ya sea por el tema cambiario o por turismo, porque hay uruguayos que no solamente van a comprar o cargar combustible sino también a vacacionar, y además hay argentinos que vienen a vacacionar a pesar de la diferencia cambiaria, por eso en verano se armaron colas interminables», acotó la entrevistada.

Pero por otra parte, señaló que «si bien se solucionó para quienes van a trabajar o a estudiar, ahora una cosa que nos preocupa es que los que cruzamos por motivos familiares, como mi caso que tengo a mi pareja allá, y somos muchas personas en la misma situación, tenemos que soportar esas interminables colas. Porque en un principio nos habían vuelto a dar la tarjeta vecinal, pero en realidad sirvió por poco tiempo, porque hay muchos que la tienen, sobre todo gente que cruza sin una real necesidad como serían razones familiares o de salud, y entonces no nos sirve. Pero además dejó de servirnos la tarjeta vecinal cuando se formaban colas tan largas que Prefectura de un lado o Gendarmería del otro lado empezó a cortar esas colas poniendo vallados». En ese sentido añadió que «entendemos que debería haber algo para quienes cruzamos por razones familiares, que sea diferente a los que cruzan a comer, o a cargar combustibles, que no decimos que esté mal, porque cuando era al revés venían argentinos y hasta electrodomésticos se llevaban, era algo legal. De hecho están instalados los free shop para que el turista compre algo y se lleve… Pero como le decía, la idea era que con esa tarjeta vecinal pudiéramos acercarnos a una ventanilla y no hacer las colas. Pero con esas vallas no te dejan pasar. Lo que pasa es que si toda la ciudad de Salto o toda la ciudad de Concordia obtienen esa tarjeta, las colas se van a formar igual y quienes cruzan por necesidad se ven muy afectados».

En otro orden, comentó Doris que «otro problema es que el servicio de ómnibus no volvió a la normalidad. Si alguien tiene que ir por necesidad un martes o un miércoles, no hay ómnibus».

UN TEMA A INVESTIGAR

Por otra parte, Doris Correa mencionó un tema que amerita investigar en qué estado se encuentra actualmente. Confiesa que la ley es extensa y ameritaría un estudio más profundo. Es lo siguiente: «es importante promover, pero primero comenzar a investigar sobre cómo está, un acuerdo que se firmó en una ciudad de Brasil, antes de la pandemia, en noviembre de 2019, acuerdo firmado por los gobiernos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, que implica un montón de facilidades para las personas que vivimos en ciudades fronterizas. En base a ello, a principios del año pasado, el Gobierno Uruguayo mandó un proyecto de ley al Parlamento, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, luego enviado a la Cámara de Senadores y Senadores lo aprobó en diciembre de 2022. Habría que ver si ya está el decreto. Si uno busca en google hay error, porque se refiere a esto como un acuerdo solo para ciudades fronterizas con Brasil, pero el cuerpo de la ley habla de «ciudades fronterizas», por lo que también se incluiría a las de las márgenes del Río Uruguay». Consultada sobre cuáles serían esas facilidades, explicó solo a modo de ejemplo, porque hay otras: «sobre todo el libre tránsito, el tráfico de mercadería, la atención de la salud, el reconocimiento de títulos profesionales, entre varias cosas más».